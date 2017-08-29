"Восточное партнерство": зачем Германия вкладывает миллионы в Украину

В Германии выяснили, что правительство не совсем равномерно тратит деньги на поддержание отношений с бывшими советскими республиками. Да и помощь оно оказывает довольно своеобразную. Хотя, многое зависит от того, с какой стороны посмотреть.

"Я не халявщик, я – партнер", – мог бы гордо сказать президент Украины Петр Порошенко, комментируя несправедливое распределение расходов в "Восточном партнерстве".

Депутаты от немецкой партии "Левые" выяснили, что их правительство не совсем равномерно тратит деньги, выделенные на поддержание отношений с бывшими советскими республиками. Вот уже три года подряд половина из ежегодных 14 млн евро оседает в Киеве. Возможно, это происходит потому, что ситуация на Украине куда сложнее, чем в Молдавии, Азербайджане, Армении, Грузии и Белоруссии. Эти страны, вместе взятые, получают столько же, сколько одна незалежная.

Впрочем, у немецких депутатов другое мнение: Украина сейчас наиболее важна для Германии и с политической, и с экономической точек зрения. Финансовыми вливаниями можно, с одной стороны, поддержать ее в "праведной" и бессмысленной борьбе с Россией, а с другой – подготовить украинские территории к приходу западных компаний. Однажды Германия уже принималась за обе эти задачи, и закончилось все это плохо.

Сейчас чернозем вагонами не вывозят и листовок не разбрасывают. Хотя вот в Харькове, например, земля куда-то исчезает – говорят, бизнес по продаже почвы приносит кому-то неплохие деньги. А работу по обработке местного населения берут на себя берлинская Европейская академия, которая консультирует Киев в вопросах руководства страной, и телерадиокомпания Deutsche Welle. Эти компании получают наиболее щедрое финансирование.

Помощь, конечно, они оказывают довольно своеобразную. Хотя, это зависит от того, с какой стороны смотреть. Среди советников украинского руководства – бывший премьер-министр Саксонии Георг Мильбрадт, который в 2008 году был вынужден покинуть свой пост в связи с коррупционным скандалом. Он-то точно расскажет, как нужно руководить. Так, чтобы в стране не появилось и намека на самостоятельность.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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