Сталинизм по-австралийски. Рекомендовано в США

На Зеленом континенте завелись… сталинисты. Во всяком случае, так показалось премьер-министру Австралии Малькольму Тернбуллу. "Сталинистскими действиями" он назвал попытки "стереть или уничтожить какие-либо части истории" его страны. А как на инициаторов этого "стирания" и "уничтожения" указал на тех, кто требует снести австралийские памятники английским колонизаторам. И даже самому Джеймсу Куку.
Критика борцов с памятниками у австралийского премьера получилась странная. Будто критикует он не совсем их, а еще и кого-то другого. Будто была задача не просто сравнить их с чем-то нехорошим, а с чем-то таким нехорошим, что вызвало бы нехорошую ассоциацию с Россией. Вроде говорим про английского капитана и открытие Австралии, но неприязненное чувство испытываем к России с ее "страшной" советской историей, о чем среднестатистический австралиец слышал мало.
Мода на выяснение отношений с историческими памятниками в Австралию пришла, разумеется, из США. Там в разгаре "разборки" с бронзовыми и каменными конфедератами – там же возникла и другая идея: присмотреться хорошенько к тому, кто, что и зачем открыл да как себя при этом вел. Новыми глазами посмотрели американские граждане на Христофора Колумба. Разброс мнений таков: мэр Нью-Йорка, где стоит памятник открывателю Америки, назвал Колумба "противоречивой фигурой" и предложил собрать комиссию, которая определится – настолько ли противоречив Колумб, чтобы снести его изваяние с глаз долой. Однако из Балтимора, где тоже есть свой Колумбо-монумент, прозвучала "подсказка": двое неизвестных пришли ночью к этой балтиморской достопримечательности и раздолбили кувалдой ее фасад. Закадровый голос на "учебном" видеоролике в Youtube объясняет, что Христофор Колумб "инициировал многовековую волну терроризма, убийств, геноцида, порабощения, экологической деградации и капиталистической эксплуатации труда" в США. А если коротко, то Колумб – "символ расизма".
Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik
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