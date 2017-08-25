История по Мачеревичу: как Украина Европу защитила

В Варшаве давно и упорно ждут с востока нашествия гуннов. Ну или хазар с печенегами. На крайний случай – конницу Чингисхана. А никто не идет. Знаете, почему? Потому что Украина.

"Украина защищает Европу от варварства", обнаружилось в ходе визита министра обороны Польши Антони Мачеревича в Киев. Туда он приехал на торжества в честь Дня независимости, который оказался общим праздником для поляков и украинцев – тоже выражение пана Мачеревича.

Там, кстати, был и министр обороны США Джеймс Мэттис, и его коллеги из Прибалтики, Турции, Черногории и Молдавии. Одни независимые страны радуются за другую под чутким руководством старшего товарища.

Ну, независимость Украины – это предмет долгих дискуссий, а то и юмористических зарисовок. Но праздник, очевидно, удался. Потому что после гуляний, встреч с президентом Петром Порошенко и министром обороны Украины Степаном Полтораком Мачеревич заявил буквально следующее: "В настоящее время Украина принимает на себя главную тяжесть обороны от варварства, которое угрожает всей Европе, но, прежде всего, восточному ее флангу".

Что же это за варвары, которые угрожают Европе? Что же такого страшного на восточном фланге, от чего могут защитить только маргиналы, которые еще недавно развлекались тем, что жгли покрышки на главной площади страны? Наверное, именно для защиты от варварства Киев формирует карательные батальоны из уголовников и нацистов и отдельные роты из алкоголиков. Прославляет пособников фашистов из ОУН-УПА (организации запрещены в РФ), на руках которых кровь тысяч поляков.

Однако угроза варварства на восточном фланге, видимо, так велика, что Варшава готова закрывать глаза не только на эти внутриукраинские безобразия, но и на печальные страницы совместной истории. Даже на то, что "цивилизованные" соседи запрещают искать останки убитых поляков на своей территории. При том, что польская сторона таких препятствий украинцам не чинит.

Но и с этим Варшава, когда надо, готова мириться – лишь бы Украина "защищала" от восточного соседа, даже несмотря на то, что тому и нет никакого дела до Польши.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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