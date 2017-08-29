Горячая пора: Макрону обещают жаркую осень

Поводов для оптимизма у французского лидера с каждым месяцем пребывания в Елисейском дворце становится все меньше. Его популярность стремительно падает, а профсоюзы и оппозиция готовятся к протестам.

Франция готовится к новым протестам. Левая оппозиция и профсоюзы призывают французов выйти на улицы против реформы трудового законодательства.

Согласно недавним соцопросам, только 8% жителей страны полностью доверяют властям и считают, что нововведения, предлагаемые президентом Эммануэлем Макроном, пойдут на пользу трудящимся. Большинство же – более 60% респондентов – выступает против этой реформы.

Одно из главных опасений заключается в отмене крупных денежных компенсаций за увольнение. Также французов сильно беспокоит возможность увеличения рабочего времени с нынешних 35 часов до 60-ти и снижение в два с половиной раза размера доплаты за переработку.

Впрочем, сам президент Франции пытается сохранить спокойствие. Открывая первое после отпуска заседание правительства, он призвал не верить в мрачные пророчества, не поддаваться пессимизму, а работать еще усерднее.

Хотя поводов для оптимизма у французского лидера с каждым месяцем пребывания в Елисейском дворце становится все меньше. Очередное исследование показало, что популярность Макрона стремительно катится вниз. На конец августа его деятельность одобряют лишь 40% французов. Это хуже, чем показатели предшественника Макрона – Франсуа Олланда. В августе 2012 года у того было 54%. А рейтинг Николя Саркози в 2007 году за первые четыре месяца правления даже вырос с 65 до 69%.

Начало обсуждения трудовой реформы народной любви Эммануэлю Макрону вряд ли прибавит. Крупная акция протеста может состояться во Франции уже 12 сентября. Ее организует "Всеобщая конфедерация труда" – второе по численности профсоюзное объединение страны. Лидер крайне левого движения "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон призывает французов выйти на улицы 23 сентября. Напомним, в 2016 году подобные манифестации собирали более миллиона участников. Так что Макрона ждет горячая пора.

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!