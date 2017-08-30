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Штормовое предупреждение. Румыния и Украина "наступают" на Приднестровье

10:3830.08.2017
(обновлено: 10:48 30.08.2017)
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© РИА Новости / Сергей КузнецовПерейти в фотобанкУчения Оперативной группы российских войск в ПриднестровьеУчения Оперативной группы российских войск в Приднестровье
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Приднестровский конфликт перестал быть конфликтом, а лидеры Молдавии и ПМР взяли курс на сближение и сотрудничество. Но такое положение дел не устраивает прорумынские силы. Первым нанес удар конституционный суд страны.

Кризисом власти в Молдавии, где не прекращается конфликт между правительством и президентом, могут воспользоваться ближайшие соседи республики, причем, в интересах своего заокеанского друга. 

Достаточно вспомнить недавнюю установку украинско-молдавских КПП на границе с Приднестровьем. Тогда украинский президент пообещал, что поможет ликвидировать Приднестровскую Молдавскую Республику и избавиться от российских войск. Правда, никто не воспринял его всерьез. Тем не менее, вектор политики в этом вопросе был обозначен. 

Здание Дома советов в Тирасполе, Молдавия
© Flickr / texx1978
Мнение: те, кто хочет "удушить" Приднестровье, не учитывают два фактора
Российские миротворцы, напомню, находятся в регионе на основании мирного соглашения от 1992 года, и за все это время там не было ни одного конфликта, а уж тем более – вооруженных столкновений. Конфликт перестал быть конфликтом, а лидеры Молдавии и Приднестровья взяли курс на сближение и сотрудничество. Во всяком случае, в заявлениях президентов.

Но такое положение дел не устраивает прорумынские силы в Молдавии. Первым нанес удар конституционный суд страны, в котором большая часть судей – граждане Румынии. Он признал Приднестровье "оккупированной частью Республики Молдова" и вынес решение о незаконном нахождении российских войск в составе миротворческой миссии.  По странному совпадению в тот же день МВФ выделил Молдавии 21,5 млн долларов

Следующим шагом молдавский парламент, а затем и правительство поспешили обратиться в Генеральную ассамблею ООН с просьбой о выводе российских войск из Приднестровья. При этом они совсем не против американских военных, которые, кстати, собираются построить восемь новых военных объектов на базе в молдавском селе Бульбоака

А затем и олигарх – "хозяин Молдавии" Влад Плахотнюк высказывается за одностороннее расторжение российско-молдавского соглашения о вводе миротворцев в Приднестровье. 

Кому и зачем понадобилось бередить старую рану и развязывать новый конфликт в Приднестровье? Ведь расторжение мирного соглашения равносильно объявлению войны

Заявления и протесты действующего президента Молдавии Игоря Додона в расчет не идут, все решат и без него. Полномочия правительства и парламента позволяют принимать решения и игнорировать мнение действующего президента. Общество разделено, и противостояние воспринимается как некая норма. Такое положение вполне устраивает обывателя, для которого более важными являются проблемы безработицы и коррупции.  

Опасения, что Молдавия с помощью того же конституционного суда и парламента сблизится с НАТО и реализует самые радикальные прозападные преобразования, заставили Игоря Додона заявить о разработке концепции постоянного нейтралитета республики. Такая инициатива, несомненно, заставит его противников сделать ответный ход.  

Единственное, что может поставить точку в этом споре – парламентские выборы в Молдавии, до которых осталось чуть более года.   

А Приднестровье выстоит и переживет новые вызовы, республика прошла и через более серьезные потрясения. У нее есть и экономический, и военный потенциал, чтобы уверенно смотреть в будущее.

Автор Елена Глищинская, радио Sputnik

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