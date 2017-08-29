В Барселоне ведут себя так, словно Мадрид им уже не указ. В Каталонии планируют принять документ об оформлении суверенитета до плебисцита с тем, чтобы автоматически его активировать сразу после победы.

"Подорожная" карта. Каталония репетирует выход, шагая на месте Your browser does not support HTML5 audio

Есть только один способ доказать, что экстремисты нас не запугали – двигаться дальше. Так решили власти Каталонии и, не смотря ни на что, продолжили двигать отсюда. В смысле – из Испании. Пока, правда, это еще один шаг в ходьбе на месте. Но уже с высоко поднятой ногой. Депутаты правящей здесь коалиции презентовали законопроект о "разводе с Мадридом". А чего стесняться? В отношениях же между ними и после атаки на Барселону ничего не изменилось.

Разве что добавились еще и спекуляции на тему безопасности. Ведь 17 августа – это действительно был звонок. Вот только лидерам автономии после него пуще прежнего захотелось выйти. А в Мадриде опять говорят, что "звонок для учителя". Здесь утверждают, что Каталония самостоятельно не справится с угрозой терроризма. В ней же отвечают, что единство с Испанией ей тоже особо не помогло. По сути, спорят теперь только об этом. Все остальное более или менее очевидно. То, что для региона референдум, для сюзерена – даже не вопрос к нему, а "посягательство на целостность".

Но в Барселоне ведут себя так, словно Мадрид им уже не указ. Планируют принять документ об оформлении суверенитета до плебисцита с тем, чтобы автоматически его активировать сразу после победы. По сути, это инструкция о том, как с пользой провести время между голосованием и утверждением собственной конституции. Чтобы не получилось, как у Британии с ЕС. Выйти решили, а как – и через год не знают. Здесь же именно за год хотят привести результаты в исполнение. За первые шесть месяцев провести выборы в исполнительный орган Каталонии, затем распустить парламент, чтобы впервые избрать и его уже по правилам независимого субъекта.

При этом государственность не предполагает отказа от испанской национальности, а Каталония даже без Испании останется в ЕС. По крайней мере, они так думают. Хотя считалось, что у той же Шотландии, случись у нее независимость, и шансов на это, и оснований было бы больше. Но даже ей Брюссель не обещал место. Поэтому евросоюзный пассаж каталонского законопроекта как минимум некорректный, а на юридическом языке – так и вовсе ничтожный. Но с точки зрения воздействия на электорат – вполне.

Собственно, и появление этого документа служит той же цели. Он – как пролог к неизбежности. Как забронированный билет в один конец. Чтобы уже знали, что он все равно наступит. А то после терактов общество не то, чтобы совсем потеряло интерес к суверенитету, но как-то перестало считать его предметом первой необходимости. Но референдум же никто не отменял. Ну, кроме Мадрида. В Каталонии его лишь перенесли с первого октября на чуть позже. Поэтому в срочном порядке возвращают тему в топ с расшифровкой последовательности событий.

Обычно подобные наработки называют "дорожной картой". Она показывает: кто, что, куда и как. Однако каталонская карта, скорее, "подорожная". В том смысле, что и ее, может статься, достаточно будет лишь приложить к больному месту, и все пройдет. А Каталония останется. Испанской. Опросы показывают, что, если ее лидеры не хотят, чтобы у них получилось, как у Британии, то они на верном пути. У них получится, как в Шотландии.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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