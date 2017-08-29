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"Подорожная" карта. Каталония репетирует выход, шагая на месте

17:2729.08.2017
(обновлено: 17:30 29.08.2017)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкУчастники митинга в поддержку референдума о независимости Каталонии в БарселонеУчастники митинга в поддержку референдума о независимости Каталонии в Барселоне
© РИА Новости / Валерий Мельников
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В Барселоне ведут себя так, словно Мадрид им уже не указ. В Каталонии планируют принять документ об оформлении суверенитета до плебисцита с тем, чтобы автоматически его активировать сразу после победы.

"Подорожная" карта. Каталония репетирует выход, шагая на месте
Есть только один способ доказать, что экстремисты нас не запугали – двигаться дальше. Так решили власти Каталонии и, не смотря ни на что, продолжили двигать отсюда. В смысле – из Испании. Пока, правда, это еще один шаг в ходьбе на месте. Но уже с высоко поднятой ногой. Депутаты правящей здесь коалиции презентовали законопроект о "разводе с Мадридом". А чего стесняться? В отношениях же между ними и после атаки на Барселону ничего не изменилось. 

Разве что добавились еще и спекуляции на тему безопасности. Ведь 17 августа – это действительно был звонок. Вот только лидерам автономии после него пуще прежнего захотелось выйти. А в Мадриде опять говорят, что "звонок для учителя". Здесь утверждают, что Каталония самостоятельно не справится с угрозой терроризма. В ней же отвечают, что единство с Испанией ей тоже особо не помогло. По сути, спорят теперь только об этом. Все остальное более или менее очевидно. То, что для региона референдум, для сюзерена – даже не вопрос к нему, а "посягательство на целостность". 

Во время мероприятия посвященного памяти жертв теракта в Барселоне. 18 августа 2017
© Sputnik / Xenia Kozlitina
Очевидец теракта в Барселоне: шоковое состояние уже проходит
Но в Барселоне ведут себя так, словно Мадрид им уже не указ. Планируют принять документ об оформлении суверенитета до плебисцита с тем, чтобы автоматически его активировать сразу после победы. По сути, это инструкция о том, как с пользой провести время между голосованием и утверждением собственной конституции. Чтобы не получилось, как у Британии с ЕС. Выйти решили, а как – и через год не знают. Здесь же именно за год хотят привести результаты в исполнение. За первые шесть месяцев провести выборы в исполнительный орган Каталонии, затем распустить парламент, чтобы впервые избрать и его уже по правилам независимого субъекта. 

При этом государственность не предполагает отказа от испанской национальности, а Каталония даже без Испании останется в ЕС. По крайней мере, они так думают. Хотя считалось, что у той же Шотландии, случись у нее независимость, и шансов на это, и оснований было бы больше. Но даже ей Брюссель не обещал место. Поэтому евросоюзный пассаж каталонского законопроекта как минимум некорректный, а на юридическом языке – так и вовсе ничтожный. Но с точки зрения воздействия на электорат – вполне. 

Собственно, и появление этого документа служит той же цели. Он – как  пролог к неизбежности. Как забронированный билет в один конец. Чтобы уже знали, что он все равно наступит. А то после терактов общество не то, чтобы совсем потеряло интерес к суверенитету, но как-то перестало считать его предметом первой необходимости. Но референдум же никто не отменял. Ну, кроме Мадрида. В Каталонии его лишь перенесли с первого октября на чуть позже. Поэтому в срочном порядке возвращают тему в топ с расшифровкой последовательности событий. 

Обычно подобные наработки называют "дорожной картой". Она показывает: кто, что, куда и как. Однако каталонская карта, скорее, "подорожная". В том смысле, что и ее, может статься, достаточно будет лишь приложить к больному месту, и все пройдет. А Каталония останется. Испанской. Опросы показывают, что, если ее лидеры не хотят, чтобы у них получилось, как у Британии, то они на верном пути. У них получится, как в Шотландии.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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