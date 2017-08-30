Ни то ни се. "Украинским туземцам" указали на их место в ЕС

Если бы дело ограничилось лишь заявлениями еврочиновников, может быть, у Киева и не было бы причин для беспокойства. Но тут "прилетело", откуда не ждали. Канцлер Германии Ангела Меркель неожиданно проявила загадочную забывчивость.

Новый политический сезон в Европе начался с отрезвляющего душа для Киева. Нечасто приходится слышать от еврочиновников здравые рассуждения, но уж если это случается, то в самую точку. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на встрече послов ЕС призвал коллег подумать над планом по восстановлению отношений с Россией. По его словам, построение безопасности в Европе без участия Москвы в ближайшее столетие не вырисовывается. Юнкер подчеркнул, что в мире сейчас происходит около шестидесяти военных конфликтов, и ни одного в Европе.

Правда, есть Украина, но она не европейская страна – в том смысле, что не является членом Евросоюза, отметил председатель Еврокомиссии. И тут же припомнил, что буквально на днях его друг Петр Порошенко вещал о том, что Украина – это ЕС и НАТО. Пришлось напомнить и украинскому президенту и всем остальным, что Украина на данный момент – ни то и не другое.

В Киеве пассаж еврочиновника не оценили. Точнее оценили, но явно остались им недовольны. Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев назвал высказывания Юнкера " издевательством над туземцами ". Дескать, политик побрезговал сказать все, что думает, в глаза своему большому другу Порошенко. И сделал это только в кругу своих "белых людей".

Но справедливости ради стоит отметить, что не только Жан-Клод Юнкер указывает Украине ее место. Федерика Могерини, верховный представитель ЕС по иностранным делам, определяя приоритетные направления международной политики Евросоюза, лишь вскользь упомянула незалежную. И то лишь когда объясняла, в чем заключается поддержка многонациональных и многосторонних структур, которые могут сыграть свою роль в урегулировании всех конфликтов от КНДР до Украины. Собственно, это и было то самое единственное упоминание.

Но если бы все дело ограничилось лишь заявлениями еврочиновников, может быть, у Киева и не было бы причин для беспокойства. Ведь не они деньги выделяют. Но тут "прилетело", откуда не ждали. Ангела Меркель неожиданно проявила загадочную забывчивость. На вопрос журналистов, при каких условиях с России могут быть сняты санкции, она ответила, что главное условие – выполнение Минских соглашений.

Наверное, Киев такой ответ вполне может устроить. И тот факт, что Россия не является субъектом этих самых соглашений, по привычке остается вне поля зрения. Вот только внимательный наблюдатель сразу же заметит, что Ангела Меркель дипломатично обошла стороной вопрос принадлежности Крыма. А ведь именно с его воссоединения с Россией и началось санкционное противостояние. Списать такую забывчивость на усталость сложно. Можно предположить, что экономический локомотив Евросоюза и его канцлер не желают больше затрагивать тему крымского полуострова. Но в Киеве пока новую реальность не замечают и предпочитают дальше пилить сук, на котором сидят. То испанских журналистов выслали с запретом на три года въезда на Украину . То от Болгарии открытым текстом требуют, даже не просят, расследовать вопиющий факт: появление флага ДНР в толпе людей на торжественных мероприятиях по случаю 140-летия обороны перевала Шипки. Видимо, скоро действительно до санкций дотребуются. Ведь как просят.

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.