Сталинизм по-австралийски. Рекомендовано в США

Война с памятниками по американскому образцу до австралийских городов еще не докатилась. Но похоже, что вот-вот. Партия (правящая) и правительство Австралии подвергли это явление беспощадному классовому анализу.

На Зеленом континенте завелись… сталинисты. Во всяком случае, так показалось премьер-министру Австралии Малькольму Тернбуллу. "Сталинистскими действиями" он назвал попытки "стереть или уничтожить какие-либо части истории" его страны. А как на инициаторов этого "стирания" и "уничтожения" указал на тех, кто требует снести австралийские памятники английским колонизаторам. И даже самому Джеймсу Куку.

Критика борцов с памятниками у австралийского премьера получилась странная. Будто критикует он не совсем их, а еще и кого-то другого. Будто была задача не просто сравнить их с чем-то нехорошим, а с чем-то таким нехорошим, что вызвало бы нехорошую ассоциацию с Россией. Вроде говорим про английского капитана и открытие Австралии, но неприязненное чувство испытываем к России с ее "страшной" советской историей, о чем среднестатистический австралиец слышал мало.

Зато кто такой капитан Кук, объяснять не надо. Примечательно, что светлая память о нем хранится именно в среде потомков австралийских аборигенов – тех, которые, по версии Высоцкого, "съели Кука". Они предлагают не сносить памятник путешественнику, а чуть-чуть подправить. По терминологии Малькольма Тернбулла, это, должно быть, еще не "сталинистское переписывание истории", но уже "левацкое проявление в политике", о чем он тоже говорил. "Леваки" из аборигенов предлагают немногое – убрать надпись с памятника. Она удостоверяет, что Кук "открыл эту территорию в 1770 году". Они же настаивают на том, что открыли ее сами, без него и, главное, задолго до него. Наверное, их удовлетворила бы такая, например, табличка: "Открыл эту территорию через 60 тысяч лет после коренных жителей", что, кстати, было бы не переписыванием истории, а восстановлением справедливости!..

Мода на выяснение отношений с историческими памятниками в Австралию пришла, разумеется, из США. Там в разгаре "разборки" с бронзовыми и каменными конфедератами – там же возникла и другая идея: присмотреться хорошенько к тому, кто, что и зачем открыл да как себя при этом вел. Новыми глазами посмотрели американские граждане на Христофора Колумба. Разброс мнений таков: мэр Нью-Йорка, где стоит памятник открывателю Америки, назвал Колумба "противоречивой фигурой" и предложил собрать комиссию, которая определится – настолько ли противоречив Колумб, чтобы снести его изваяние с глаз долой. Однако из Балтимора, где тоже есть свой Колумбо-монумент, прозвучала "подсказка": двое неизвестных пришли ночью к этой балтиморской достопримечательности и раздолбили кувалдой ее фасад. Закадровый голос на "учебном" видеоролике в Youtube объясняет, что Христофор Колумб "инициировал многовековую волну терроризма, убийств, геноцида, порабощения, экологической деградации и капиталистической эксплуатации труда" в США. А если коротко, то Колумб – "символ расизма".

Самое занятное в этих проверках памятников на идеологическую чистоту то, что они проходят в сравнительно молодых государствах. Ну что такое даты основания Австралии и США на фоне действительно длительных историй государственности! Попишите свою историю еще хотя бы пару веков, а уж потом что не понравится – вымарывайте. Иначе при исходной малости лет вовсе ничего не останется. Никакого прошлого. Нулевой исторический опыт.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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