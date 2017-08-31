Хорошо пошло. Трамп решил ребром вопрос поставить: или – ИРИ?

А коль так, решил он, почему бы и не повторить этот фокус, только уже с Ираном. Ведь тоже у всего истеблишмента в печенках. Работать можно по той же схеме: слова поменять, но не суть. "Сохранить нельзя разорвать". В этом же главная интрига: будет Трамп следовать "атомному соглашению" с Тегераном или нет. Как бизнесмен он, наверное, тоже знает, что написано пером, не вырубишь топором. Но можно же вырубить того, кто подписался под этим с другой стороны. Ну, или сказать, что "вырублю". Как говорят в Белом доме, сказать такое про Иран президент США планирует к концу года.
Ради него Трамп осваивает крупные литературно-политические формы. Обращение к нации. Это, конечно, не значит, что он откажется от своего главного "калибра". У юмористов – "карапули", у него – "трампампули". Свистят все "трампампули" у виска. Из Twitter'a, из Twitter'a, из Twitter'a. В его репертуаре – это по-прежнему фишка. Но ему-то хочется еще и вешку. Поскольку назвать это "вехой", пожалуй, только у него язык и повернется. Ничего же исторически принципиального. Ни по отношению к Афганистану, ни по отношению к Ирану. Какая же новость в том, чтобы опять ребром вопрос поставить: или – ИРИ и отбросить ситуацию к состоянию войны.
Впрочем, вряд ли он действительно этого хочет. Как вряд ли он хочет реально узнать – долетит ракета КНДР до Гуама или нет. Как вряд ли он хочет увидеть, как именно парламент Пакистана представляет себе "защиту суверенитета и территориальной целостности от нападок президента США". Жизнь на грани – это просто его шанс на то, что формула "выгнать нельзя оставить" и в его случае еще какое-то время будет хотя бы без знаков препинания. Всем же интересно – какой стране он посвятит свое обращение к нации в следующий раз. А вдруг, наконец, это будет Россия.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.
У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!