Не считая собаки. Эммануэль Макрон обзавелся "атрибутами" власти

Что бы о нем ни говорили, как бы его рейтинг ни роняли (за последний месяц он упал еще на 14 процентов), а Эммануэль Макрон все-таки умеет правильно реагировать на критику и делать нужные выводы. Вот 300 тысяч сограждан "напихали" ему всего за пару дней, что нехорошо это – специальным уставом повышать статус и доход своей первой леди, и он тут же переименовал документ в "Хартию прозрачности". В принципе, все то же самое, но без денег. И как сразу взлетели продажи женского журнала Elle с Брижит на обложке. Обновили десятилетний максимум.
И это несмотря на то, что уж несколько дней, как пес поменял приют на президентские апартаменты. Годовалый метис грифона и лабрадора по кличке Немо. Маленький Эммануэлька, возможно, когда-то именно такого и хотел гораздо сильнее, чем стать главой Пятой республики. И вот его мечта сбылась. Хоть пой от счастья. Я был когда-то странной фигурой безымянной, которую в Париже никто не признает. Теперь я "вседержака", и мне моя собака при встрече сразу лапу подает.
Как бы то ни было, Макрон постепенно обживает Елисейский дворец и мало-помалу становится первым медийным лицом. Пока в основном лишь за счет светской хроники. Но и это успех. По крайней мере, когда в интернете набираешь "Эммануэль", то сразу видишь, что это уже не только кино. Макрон, правда, все-таки еще не на первой строчке. Может быть, ему стоит добавить своему имени немного мужественности и хотя бы фонетической твердости. Зваться, например, Эммануилом. Тогда он мог бы сказать, что второй после Канта. Как минимум это бы означало, что у него есть не только собака и пресс-секретарь, но и своя философия.
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