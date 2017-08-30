Кто виноват и что делать? В ЕС заговорили о "перезапуске"

Союз внутри союза или "коалиция доброй воли". Три европейских лидера заявили о новом формате в рамках ЕС. Дело, может быть, и хорошее, только пока вопросов больше, чем ответов.

Попробуйте выключить и снова включить. Такой способ справиться с небольшими трудностями с электроникой советуют, как правило, операторы техподдержки.

Три франкоязычных европейских лидера решили, что раз это срабатывает с компьютерами, то должно получиться и с Евросоюзом. Если что-то идет не так, то нужно просто перезапустить.

Но в одиночку этого не сделать, поэтому, как водится, предлагают создать еще одну структуру – союз внутри союза – " коалицию доброй воли ". В нее войдут те, кто не прочь придать Европе эффективный импульс. Пока это только премьер-министр Бельгии Шарль Мишель, его люксембургский коллега Ксавье Беттель и президент Франции Эммануэль Макрон. Они утверждают, что мысленно с ними и премьер Нидерландов Марк Рютте. То есть пока все происходит в формате: Бенилюкс плюс Франция. Но поговаривают, что после выборов и в Германии наступит тот момент, когда пора будет что-то менять и сделать, наконец, Европу "добрым делом" для ее граждан.

Непонятно только – почему так долго тянули и сразу не начали с того, чтобы сделать все хорошо.

Хотя это, конечно, претензии не к нынешним инициаторам перезапуска. Все трое молоды, полны сил и просто фонтанируют свежими идеями. Вот, например, свежий взгляд на вещи месье Макрона: десять основополагающих пунктов, которые помогут Европе совершить прорыв. Там и валютный, и экономический союзы, и оборонка, и прочие важные вещи.

Непонятно, правда, что не так с уже существующими зоной евро и шенгенским соглашением, и куда их девать, когда на смену придут новые объединения. И придется ли создавать новый бюрократический аппарат, который будет следить за выполнением новых пунктов? И что, в конце концов, скажет Германия, которая привыкла возглавлять любые начинания в ЕС?

Ответов на эти вопросы пока нет. А в остальном Макрон – прямо новый Чернышевский с его "Что делать?" или "Que faire?" ("Кё фер") по-французски. Говорит, что "на нашем поколении лежит совершенно особая ответственность перестроить Европу". Звучит убедительно, и трем молодым эффективным управленцам это наверняка кажется посильной задачей.

Но, в итоге, как писала неподражаемая Тэффи: Кё фер? Фер-то кё? (Что делать? Делать-то что?).

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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