Украинский рецепт. Волкер теперь точно знает, что мешает дружбе РФ и США

Интересно, как некоторые умудряются и призывать всех к миру, и одновременно обещать оружие одной из сторон. Судя по всему, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер не видит в этом проблемы. А ко всему прочему обещает еще и "изоляцию России"...

Многогранная и многоликая Украина продолжает вмешиваться в отношения России и условного Запада. То она становится преградой для варваров на пути с востока в цивилизованную Европу, как видит это польский министр обороны Антоний Мачеревич. А то заставляет "хромать" российско-американские отношения, как выразился спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Он уверен, что дело именно в этом: "Отношения между Россией и США важны, но украинская проблема продолжит вредить им".

Казалось бы, для того, чтобы снять эти колодки, проблему нужно решить. А рецепт известен: стороны должны соблюдать Минские соглашения. То есть, если бы Волкер хотел избавиться от "хромоты" в отношениях наших стран, он бы попытался повлиять на Киев, чтобы установить мир на Донбассе. Но он не сделал даже соответствующего заявления. Вместо этого подпитал надежды украинских властей на поставки летальных вооружений – сказал, что такую возможность в Вашингтоне "всерьез обсуждают". Правда, ничего, конечно, не отправят, пока не решит президент Дональд Трамп.

Вообще, интересно, как некоторые умудряются одновременно и призывать всех к миру и порядку, и обещать оружие одной из сторон. Эти некоторые, правда, предусмотрительно отмечают, что оружие оборонительное. Хотя все же понимают, что в сложившихся условиях любое оборонительное оружие внезапно может стать наступательным. Но, судя по всему, тот же Волкер не видит в этом проблемы. Зато обещает международную изоляцию России. Говорит, страна будет "выброшена из системы дипломатических и экономических отношений". При этом, конечно, опять забывает, что мир не ограничивается Америкой и некоторыми европейскими странами – чтобы изолировать Россию, Вашингтону придется иметь дело, по крайней мере, с Китаем и Индией.

Это Украину легко было бы напугать такими заявлениями: для них США – практически вся Вселенная. А в нашей стране мыслят другими категориями.