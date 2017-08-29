Привет от новых ракет, или Как Пхеньян вновь оправдал ожидания

Запуск стал самым дальнобойным из всех, что проводились КНДР при нынешнем лидере. Снаряд пролетел 2700 км и впервые просвистел над Японией. В Токио, и в Сеуле тут же прикинули, что такая штуковина вполне могла и до американского Гуама долететь. А не долетела.

Оставалось потерпеть всего два дня. И эти пренеприятные учения Ulchi – Freedom Guardian так и остались бы на совести тех, кто их провел. Но не такой он человек – Ким Чен Ын. Вознаградил Южную Корею и США за их совместные усилия. Не зря же собрали на границе под 70 тысяч солдат и офицеров. Они, надо полагать, того и добивались: спровоцировать его на реакцию, чтобы оценить свою готовность ей противостоять. Можно сказать, оправдал ожидания. Не то чтобы удивил или выкинул что-то новое. Хотя выкинул, но это все тот же класс баллистической ракеты среднего радиуса.

Правда, сейчас ее отправили не по завышенной, то есть, холостой, а по боевой траектории под углом 30-45 градусов. Именно поэтому запуск стал самым дальнобойным из всех, что проводились КНДР при нынешнем лидере. Снаряд пролетел 2700 километров и впервые просвистел над Японией. Такая наглость даже для Кима выглядит чрезмерной. Японцы на всякий случай струхнули и напряглись. Даже скоростные поезда отменили. Но они тоже прекрасно понимают, что интересуют Пхеньян постольку поскольку. И в Токио, и в Сеуле тут же прикинули, что штуковина с такими техническими характеристиками вполне могла и до американского Гуама долететь.

А не долетела по той же причине, по которой войска союзников могут войти в Северную Корею, но не входят. Не время еще. Вообще, чтобы так дразнить противника, когда у тебя на пороге стоят батальоны, которым дай только повод его переступить, надо быть либо слишком уверенным, либо безрассудным. Хотя иногда одно другого не исключает и даже является его следствием. О том, что Ким все-таки еще не совсем, говорит хотя бы то, что "горячий привет Соединенным Штатам", а это, несомненно, посвящалось им, он отправил в другую от Гуама сторону.

Впрочем, это – как курить не в лицо визави. Вроде отвернулся ради приличия, чтобы дым выпустить, а он же все равно общую атмосферу отравляет. И опять обострение. И снова угроза применения. И США потирают руки. И Китаю стыдно, что для Пхеньяна – не авторитет. Говорят, Ким Чен Ын сам сказал "Поехали!" и махнул рукой. Это, конечно, не делает ему международной чести. Но, при прочих равных, если одна сторона демонстративно отрабатывает нападение, то другая должна явить способность ответить. Иначе на нее точно нападут. Ким делает это, как учили отец Ким да дед. С той разницей, что технически он уже превзошел своих учителей.

Кстати, южнокорейская разведка лишь сейчас донесла, что у лидера КНДР и певицы Ли Соль Чу в феврале родился ребенок. По крайней мере, это значит, что он ее не расстрелял, как сообщала прежде та же южнокорейская разведка. Кого супруга подарила правителю на этот раз, неизвестно. Знают только, что теперь их у него трое, первенцу – семь, а вторая – точно девочка. То есть, у кого-то жены – пушки заряжены. А у Кима дети, как ракеты. Все знают, что они есть, но мало кто скажет, что они собой представляют. Главное, что и те, и эти – гарантия того, что по-человечески он совсем не хочет войны.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik