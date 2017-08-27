Экс-президенты Украины разгадали тайну конфликта на Донбассе. По-разному

Складывается впечатление, что украинские политики, как бывшие, так и нынешние страдают одной формой амнезии или попросту склероза. Или живут в параллельной реальности, которая не имеет никакого отношения к тому, что происходит в их же стране.

Украинские политики, как бывшие, так и нынешние продолжают активный поиск причин возвращения Крыма в Россию и войны в Донбассе. Но складывается впечатление, что делают они это по принципу того анекдота, в котором мужик искал деньги под фонарем, потому что там светлее, а не за остановкой, где их и потерял. Судите сами.

"Оранжевый" экс-президент Виктор Ющенко на своей страничке в социальной сети заявил, что все эти события произошли потому, что, дескать, народ, проживающий в Крыму и Донбассе, слишком слабо ощущает свою связь с украинской историей. То есть, не потому, что силовым путем был свергнут законно избранный президент – плохой или хороший, но законный. И не потому, что людям просто заткнули рты, назвали их генетическим мусором и запретили разговаривать на родном языке. А как раз потому, что они все же говорят на русском языке, ходят в русскую церковь, читают русские газеты и смотрят российское телевидение. В общем, необразованный народ. Слабое звено национального единства. И Виктор Ющенко даже придумал, как исправить это досадное недоразумение. По его глубочайшему убеждению, необходимо заниматься не столько демократическими преобразованиями и евроинтеграцией, сколько "национальным возрождением".

Глядя на то, что происходит на Украине, очень хочется, чтобы нынешние правители прекратили делать и то и другое. Потому что непонятно, что у них получается хуже: реформы или то самое национальное возрождение. Благодаря реформам страна может окончательно обезлюдеть. А вот такое воссоздание национального самосознания и Гаагой может закончиться. Не будем забывать, что лично господин Ющенко стоял у истоков этих преобразований. Так что не ему давать советы.

Но не только "оранжевый" экс-президент блещет исторической амнезией. Первый президент незалежной Леонид Кравчук тоже вычисляет причины случившегося за последние несколько лет на Украине. И, кстати, тоже не особенно утруждает себя сверкой фактов. Хотя, скорее всего, в нынешних учебниках по истории Украины именно такая интерпретация событий и содержится. Так вот, Леонид Кравчук убежден, что Киев потерял контроль над Крымом и Донбассом из-за того, что во время Майдана власть и оппозиция не смогли договориться друг с другом. Он убежден, что диалог был сорван из-за амбиций сторон конфликта, веры власти в то, что "сила на ее стороне".

Может быть, лет через сто – сто пятьдесят такие заявления и не будут оспариваться. Сейчас же слишком много живых свидетелей тех событий. И хочется напомнить забывчивому экс-президенту, что Виктор Янукович, может, и не был выдающимся политиком, но и в свою неприкосновенность он тоже не верил. Он так и не осмелился отдать приказ бойцам "Беркута" разогнать беснующуюся толпу с камнями и коктейлями Молотова. Пошел на переговоры с так называемой оппозицией. Согласился на их условия. И подписал соглашение. Под ним, кстати, поставили подписи и гаранты выполнения этого соглашения – министры иностранных дел Германии и Польши. Но уже через сутки та самая оппозиция нарушила условия договора и пошла на захват правительственных зданий.

Складывается впечатление, что украинские политики, как бывшие, так и нынешние страдают одной формой амнезии или попросту склероза. Или живут в параллельной реальности, которая не имеет никакого отношения к тому, что происходит в их же стране. Нужное подчеркните сами.

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik

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