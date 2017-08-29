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Человек и пароход: в Финляндии испугались российских кадетов

13:1329.08.2017
(обновлено: 13:17 29.08.2017)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкБарк Крузенштерн на Балтийском мореБарк Крузенштерн на Балтийском море
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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В Финляндии, как пишут местные СМИ, решили запретить российскому учебному судну "Крузенштерн" зайти в порт Мариехамн на Аландских островах. Решение это, на первый взгляд, выглядит нелогичным. Однако некоторые все же нашли ему объяснение.

Власти Финляндии запретили российскому учебному судну "Крузенштерн" посетить порт на Аландских островах.  Об этом пишет местная газета Hufvudstadsbladet, однако в Балтийской госакадемии рыбопромыслового флота, которая эксплуатирует судно, официальных запретов не получали.

РИА Новости обратились за разъяснением в пресс-службу военного ведомства Финляндии, но там заявили, что решение объяснять не намерены.  Что выглядит несколько странно: маршрут парусника был известен заранее, он должен был зайти в порты не только Финляндии, но и Германии, Франции и Польши. Причем финский порт Мариехамн был особой частью программы – этот город был основан русскими и назван в честь императрицы Марии Александровны. 

Подготовка к совместным учениям вооруженных сил России и Белоруссии Запад-2017
© Sputnik / Виктор Толочко
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Мнение: на Западе не видят границ между политическим и военным давлением
Рассчитывали на этот визит и местные власти – так они надеялись повысить шансы порта стать хозяином регаты больших парусников в 2021 году. Ну а какая уж тут регата, когда пускают через одного.

В общем, решение со всех сторон выглядит нелогичным и непродуманным. Однако финские эксперты находят ему объяснение. Местное издание приводит мнение специалиста по безопасности, тот уверен, что все не случайно. Не мог ведь рейс учебной навигации просто так совпасть по времени с совместными российско-белорусскими учениями "Запад-2017". Эти стратегические маневры, которые неделю будут проходить на территории Белоруссии, начнутся 14 сентября. А "Крузенштерн" намеревался посетить Финляндию с 18-го по 20-е. По мнению эксперта, наверняка для какой-нибудь диверсионной работы – чем еще может заниматься четырехмачтовый барк. Так что, во-первых, это все наверняка неспроста. А во-вторых, нечего делать кадетам, которые проходят практику на "Крузенштерне", на демилитаризованных Аландских островах.

Хотя непонятно, чего бояться. Президент США Дональд Трамп ведь пообещал своему финскому коллеге Саули Ниинисте "очень защищать" регион Балтики.  Или остаются все же опасения, что даже с американской помощью не справиться с нашими кадетами? 

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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