"Дымовая завеса": на Западе готовятся к российско-белорусским учениям

В Македонии продолжаются споры о вступлении в НАТО, но вопрос этот, похоже, уже почти решенный. И все это объясняется весьма простым, но для Запада неубиваемым аргументом – Россия. А тут еще эти предстоящие российско-белорусские учения "Запад-2017"…

Афины и Скопье обсуждают сроки вступления Македонии в НАТО. В Скопье прибыл глава МИД Греции Никос Котзиас. Главная проблема – в названии. Это основное препятствие на пути вступления Македонии и в НАТО, и в ЕС. В Афинах хотят, чтобы название соседней страны не путали с греческой областью Македония. (А то еще чего доброго потом оттяпают!).

Пока промежуточный вариант – "Бывшая Югославская Республика Македония". Именно под таким названием страна входит и в ООН. Впрочем, в Брюсселе смотрят на будущее Македонии с оптимизмом. Говорят, что вопрос с названием республики и ее вступлением в НАТО может быть решен за три-четыре месяца. Тут ключевое слово, конечно, НАТО.

Причем в Македонии все развивается по черногорскому варианту. Ранее премьер-министр республики Зоран Заев представил план срочных реформ по сближению страны с ЕС и НАТО. В октябре этого года состоятся муниципальные выборы, а в 2019-м – президентские.

Есть еще в Македонии и албанский фактор. Американцы, похоже, решили на полную использовать на Балканах албанцев в качестве боевого тарана. Недавно они активно давили на президента Македонии Георге Иванова, чтобы тот позволил оппозиции создать правительство "албанской платформы". Додавили. Причем, как обычно, с драками и возмущениями. Создано коалиционное правительство с участием албанцев (из 17 министерских портфелей девять – у албанцев). И это притом, что в Македонии албанцы – этническое меньшинство, четверть населения. И глава парламента, кстати, тоже этнический албанец. Ну а возглавил правительство "свой человек" – Зоран Заев. И первое поздравление с назначением он получил ожидаемо из Вашингтона.

Так что, по мнению наблюдателей, вступление Македонии в НАТО – вопрос решенный. И такая спешка с Македонией объясняется весьма простым, но для Запада неубиваемым аргументом – Россия. Накануне о нем рассказала президент Литвы Даля Грибаускайте на встрече со своими покровителями – американскими конгрессменами. Она "порадовала" литовцев, а заодно и всех запуганных европейцев, что в связи с предстоящими российско-белорусскими учениями "Запад-2017" (14-20 сентября) в Балтийское море прибудут корабли ВМС США. Кроме того, американские истребители будут выполнять патрулирование над тремя прибалтийскими республиками. По словам Грибаускайте, таким образом, Вашингтон исполняет свои обязательства по обороне Литвы. Хотя в Министерстве обороны России неоднократно подчеркивали, что учения плановые, открытые и на них приглашены иностранные наблюдатели, в том числе из стран НАТО. Но тут надо понимать одну вещь: Литва, конечно же, европейское захолустье, окраина. Но Грибаускайте говорит правильные вещи, поэтому Брюссель сделает так, чтобы в Европе ее все-таки услышали. А вот заявления военного ведомства России не услышат наверняка. Зачем вносить лишнюю сумятицу в умы? В общем: дайте мне предрассудок, и я переверну весь мир, как мудро сказал однажды Маркес…

В Минске говорят, что ажиотаж, поднимаемый рядом иностранных государств в связи с совместными белорусско-российскими военными учениями "Запад-2017", непонятен с учетом наращивания сил НАТО у границ Белоруссии и России . Минску ажиотаж, может, и не понятен, зато в альянсе хорошо понимают для чего и зачем эта суматоха с учениями. Словами Грибаускайте в НАТО не ограничились. В дни учений альянс будет проводить еще специальную конференцию с участием украинских военных. Говорят, что форум посвящен вопросам противодействия коррупции в оборонной сфере. Ну, это, конечно, дымовая завеса. Как известно, коррупция на Украине давно побеждена. На такие лозунги и затеи донбасских карателей не возьмешь. (Помните, как в фильме "Служили два товарища": "Як бы ты мени показав ковбасу, сало, або вареники с сметаною, а то я такого добра богато бачил"?). Тем более, что где бравый военнослужащий ВСУ прошел, там брюссельскому чиновнику делать уже нечего.

А главное на конференции – обучение украинских военных натовским стандартам. Зачем? Эксперты полагают, что НАТО рассматривает в перспективе использование "незалежных хлопцив" в качестве вспомогательных сил в своих зарубежных миссиях. Короче, готовят пушечное мясо. Потому что американец дорого нынче стоит. А украинец что? Жизнь – копейка, голова – ничего.

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik