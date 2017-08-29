Горячая пора: Макрону обещают жаркую осень

Франция готовится к новым протестам. Левая оппозиция и профсоюзы призывают французов выйти на улицы против реформы трудового законодательства.
Согласно недавним соцопросам, только 8% жителей страны полностью доверяют властям и считают, что нововведения, предлагаемые президентом Эммануэлем Макроном, пойдут на пользу трудящимся. Большинство же – более 60% респондентов – выступает против этой реформы.
Впрочем, сам президент Франции пытается сохранить спокойствие. Открывая первое после отпуска заседание правительства, он призвал не верить в мрачные пророчества, не поддаваться пессимизму, а работать еще усерднее.
Хотя поводов для оптимизма у французского лидера с каждым месяцем пребывания в Елисейском дворце становится все меньше. Очередное исследование показало, что популярность Макрона стремительно катится вниз. На конец августа его деятельность одобряют лишь 40% французов. Это хуже, чем показатели предшественника Макрона – Франсуа Олланда. В августе 2012 года у того было 54%. А рейтинг Николя Саркози в 2007 году за первые четыре месяца правления даже вырос с 65 до 69%.
Начало обсуждения трудовой реформы народной любви Эммануэлю Макрону вряд ли прибавит. Крупная акция протеста может состояться во Франции уже 12 сентября. Ее организует "Всеобщая конфедерация труда" – второе по численности профсоюзное объединение страны. Лидер крайне левого движения "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон призывает французов выйти на улицы 23 сентября. Напомним, в 2016 году подобные манифестации собирали более миллиона участников. Так что Макрона ждет горячая пора.
Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik
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