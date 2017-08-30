Ни то ни се. "Украинским туземцам" указали на их место в ЕС

Новый политический сезон в Европе начался с отрезвляющего душа для Киева. Нечасто приходится слышать от еврочиновников здравые рассуждения, но уж если это случается, то в самую точку. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на встрече послов ЕС призвал коллег подумать над планом по восстановлению отношений с Россией. По его словам, построение безопасности в Европе без участия Москвы в ближайшее столетие не вырисовывается. Юнкер подчеркнул, что в мире сейчас происходит около шестидесяти военных конфликтов, и ни одного в Европе.
Правда, есть Украина, но она не европейская страна – в том смысле, что не является членом Евросоюза, отметил председатель Еврокомиссии. И тут же припомнил, что буквально на днях его друг Петр Порошенко вещал о том, что Украина – это ЕС и НАТО. Пришлось напомнить и украинскому президенту и всем остальным, что Украина на данный момент – ни то и не другое.
Но справедливости ради стоит отметить, что не только Жан-Клод Юнкер указывает Украине ее место. Федерика Могерини, верховный представитель ЕС по иностранным делам, определяя приоритетные направления международной политики Евросоюза, лишь вскользь упомянула незалежную. И то лишь когда объясняла, в чем заключается поддержка многонациональных и многосторонних структур, которые могут сыграть свою роль в урегулировании всех конфликтов от КНДР до Украины. Собственно, это и было то самое единственное упоминание.
Но если бы все дело ограничилось лишь заявлениями еврочиновников, может быть, у Киева и не было бы причин для беспокойства. Ведь не они деньги выделяют. Но тут "прилетело", откуда не ждали. Ангела Меркель неожиданно проявила загадочную забывчивость. На вопрос журналистов, при каких условиях с России могут быть сняты санкции, она ответила, что главное условие – выполнение Минских соглашений.
Автор Дарья Чередник, радио Sputnik
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