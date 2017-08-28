Украинский рецепт. Волкер теперь точно знает, что мешает дружбе РФ и США

Многогранная и многоликая Украина продолжает вмешиваться в отношения России и условного Запада. То она становится преградой для варваров на пути с востока в цивилизованную Европу, как видит это польский министр обороны Антоний Мачеревич. А то заставляет "хромать" российско-американские отношения, как выразился спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Он уверен, что дело именно в этом: "Отношения между Россией и США важны, но украинская проблема продолжит вредить им".
Вообще, интересно, как некоторые умудряются одновременно и призывать всех к миру и порядку, и обещать оружие одной из сторон. Эти некоторые, правда, предусмотрительно отмечают, что оружие оборонительное. Хотя все же понимают, что в сложившихся условиях любое оборонительное оружие внезапно может стать наступательным. Но, судя по всему, тот же Волкер не видит в этом проблемы. Зато обещает международную изоляцию России. Говорит, страна будет "выброшена из системы дипломатических и экономических отношений". При этом, конечно, опять забывает, что мир не ограничивается Америкой и некоторыми европейскими странами – чтобы изолировать Россию, Вашингтону придется иметь дело, по крайней мере, с Китаем и Индией.
Это Украину легко было бы напугать такими заявлениями: для них США – практически вся Вселенная. А в нашей стране мыслят другими категориями.
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