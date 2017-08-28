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Два дня и два года. В Британии выдали желаемое за… желаемое

17:0028.08.2017
(обновлено: 17:02 28.08.2017)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Тереза МэйПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Если Тереза Мэй выведет страну из Евросоюза успешно, то станет героем. Если же у нее с Brexit'ом не получится, то какая ей разница, кто останется после нее.

Через два дня Тереза Мэй объявит об отставке. Правда, до этого еще должно пройти два года. А вот это лишнее, уже сегодня скажет процентов 70 британцев, уверенных, что ей на Даунинг-стрит и сейчас не место. Но раньше даже не надейтесь, выдает желаемое за желаемое Daily Mirror. По словам собеседника газеты, премьер-министр предложила партактиву именно такую сделку. Она 30 августа 2019 года откажется от постов в партии и в кабинете, а они за это вводят мораторий на внутренние склоки и не мешают ей довести страну до ручки. В смысле, на дверях с надписью "Выход из ЕС". 

Люди с флагами Великобритании на Вестминстерском мосту в Лондоне
© AFP 2017 / Odd Andersen
Долго и очень, очень дорого. По карману ли Лондону развод с ЕС?
Переступить этот порог Лондон планирует в конце марта того же года. Хотя как – пока не планирует вовсе. "Как минимум без этой междоусобной возни", – на самом деле, могла бы сказать Мэй заклятым соратникам. Мол, и так на нервах, а еще вы с этой борьбой за лидерство. В принципе, хитро. Если она выведет страну из Евросоюза успешно, то станет героем, и ее уже никто не посмеет подсидеть. Ни в 2019-ом, ни в 2022-ом, а это год парламентских выборов. Если ей, конечно, вновь не захочется провести их раньше времени. Если же у нее с Brexit'ом не получится, то какая ей разница, кто останется после нее. 

Главное, что до этого никто не посягнет на ее полномочия. А то слухи всякие ходят. Той же Daily Mirror информацию о "тайной вечере" "слил" некий депутат-консерватор. Насколько он осведомлен – неизвестно, но точно – заинтересован. Британию зондируют вероятностью смещения премьера. Или даже зомбируют. Разговоры о разброде и шатании в рядах тори – уже общее место. Их не может устраивать чрезвычайное падение рейтинга. Тем паче, они знают из-за кого. Поскольку все, что она сделала, это провела досрочные выборы, которые лишили их даже того преимущества, которое у них было. 

Иными словами, известие о сходке в резиденции премьера похоже на правду. Однако Мэй не собирается подавать в отставку в 2019 году, сказали в ее офисе. Правильно, чего тянуть. Понятно же, что два дня и два года – это слишком оптимистичный для нее прогноз. Здесь даже специально обученные люди не скажут, есть ли жизнь после Brexit'а. А главное – где. Лондон, например, думает, что ничуть не согрешил, избрав собственный путь, а значит, его ждут райские кущи. А вот в Брюсселе не сомневаются: если и не гореть Британии в аду за предательство общих интересов, то как минимум прогореть. И в ней самой не станут возражать, если кое-кто сгорит на работе раньше других. 

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выходит из официальной резиденции на Даунинг стрит. 9 июня 2017
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Премьер спит, а Brexit идет. Терезу Мэй обнаружили на отдыхе в Италии
Пока, впрочем, Мэй ведет себя, как классический премьер Ее Величества. Она собирается увеличить военное присутствие в Афганистане, не дожидаясь запроса из США. Ей хватило новой доктрины Трампа и, как в свое время Тони Блэру для вхождения в Ирак, неких разведданных об усилении Талибана. Хотя, чтобы увидеть это, не надо быть 007-ми пядей во лбу. Надо на всякий случай просто оставаться верным союзником Соединенных Штатов. Сейчас в Афганистане 500 британских спецназовцев в основном тренируют местных.

Между тем они бы и дома пригодились. Вестминстерскому дворцу, например. Он не прошел испытание на прочность. Полиция в ходе "учебного захвата" установила, что террористы могут взять парламент всего за пять минут. Офицеры в роли боевиков легко проникли в здание по реке и добрались до зала основных дебатов. "Будь это по-настоящему, более ста депутатов могли быть убиты", – делает вывод газета The Telegraph. А Тереза Мэй, узнав об этом, наверное, даже сказала бы, кто именно. И совсем не факт, что ограничилась бы только лейбористами.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik  

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