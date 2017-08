Цвет американской мечты, или Кто кого перемечтает

В этот день 54 года назад легендарный Мартин Лютер Кинг рассказал о своей мечте у Мемориала Линкольна в Вашингтоне. Когда в США появился первый чернокожий президент, показалось, что выступление Кинга потеряло актуальность. Ан нет.

"Несмотря на трудности и разочарования, у меня есть мечта". 28 августа 1963 года эти слова произнес Мартин Лютер Кинг – лауреат Нобелевской премии мира, легендарный борец за права афроамериканцев, богослов и проповедник, названный в честь средневекового реформатора европейского христианства.

О своей мечте Кинг рассказал у Мемориала Линкольна в Вашингтоне. Его выступление слушали почти триста тысяч человек. Это были участники мирного протеста под названием "Марш на Вашингтон за рабочие места и свободу" (March on Washington for Jobs and Freedom). Разумеется, все они, как и темнокожий Мартин Лютер, были против расовой дискриминации.

Очень скоро его речь I have a dream ("У меня есть мечта") заняла место в ряду ключевых для понимания истории США публичных высказываний, была признана великолепным образцом ораторского искусства и регулярно цитировалась как важное послание. Возможно, именно эта речь и стала последней каплей, которая обеспечила в Конгрессе США перевес голосов за Закон о гражданских правах над голосами против него. Закон был принят в июле 1964-го и означал, что мечта Мартина Лютера Кинга начала сбываться. Буквально по пунктам.

Например, Кинг говорил об обществе, в котором "маленькие черные мальчики и девочки смогут взяться за руки с маленькими белыми мальчиками и девочками и идти вместе, подобно братьям и сестрам", а закон 1964 года уполномочил Министерство юстиции США возбуждать судебные иски с целью прекращения сегрегации в любой общественной школе или общественном колледже. И вообще провозгласил, что если расовая несправедливость не будет устраняться "на местах", то федеральное правительство само займется обеспечением защиты равных прав всех, абсолютно всех американцев. Подписывая Закон о правах, 36-й президент США произнес речь – менее известную, чем речь Кинга, но с пафосным резюме. "Мои сограждане! – сказал Линдон Бэйнс Джонсон. – Пробил час испытаний. И нам нельзя потерпеть неудачу". "Неудача" не заставила себя ждать. Не прошло и четырех лет, как Мартин Лютер Кинг был убит. А потом активизировался "черный расизм".

Между тем, знаменитое правозащитное слово 54-летней давности оставило и продолжает оставлять заметные следы своего воздействия. В 2009 году, когда в США появился первый чернокожий президент, о чем Кинг даже и не мечтал, показалось, что его вашингтонское выступление потеряло актуальность и вообще вся его письменная и устная публицистика должна перейти в категорию музейных ценностей. Ан нет.

Разве не при Бараке Хусейне Обаме происходили расовые бунты, которые обязаны были именно при нем и утонуть, наконец, в "реке времен"? Все помнят Фергюсон 2014 года и другие свидетельства не устраненных в США расовых противоречий. Неважно, связаны ли обильные конкретные случаи с действиями белых полицейских против черных граждан и законны ли были поступки обеих сторон. Главное – темой их противостояния и нервом их нетерпимости было ровно то же, что возмущало и Мартина Лютера Кинга. Неслучайно тогда появился слоган "Жизни черных имеют значение".

А чем еще возмущался кумир всего цветного населения США 1960-х годов? Про свою мечту он говорил как про "глубоко укоренившуюся в "американской мечте"". По автору словосочетания историку Джеймсу Адамсу, "американская мечта" это "мечта о стране, где жизнь каждого человека будет лучше, богаче и полнее, где у каждого будет возможность получить то, чего он заслуживает". Для Мартина Лютера Кинга здесь важнейшее слово "каждый". Но вряд ли такое мечтание способно реализоваться сегодня на какой-либо территории Земли. И США в этом смысле тоже не демонстрируют исключительности.

"Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы равными". Это – второй пункт речи Мартина Лютера Кинга, прямо цитирующий Конституцию США. Притом с надеждой, что нация "доживет до истинного смысла своего девиза". И не вообще доживет, а в братском единении, как выразился Кинг в третьем пункте обращения: "Настанет день, когда сыновья бывших рабов и сыновья бывших рабовладельцев смогут усесться вместе за столом братства".

Строго говоря, после упомянутого закона 1964 года было и такое, пусть и символически. Однако теперь, похоже, "посиделки за столом" закончились. И даже неважно уже, какой у кого цвет кожи по ту и по сю сторону "стола" (что, кстати, можно поставить в зачет мечте Кинга в ее стремлении сбыться!). Люди оставляют "застолье", чтобы немножечко "размяться". Обсудить итоги Гражданской войны в США. Снести памятники конфедератам. И на фоне еще одной мечты Кинга продемонстрировать "ультрасилы" с двух сторон. Это мечта о свободе, которая "звенит со всех горных склонов", как было сказано у Мемориала Линкольна: "И если Америке предстоит стать великой страной, это должно произойти".

45-й президент США с его "Сделаем Америку снова великой" бессознательно отослал всех к Кингу. Только тот говорил о чем-то "предстоящем", а этот застолбил слово "снова". Как будто величие США, как его понимал Мартин Лютер Кинг, уже когда-то было достигнуто. Нет. Не было достигнуто. И его мечта все еще остается мечтой. Посланием к потомкам.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

