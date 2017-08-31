Геймпад и "мышка" вместо ядра и штанги, или Олимпийский киберспорт

В МОК задумались о включении киберспорта в программу Олимпийских игр. Наверняка многим киберспортсменам хочется прославить свою страну, завоевав олимпийскую медаль. Почему бы им, и правда, не дать такую возможность?

Стать олимпийским чемпионом, не вставая со стула? Почему бы и нет? В Международном олимпийском комитете уже задумались о возможном включении киберспорта в программу Игр. Пока все заявления звучат осторожно и деликатно. Глава МОК Томас Бах на днях заявил в интервью китайскому изданию South China Morning Post, что дисциплины киберспорта, содержащие элементы насилия, никогда не войдут в программу Игр. Однако есть видеоигры, которые отражают реальные виды спорта, например, футбол или баскетбол, их появление в олимпийской программе вполне можно рассмотреть, полагает он.

Кстати, в России компьютерный спорт киберфутбол , в частности, уже официально признаны спортивными дисциплинами и внесены во Всероссийский реестр видов спорта. А в Южной Корее eSports считают олимпийской дисциплиной второго уровня. В этой же стране расположена и штаб-квартира Международной федерации киберспорта, которая уже подавала официальный запрос в МОК. Так что перечень требований к eSports известен.

Итак, чтобы "компьютерному спорту" дали олимпийский статус, нужно доказать, что у этого вида есть свои давние традиции, популярность, централизованное управление и международное признание. По части последних пунктов у "киберспорта" проблем нет. С традициями чуть сложнее. Тем не менее, массовость и глобальность компьютерных игр вполне могут склонить чашу "олимпийских весов" в свою сторону. Конечно, eSports – это не одна дисциплина, а целый набор, который стремительно меняется и обновляется, хотя есть и "игры-старожилы". Теоретически можно признать олимпийским весь киберспорт, а набор конкретных дисциплин менять от Олимпиады к Олимпиаде. Хотя не ясно, в таком случае, "киберспорт" – это "зима" или "лето"? Ведь геймеры играют в помещении. В таком случае, они могут участвовать в Играх каждые два года.

Но нужна ли самим "киберспортсменам" Олимпиада? Здесь вопрос открыт. Мировые соревнования по компьютерным играм с каждым годом приносят победителям все большие и большие деньги. Чемпион мира по FIFA17 выиграл 200 тысяч долларов. Всего же среди "виртуальных футболистов" разыгрывалось почти 1,5 млн.

Но рекордсменом стал турнир по DOTA 2 – The International 2017 – популярной многопользовательской онлайн-игре в формате "баттл арена". Призовой фонд соревнований составил 24 млн долларов. Победившая команда из пяти человек забрала почти 11 млн. Российская Virtus.pro разделила с соперниками пятое-шестое место и выиграла более 1 млн долларов – также на пятерых. И эти цифры выше призовых за золотую олимпийскую медаль в большинстве стран мира.

Киберспорт – очень перспективный вид не только с соревновательной, но и с финансовой точки зрения. Попав в программу Олимпиады, он приведет за собой десятки спонсоров и рекламодателей из "компьютерного мира". И в Международном олимпийском комитете это прекрасно понимают. Как понимают и тот факт, что лакомым "куском пирога" придется делиться. Но все же Олимпиада – это в первую очередь победы, признание и честь страны, а уже во вторую – деньги. И многим киберспортсменам наверняка хочется прославить свою страну, завоевав олимпийскую медаль. Почему бы им не дать такую возможность?

Автор Никита Воронков, радио Sputnik

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