США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Неправильные осы: в Южной Корее выявлено биологическое оружие КНДР

10:0026.08.2017
0330
© AFP 2017 / Jung Yeon-JeЕжегодные совместные военные учения Южной Кореи и СШАЕжегодные совместные военные учения Южной Кореи и США
© AFP 2017 / Jung Yeon-Je
Сорваны учения южнокорейских резервистов, входящие в программу совместных с США маневров Ulchi Freedom Guardian. Причем сорваны весьма экзотическим способом.

Вот ведь как бывает: солдатики США и Южной Кореи проводят себе спокойно "мирные" учения у границ КНДР – и на тебе! На них обрушиваются полчища ос. Тринадцати солдатам пришлось оказывать экстренную помощь.

Согласно плану учений бравые вояки получили приказ захватить одну из высоток, обороняемую условным противником. Но очень скоро учения превратились в настоящую войну, а условный противник – в реального.

Подводная лодка ВМФ США класса Ohio на военно-морской базе в Пусане, Южная Корея
© AFP 2017 / Kim Jae-Hwan
По акции устрашения. США и Южная Корея решили "взять" КНДР со "скидкой"

Обычно на войне все начинается у некоторых особо впечатлительных с медвежьей болезни. Но американцы с корейцами даже до этой стадии не добрались. По словам одного южнокорейского участника учений, проблемы начались быстро – когда несколько десятков солдат углубились в покрывавший склон холма лес лишь на сто метров. Кто-то из них разворошил осиное гнездо – и понеслось! Северокорейские осы беспощадно атаковали врага. Почему северокорейские? Это же ясно. Нападать на непобедимых американских вояк и их южнокорейских подручных могут только осы, пропитанные духом и мудростью чучхе. Сеул не зря ведь постоянно жалуется, что по его территории шныряют толпы северокорейских шпионов и диверсантов.

Чем все закончилось? Высоту не взяли. Солдаты начали жаловаться на укусы, и командование свернуло маневры. Даже пришлось вызывать автобус для перевозки тяжело раненных осами солдат. Вот такой печальный итог.

Кстати, кто-то из укушенных солдатиков еще пожаловался, что некоторые офицеры игнорировали их вопли и стоны, заставляли бедняг идти дальше, брать эту чертову высоту. Но они возмутились – и смело отказались выполнять приказ…

Подводная лодка ВМФ США класса Ohio на военно-морской базе в Пусане, Южная Корея
© AP Photo / Ahn Young-joon
Эксперт: военные учения США и Южной Кореи – "нехороший сигнал"

Теперь представим российскую армию. Нет, лучше советскую. Я служил еще во времена Брежнева, а посему изнутри нынешнюю армию знаю плохо. Но надеюсь, что она не сильно отличается: генетический код нации уже тысячу лет не дает сбоя. Представляю себе: учения, командованием поставлена задача взять высоту, а тут – осы. Пофантазирую. Воины испугались ос и побежали назад. Сразу повторю и оговорюсь: это всего лишь ироничная фантазия. Итак, солдаты с языком на плече прибегают на свой первый рубеж обороны. Их встречает, скажем, командир полка. "Полкан" – на советском армейском слэнге. Полковник, седой, умудренный опытом. Спрашивает: 

— Высота взята? 

— Никак нет. 

— Почему? 

— Осы атаковали нас, товарищ полковник…

Полностью наиболее вероятный ответ полковника я здесь передать не могу по цензурным соображениям. Но наверняка полковник сообщил о том, что армия – это не балет Большого театра и что в армии беременным дуракам не место, и что матери этих солдат рожали их каким-то неправильным образом. В общем, как в песне у Высоцкого: "А винтовку тебе, а послать тебя в бой! А ты водку тут хлещешь со мною"… В итоге всем будут выписаны наряды и гауптвахта.

Правильно? На мой взгляд, да. Задача поставлена – ее надо выполнять. Без разговоров, отговорок и философствований. Сомнения украшают философов, но губят солдат. Это – армия. Причем граждане страны верят, что их армия защитит их в любой ситуации. Но это про Россию. А Корея что? А там – осы! С неправильными осами воевать, конечно, трудно… А может, все дело не в неправильных осах?.. Впрочем, пусть разбираются сами. Я, собственно, написал эту реплику только потому, что корейские осы уж очень рассмешили.

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik 

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

Комментировать
Акценты
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена