Мы это сделали. И их – тоже. РФ становится мировым экспортером пшеницы №1

По прогнозу американских экспертов, Россия в этом году займет первое место в мире по объемам экспорта пшеницы, оттеснив США. Нет, мы, конечно, не будем подсчитывать, кто кого порвал "в клочья". Чего тут считать-то.

Оставив конкурента позади… Вашингтон вынужден признать, что Соединенным Штатам вскоре по экспорту пшеницы будет просто не угнаться за Россией. Сейчас американцы не признаются, сильно ли опечалит их сие обстоятельство. Пока лишь задумчиво констатируют факт. В прогнозе Минсельхоза США черным по белому сказано: Россия добилась впечатляющих показателей. Объем экспорта пшеницы из России достигнет рекордно высокого уровня в 31,5 млн тонн. Годом ранее Россия отправила за границу 27,8 млн тонн пшеницы. Разница почти в три с лишним миллиона, конечно, впечатляет. Особенно если учесть, что по тому же прогнозу экспорт пшеницы из США на те же три с лишним миллиона тонн упадет (с 29,5 до 26 млн тонн). Таким образом, Россия становится крупнейшим экспортером пшеницы в 2017-2018 годах.

Вывод очевиден: пока Вашингтон и ЕС упражняются в навешивании ярлыков, расширении санкций и прочих глупостях по отношению к Москве, Россия мирно и спокойно делает свое дело. Да так красиво, что российские аграрии легко и непринужденно, по-доброму так, помашут отстающим американским колхозникам ручкой. Мол, знай наших! Конечно, как же тут не покопаться в поиске оправданий для себя любимых. Оказывается, все дело в дождливом лете. Издание Bloomberg пишет, что невиданный с советских времен урожай зерновых, который ожидается в этом году в России – это результат благоприятных погодных условий . А вот США и Канаде не повезло. Там было сухо, вот и урожаи "усохли".

Ну да ладно… Пусть сами разбираются, что у них к чему. А Россия тем временем строит планы на расширение рынков сбыта. Сегодня наши аграрии активно работают с крупнейшим импортером зерна – Египтом, с другими странами Северной Африки. И пристально присматриваются к Китаю, где для экспорта пшеницы – просторы необъятные. Благо качеством и обязательностью поставок Россия славится.

Автор Олег Обухов, радио Sputnik

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