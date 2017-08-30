Не считая собаки. Эммануэль Макрон обзавелся "атрибутами" власти

Отныне у него все "атрибуты" президентской власти вместо одной жены. Стилист, пресс-секретарь и собака. Первый следит за внешним видом, со вторым всегда можно поговорить. А зверушку завел, потому что "ты приходишь домой, и она тебе радуется".

Что бы о нем ни говорили, как бы его рейтинг ни роняли (за последний месяц он упал еще на 14 процентов), а Эммануэль Макрон все-таки умеет правильно реагировать на критику и делать нужные выводы. Вот 300 тысяч сограждан "напихали" ему всего за пару дней, что нехорошо это – специальным уставом повышать статус и доход своей первой леди, и он тут же переименовал документ в "Хартию прозрачности". В принципе, все то же самое, но без денег. И как сразу взлетели продажи женского журнала Elle с Брижит на обложке. Обновили десятилетний максимум.

Пристыдили его за королевское высокомерие и тронную речь вместо послания национальному собранию и сенату, и программные тезисы своей внешней политики он уже зачитывал не в Версале, а как обычный президент Франции – в Елисейском дворце. Пока, впрочем, это все, что можно о них сказать. Сам, естественно, говорил больше. И о борьбе с терроризмом, включая его финансирование, и о миграции, и о перезагрузке ЕС, и о Сирии с Украиной. Но интернет не обманешь. В поисковиках французы и после этого концепта в первую очередь интересуются не Макроном, а его собакой.

И это несмотря на то, что уж несколько дней, как пес поменял приют на президентские апартаменты. Годовалый метис грифона и лабрадора по кличке Немо. Маленький Эммануэлька, возможно, когда-то именно такого и хотел гораздо сильнее, чем стать главой Пятой республики. И вот его мечта сбылась. Хоть пой от счастья. Я был когда-то странной фигурой безымянной, которую в Париже никто не признает. Теперь я "вседержака", и мне моя собака при встрече сразу лапу подает.

Взять домашнего питомца они, судя по кадрам, решили сообща. Но, видимо, Брижит все-таки обиделась. Вот и подумала – вместо того, чтобы содержать только ее, пусть французы теперь заплатят за целый штат. Ведь Макрон, ко всему прочему, выписал себе еще и личного пресс-секретаря. Так что отныне у него все "атрибуты" президентской власти вместо одной жены. Стилист, пресс-секретарь и собака. Первый следит за внешним видом – за три месяца наследил уже на 26 тысяч евро. Со вторым всегда можно поговорить. А зверушку завел, потому что "ты приходишь домой, и она тебе радуется". А то Брижит после этой истории со статусом что-то не очень.

Как бы то ни было, Макрон постепенно обживает Елисейский дворец и мало-помалу становится первым медийным лицом. Пока в основном лишь за счет светской хроники. Но и это успех. По крайней мере, когда в интернете набираешь "Эммануэль", то сразу видишь, что это уже не только кино. Макрон, правда, все-таки еще не на первой строчке. Может быть, ему стоит добавить своему имени немного мужественности и хотя бы фонетической твердости. Зваться, например, Эммануилом. Тогда он мог бы сказать, что второй после Канта. Как минимум это бы означало, что у него есть не только собака и пресс-секретарь, но и своя философия.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik