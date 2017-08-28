"Кругом измена…". Дональд Трамп готов разогнать всех своих экономистов

В чем американский президент точно не разбирается, так это в людях. Если его покидают все, кто потом признается ему в преданности, кто же остается с ним? И не придется ли ему самому в борьбе за свои идеалы тоже покинуть Белый дом?

"Кругом измена, трусость и обман". Напиши так Дональд Трамп в Twitter, это бы не считалось плагиатом. Во-первых, он может и не знать, что именно этими словами Николай Второй завершил свой дневник перед отречением. Во-вторых, знал бы, все равно не сознался, иначе его "российский след" ушел бы неприлично глубоко в историю. Ну и в-третьих, он же не виноват, что испытывает те же эмоции. С той лишь разницей, что последний русский император им поддался, а последний американский президент (последний, в смысле, крайний, ну, то есть, во всех бедах) еще планирует пободаться.

Хотя если не задалось, то во всем. Трамп терпит поражение даже в том, в чем он должен разбираться лучше всего. После женщин и реалити-шоу. Экономика – это же не политика с дипломатией. На этом деле он собаку съел. Собаку, да. А вот китайцев не получается. И не только их. И с НАФТА пока возится, и ЕС на место никак не поставит. Это потому, что его конек – только бизнес, попал под копыта "троянских коней". Он теперь так и думает, что все его экономические советники – сплошь и рядом глобалисты. Как пишет Hill, президент обвинил их в саботаже и нежелании следовать его установкам.

На встрече, посвященной затеянному Трампом расследованию против Китая за "кражу интеллектуальной собственности и технологий", он вышел из себя, вспомнив, что консультанты так и не подготовили план о повышении таможенных тарифов. "Эта группа гениев приезжает сюда все время, и я говорю им: "Тарифы, мне нужны тарифы". И ничего не происходит", – поделился он с главой аппарата Джоном Келли. И чтобы у отставного генерала морской пехоты не возник предательский вопрос: "А я-то тут при чем?", добавил: "Джон, я говорю вам, тарифы нам необходимы".

Тот понял, это – приказ, и пообещал, что в ближайшие сроки предложения будут подготовлены. Или сделаны. По собственному. Келли, говорят, скор на расправу. В должности меньше месяца, а своих постов лишились до него, казалось, ключевые фигуры трамповской команды. В субботу из нее прогнали уже и Себастьяна Горку. Теперь, как он сам себя назвал, "питбуль президента" готов вцепиться за него в глотку на стороне. Как и Стивен Беннон, Горка тоже решил, что большую пользу хозяину Белого дома принесет вне его стен. И вслед за экс-главным стратегом тоже сослался на сильнейшее противодействие политике Трампа в администрации.

Кстати, Горку, как и Беннона, обвиняли в праворадикальных настроениях, что в свете известных событий в Шарлоттсвилле для обоих оказалось некстати. Но мировую славу он получил, когда обозвал КНДР "лилипутской нацией". Хотя, выходит, что Горка – это не величина. Он утверждает, что сам ушел. Те, кто остались, говорят иначе. В любом случае, в чем Трамп точно не разбирается, так это в людях. Если его покидают все, кто потом признается ему в преданности, кто же остается с ним? И не придется ли ему самому в борьбе за свои идеалы тоже покинуть Белый дом?

И это – не теория заговора. Похоже, это – практика. Его выживают. Вот уже и природа взбунтовалась. По крайней мере, Техасу скажут именно так. Мол, это вам наказание за голосование в пользу Трампа. Ну, с видом оракула поинтересуются "доброжелатели", никого этот "Харви" вам не напоминает? Тоже вроде бы все знали, кто идет, а последствия все равно катастрофически превзошли все ожидания. И уже кажется, что Трампу простят, если он не выполнит свой предвыборный лозунг, а несколько отредактирует его: уже, бог с ним, с величием, пусть хотя бы сделает Америку снова без Трампа.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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