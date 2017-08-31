Это тоже будет называться "новой стратегией", которую Трамп исполнит в том же формате. Но назвать это "вехой", пожалуй, только у него язык и повернется. Ничего же исторически принципиального. Ни по отношению к Афганистану, ни по отношению к Ирану.

Хорошо пошло. Трамп решил ребром вопрос поставить: или – ИРИ? Your browser does not support HTML5 audio

Пусть это еще и не хвост виляет собакой, но уже собака – хозяином. И, похоже, Трампу пора задать трепку своему "бешеному псу" Мэттису как минимум за его длинный язык. В начале шеф Пентагона вопреки приказу верховного главнокомандующего объявил, что оставит трансгендеров в армии. Хотя мог бы сделать это и по-тихому. А накануне честно признал, что американский контингент в Афганистане увеличился с 8,5 до 11 тысяч человек. Хотя после публичного обещания Трампа впредь не разглашать тайну численности не прошло и недели.

Умолчал его министр обороны лишь о том, куда делись еще полторы тысячи штыков, ведь изначально речь шла о четырехтысячном пополнении. Впрочем, может быть, Мэттис не только слова президента, но и его цифры редактирует по-своему. Как бы то ни было, а новая стратегия по Афганистану, в основе которой все та же формула "уйти нельзя остаться" уже действует. Правда, не на Афганистан – там по-прежнему рвутся бомбы близ американских миссий. Но на США. Пожалуй, впервые выступление Трампа не вызвало нареканий ни у демократов, ни у республиканцев.

А коль так, решил он, почему бы и не повторить этот фокус, только уже с Ираном. Ведь тоже у всего истеблишмента в печенках. Работать можно по той же схеме: слова поменять, но не суть. "Сохранить нельзя разорвать". В этом же главная интрига: будет Трамп следовать "атомному соглашению" с Тегераном или нет. Как бизнесмен он, наверное, тоже знает, что написано пером, не вырубишь топором. Но можно же вырубить того, кто подписался под этим с другой стороны. Ну, или сказать, что "вырублю". Как говорят в Белом доме, сказать такое про Иран президент США планирует к концу года.

Это тоже будет называться "новой стратегией", которую Трамп исполнит в том же формате обращения к армии и народу. Возможно, даже на той же военной базе Форт-Майерс. А зачем мудрить? Первый же раз хорошо пошло. Хотя это для Буша-младшего было бы естественно спутать Иран с Ираком. Разница-то всего в одну букву. Но чтобы спутать Иран с Афганистаном – надо не знать совсем не только географию. Впрочем, для Трампа обе страны лишь реквизит, с помощью которого он хочет сорвать аплодисменты взыскательной американской публики. А в оригинальном жанре – чем абсурдней выходка, тем значительней одобрение.

Ради него Трамп осваивает крупные литературно-политические формы. Обращение к нации. Это, конечно, не значит, что он откажется от своего главного "калибра". У юмористов – "карапули", у него – "трампампули". Свистят все "трампампули" у виска. Из Twitter'a, из Twitter'a, из Twitter'a. В его репертуаре – это по-прежнему фишка. Но ему-то хочется еще и вешку. Поскольку назвать это "вехой", пожалуй, только у него язык и повернется. Ничего же исторически принципиального. Ни по отношению к Афганистану, ни по отношению к Ирану. Какая же новость в том, чтобы опять ребром вопрос поставить: или – ИРИ и отбросить ситуацию к состоянию войны.

Впрочем, вряд ли он действительно этого хочет. Как вряд ли он хочет реально узнать – долетит ракета КНДР до Гуама или нет. Как вряд ли он хочет увидеть, как именно парламент Пакистана представляет себе "защиту суверенитета и территориальной целостности от нападок президента США". Жизнь на грани – это просто его шанс на то, что формула "выгнать нельзя оставить" и в его случае еще какое-то время будет хотя бы без знаков препинания. Всем же интересно – какой стране он посвятит свое обращение к нации в следующий раз. А вдруг, наконец, это будет Россия.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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