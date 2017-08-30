Разработчики уверяют, что их игра – арсенал мудрости и полигон идей. В ней можно менять параметры и настройки, как заблагорассудится. А уже потом военные инженеры оценят целесообразность и осуществимость таких корректировок.

Игры патриотов. Пентагон испытает новейшее оружие в онлайн-стрелялках Your browser does not support HTML5 audio

Не бомбой единой. Хотя там можно взорвать и ее. Новенькую. B61-12. А может, и 13. И все 13 сразу. И все с атомным зарядом, а не пустые болванки, как на полигоне в Неваде. И при этом "облучиться" не больше, чем от монитора. Потому что только от него. Пентагон набирает в армии добровольцев для специального проекта по тестированию передовых образцов вооружения посредством онлайн-игры. Авторы этой затеи хотят получить как можно больше мнений о боевых разработках и одновременно ознакомить личный состав с перспективными направлениями ВПК США.

Запустят игру патриотов в октябре. Пока в "стрелялке" можно "воевать" управляемыми и беспилотными БМП, а также летательными аппаратами. Боевые задачи на уровне отделения и взвода, действие в городских условиях. Все, что требуется от солдат-испытателей – отдавать свой долг играючи. Их оружие – лайки, смайлики и прочие знаки внимания пилотным экземплярам. КБ Пентагона планируют по отзывам, просьбам и предложениям отряда геймеров добиться технического превосходства. Да на такую "войну" любой попасть захочет. Это все-таки не Афганистан. Беспроигрышный вариант. Как уличная лотерея – всегда уйдешь с чем-нибудь бесполезным.

Хотя разработчики уверяют, что их игра – арсенал мудрости и полигон идей. В ней можно менять параметры и настройки, как заблагорассудится. Все это входит в опции. А уже потом военные инженеры оценят целесообразность и осуществимость таких корректировок. Ситуация, при которой боец заиграется и попросит себе бластер, энергомет или молекулярный распылитель, видимо, не рассматривается. Как не учитывается и то, что в Сети всегда есть место подвигу. "Русских хакеров". Пентагон еще "Enter" не нажал, а они уже знают, как сделать ему "Escape". Причем на выбор: в бою послать или по файлу.

Тем не менее, это прорыв. Все-таки жизнь кое-чему американских стратегов научила. Хоть и с опозданием. Ведь сообрази они вовремя "погрузить" свой суперэсминец Zumwalt для начала в online, его, возможно, и не опускали бы ниже waterline. Потому что его создателям уже бы объяснили, что боевой корабль должен не только пугать своей стоимостью и загораживать солнце. Тем паче не выходя из ремонта. Или, предположим, запусти они свой баснословно переоцененный F-35 симулятором, им умные люди сразу бы сказали, что на крыло сваливается, хвостом виляет, пушка не та, обзор ограничен, еще и шлем в потолок упирается.

Теперь же недостаток конструкторской мысли компенсирует игровая практика. Между прочим, по такому же принципу Соединенные Штаты могут тестировать совсем не только боевые системы. Санкции, "цветные революции", подставные президенты. Это ведь тоже оружие. Стало быть, и этим лучше сперва в компьютере позабавляться. Что ж сразу-то на личности переходить. Демократии их американской тоже не мешало бы онлайн проверку устроить. Что-то она совсем устарела и поистрепалась. Хотя ей, судя по Трампу, уже ничего не поможет. Любой, кто возьмется играть на этой стороне, окажется "лузером".

Ну а главную просьбу пользователей новейшего американского оружия в Пентагоне все равно выполнить не смогут. А без кнопки обновления "жизни" им из виртуальной реальности лучше даже не высовываться. Со всем своим боевым совершенством.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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