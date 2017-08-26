Неправильные осы: в Южной Корее выявлено биологическое оружие КНДР

Сорваны учения южнокорейских резервистов, входящие в программу совместных с США маневров Ulchi Freedom Guardian. Причем сорваны весьма экзотическим способом.

Вот ведь как бывает: солдатики США и Южной Кореи проводят себе спокойно "мирные" учения у границ КНДР – и на тебе! На них обрушиваются полчища ос. Тринадцати солдатам пришлось оказывать экстренную помощь.

Согласно плану учений бравые вояки получили приказ захватить одну из высоток, обороняемую условным противником. Но очень скоро учения превратились в настоящую войну, а условный противник – в реального.

Обычно на войне все начинается у некоторых особо впечатлительных с медвежьей болезни. Но американцы с корейцами даже до этой стадии не добрались. По словам одного южнокорейского участника учений, проблемы начались быстро – когда несколько десятков солдат углубились в покрывавший склон холма лес лишь на сто метров. Кто-то из них разворошил осиное гнездо – и понеслось! Северокорейские осы беспощадно атаковали врага. Почему северокорейские? Это же ясно. Нападать на непобедимых американских вояк и их южнокорейских подручных могут только осы, пропитанные духом и мудростью чучхе. Сеул не зря ведь постоянно жалуется, что по его территории шныряют толпы северокорейских шпионов и диверсантов.

Чем все закончилось? Высоту не взяли. Солдаты начали жаловаться на укусы, и командование свернуло маневры. Даже пришлось вызывать автобус для перевозки тяжело раненных осами солдат. Вот такой печальный итог.

Кстати, кто-то из укушенных солдатиков еще пожаловался, что некоторые офицеры игнорировали их вопли и стоны, заставляли бедняг идти дальше, брать эту чертову высоту. Но они возмутились – и смело отказались выполнять приказ…

Теперь представим российскую армию. Нет, лучше советскую. Я служил еще во времена Брежнева, а посему изнутри нынешнюю армию знаю плохо. Но надеюсь, что она не сильно отличается: генетический код нации уже тысячу лет не дает сбоя. Представляю себе: учения, командованием поставлена задача взять высоту, а тут – осы. Пофантазирую. Воины испугались ос и побежали назад. Сразу повторю и оговорюсь: это всего лишь ироничная фантазия. Итак, солдаты с языком на плече прибегают на свой первый рубеж обороны. Их встречает, скажем, командир полка. "Полкан" – на советском армейском слэнге. Полковник, седой, умудренный опытом. Спрашивает:

— Высота взята?

— Никак нет.

— Почему?

— Осы атаковали нас, товарищ полковник…

Полностью наиболее вероятный ответ полковника я здесь передать не могу по цензурным соображениям. Но наверняка полковник сообщил о том, что армия – это не балет Большого театра и что в армии беременным дуракам не место, и что матери этих солдат рожали их каким-то неправильным образом. В общем, как в песне у Высоцкого: "А винтовку тебе, а послать тебя в бой! А ты водку тут хлещешь со мною"… В итоге всем будут выписаны наряды и гауптвахта.

Правильно? На мой взгляд, да. Задача поставлена – ее надо выполнять. Без разговоров, отговорок и философствований. Сомнения украшают философов, но губят солдат. Это – армия. Причем граждане страны верят, что их армия защитит их в любой ситуации. Но это про Россию. А Корея что? А там – осы! С неправильными осами воевать, конечно, трудно… А может, все дело не в неправильных осах?.. Впрочем, пусть разбираются сами. Я, собственно, написал эту реплику только потому, что корейские осы уж очень рассмешили.

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

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