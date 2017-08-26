Не считается. Советский ущерб Литве не поддался подсчету

С тем самым ущербом от СССР в Литве сложилась печальная картина. Ущерб есть? Неслыханный. Деньги у России есть? Немерено. Так сосчитай и выстави счет – пусть падает в обморок. А считать-то и некому.

Полезных людей кругом – пруд пруди. Особенно это заметно у гипноэкрана. Ежедневно народ, засучив пальцы, лезет полезничать. Все кого-то поддерживают, распространяют, высказывают свое отношение, которое называют мнением. Все бесплатно заняты чем-то важным и стоящим, и даже иногда хочется, чтобы они отдохнули или занялись чем-то другим, пусть даже и за деньги. В общем, переизбыток полезных людей прям-таки требует найти для них полезное дело.

Но не у гипноэкрана данная активность почему-то пропадает. И возникает совершенно обратная картина: полезное дело есть, а людей для него – не подыскать. Люди, – говоришь им, – дело есть. Важное, полезное… Эй, помогите, в конце концов, кто-нибудь! А в ответ тишина. И звуки приходящих сообщений.

В Литве есть одно важное и полезное дело, которое просто необходимо для будущего страны: подсчет ущерба от оккупации и последующее выставление счета России. Республика молода, ей нужны деньги, нечего тут этого стыдиться. Тем более ясно одно: деньги у клиента есть и деньги огромные. Для того чтобы он их принес на блюдечке, сначала, как минимум, надо огласить требуемую сумму. Вопрос непростой и серьезный, все надо посчитать, ничего не забыть – тут продешевить нельзя.

Кстати, подошли к этому делу во всех трех прибалтийских странах по-разному. В Прибалтике вообще – чем дальше на север, тем меньше оптимизма. Поэтому в Эстонии романтический подсчет чужих денег разбился о прозаичную действительность. Мол, денег все равно не получим, вот и не стоит тратить деньги на мечты о деньгах. Нет, дело полезное, но пользы никакой не принесет. Так что будем считать, что это не считается.

В Латвии подошли к подсчету ущерба по-своему. Там решили, что главное – не результат, а путь, значит главное – это люди. Полезные люди. И их полезные родственники. Поэтому посадили полезных людей, дали им небольшую, но полезную зарплату и они себе считают. Пока считают – есть зарплата. Так что считать будут, пока считается. Люди эти немолоды, им тоже нужны деньги. И этого тоже не стоит стыдиться.

А в Литве горячих сердец побольше. И решили они все ж таки по-честному сразу все посчитать, ну вдруг выгорит? Ну и чтобы первыми, чтобы резонанс. Чтобы Россия ужаснулась от многомиллиардной цифры, чтобы ее хватил удар. Чтоб эмоции, в конце концов – крики, реакция, шум, пиар. Думали, что на такое полезное для страны дело очередь выстроится… Конкурс, любезности, лесть, а, может, и еще чего предметнее.

Да и нужен-то был всего один человек! Один полезный человек, который бы занялся этим делом, бросив все другие менее важные дела. И что вы думаете?! Нет, ну понятно, что с улицы на такую работу не возьмешь. Тут ведь не просто надо знать таблицу умножения, со степенями работать надо. Суммы астрономические, поэтому нужно знание астрономии, нужно знать карту звездного неба, чтобы знать, во что тычешь пальцем. И подсчет вести на совесть – это ж потом в страшный суд. Папки поднять серьезные, чтобы папка с делом вышла стоящая, полезная, иначе не выгорит. Иначе клиента удар не хватит. В общем, ни одного человека на эту должность не нашлось. Все чем-то другим полезным заняты.

И печальная в итоге картина сложилась. Ущерб есть? Неслыханный. Деньги у России есть? Немалые. Так сосчитай и выстави – пусть падает в обморок. А считать некому. Вот ведь ущербность какая! Нормальному патриоту так и хочется завопить: "Сеньор! Щот!! Ха-мыыы!!!".

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Прибалтика

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