США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Геймпад и "мышка" вместо ядра и штанги, или Олимпийский киберспорт

11:5331.08.2017
(обновлено: 11:54 31.08.2017)
0180
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкГеймеры на первом музыкально-техническом игровом фестивале Wargaming Fest в Центральном выставочном комплексе Экспоцентр в МосквеГеймеры на первом музыкально-техническом игровом фестивале Wargaming Fest в Центральном выставочном комплексе Экспоцентр в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
В МОК задумались о включении киберспорта в программу Олимпийских игр. Наверняка многим киберспортсменам хочется прославить свою страну, завоевав олимпийскую медаль. Почему бы им, и правда, не дать такую возможность?

Стать олимпийским чемпионом, не вставая со стула? Почему бы и нет? В Международном олимпийском комитете уже задумались о возможном включении киберспорта в программу Игр. Пока все заявления звучат осторожно и деликатно. Глава МОК Томас Бах на днях заявил в интервью китайскому изданию South China Morning Post, что дисциплины киберспорта, содержащие элементы насилия, никогда не войдут в программу Игр. Однако есть видеоигры, которые отражают реальные виды спорта, например, футбол или баскетбол, их появление в олимпийской программе вполне можно рассмотреть, полагает он. 

Люди идут в компьютерные игры за впечатлениями, которых нет в реальной жизни
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Игры патриотов. Пентагон испытает новейшее оружие в онлайн-стрелялках
Кстати, в России компьютерный спорт  и киберфутбол, в частности, уже официально признаны спортивными дисциплинами и внесены во Всероссийский реестр видов спорта. А в Южной Корее eSports считают олимпийской дисциплиной второго уровня. В этой же стране расположена и штаб-квартира Международной федерации киберспорта, которая уже подавала официальный запрос в МОК. Так что перечень требований к eSports известен. 

Итак, чтобы "компьютерному спорту" дали олимпийский статус, нужно доказать, что у этого вида есть свои давние традиции, популярность, централизованное управление и международное признание. По части последних пунктов у "киберспорта" проблем нет. С традициями чуть сложнее. Тем не менее, массовость и глобальность компьютерных игр вполне могут склонить чашу "олимпийских весов" в свою сторону. Конечно, eSports – это не одна дисциплина, а целый набор, который стремительно меняется и обновляется, хотя есть и "игры-старожилы". Теоретически можно признать олимпийским весь киберспорт, а набор конкретных дисциплин менять от Олимпиады к Олимпиаде. Хотя не ясно, в таком случае, "киберспорт" – это "зима" или "лето"? Ведь геймеры играют в помещении. В таком случае, они могут участвовать в Играх каждые два года. 

Но нужна ли самим "киберспортсменам" Олимпиада? Здесь вопрос открыт. Мировые соревнования по компьютерным играм с каждым годом приносят победителям все большие и большие деньги. Чемпион мира по FIFA17 выиграл 200 тысяч долларов. Всего же среди "виртуальных футболистов" разыгрывалось почти 1,5 млн. 

Но рекордсменом стал турнир по DOTA 2 – The International 2017 – популярной многопользовательской онлайн-игре в формате "баттл арена". Призовой фонд соревнований составил 24 млн долларов.  Победившая команда из пяти человек забрала почти 11 млн. Российская Virtus.pro разделила с соперниками пятое-шестое место и выиграла более 1 млн долларов – также на пятерых.  И эти цифры выше призовых за золотую олимпийскую медаль в большинстве стран мира. 

Киберспорт – очень перспективный вид не только с соревновательной, но и с финансовой точки зрения. Попав в программу Олимпиады, он приведет за собой десятки спонсоров и рекламодателей из "компьютерного мира". И в Международном олимпийском комитете это прекрасно понимают. Как понимают и тот факт, что лакомым "куском пирога" придется делиться. Но все же Олимпиада – это в первую очередь победы, признание и честь страны, а уже во вторую – деньги. И многим киберспортсменам наверняка хочется прославить свою страну, завоевав олимпийскую медаль. Почему бы им не дать такую возможность?

Автор Никита Воронков, радио Sputnik

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!


Комментировать
Акценты
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена