"Подорожная" карта. Каталония репетирует выход, шагая на месте

Разве что добавились еще и спекуляции на тему безопасности. Ведь 17 августа – это действительно был звонок. Вот только лидерам автономии после него пуще прежнего захотелось выйти. А в Мадриде опять говорят, что "звонок для учителя". Здесь утверждают, что Каталония самостоятельно не справится с угрозой терроризма. В ней же отвечают, что единство с Испанией ей тоже особо не помогло. По сути, спорят теперь только об этом. Все остальное более или менее очевидно. То, что для региона референдум, для сюзерена – даже не вопрос к нему, а "посягательство на целостность".
При этом государственность не предполагает отказа от испанской национальности, а Каталония даже без Испании останется в ЕС. По крайней мере, они так думают. Хотя считалось, что у той же Шотландии, случись у нее независимость, и шансов на это, и оснований было бы больше. Но даже ей Брюссель не обещал место. Поэтому евросоюзный пассаж каталонского законопроекта как минимум некорректный, а на юридическом языке – так и вовсе ничтожный. Но с точки зрения воздействия на электорат – вполне.
Собственно, и появление этого документа служит той же цели. Он – как пролог к неизбежности. Как забронированный билет в один конец. Чтобы уже знали, что он все равно наступит. А то после терактов общество не то, чтобы совсем потеряло интерес к суверенитету, но как-то перестало считать его предметом первой необходимости. Но референдум же никто не отменял. Ну, кроме Мадрида. В Каталонии его лишь перенесли с первого октября на чуть позже. Поэтому в срочном порядке возвращают тему в топ с расшифровкой последовательности событий.
Обычно подобные наработки называют "дорожной картой". Она показывает: кто, что, куда и как. Однако каталонская карта, скорее, "подорожная". В том смысле, что и ее, может статься, достаточно будет лишь приложить к больному месту, и все пройдет. А Каталония останется. Испанской. Опросы показывают, что, если ее лидеры не хотят, чтобы у них получилось, как у Британии, то они на верном пути. У них получится, как в Шотландии.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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