Варшава, похоже, решила, что сейчас тот самый исторический момент, когда она может отыграться за все. У ФРГ и США разлад. А Вашингтон в глубине души даже рад, что Меркель кто-то действует на нервы сильнее, чем Трамп.

"Кролики и удавы". Варшава вспомнила, как жертвою была. И размечталась Your browser does not support HTML5 audio

Похоже, то, к чему в Германии относились как к бреду сумасшедшего, в Польше обретает все признаки официальной идеи. Из чего, впрочем, еще совсем не следует, что в Германии к этому станут относиться иначе. Просто уже будут думать, что они там все такие. Вслед за министром обороны Мачеревичем и премьер Шидло заявила о правах на репарации со стороны Берлина. "Мы являемся жертвами Второй мировой, которым не возместили ущерб". По ее словам, пришло время напомнить немцам, что за ними – должок.

До того они и России пытались выставить счет на какие-то свои неимоверные триллионы злотых. Иначе говоря, вспомнила Польша, как жертвою была, и ей это понравилось. Решила, что сейчас тот самый исторический момент, когда она может за все отыграться. У ФРГ и США разлад. Вашингтон в глубине души даже рад, что Меркель кто-то действует на нервы сильнее, чем Трамп. А на русских нынче вообще можно все валить. В том числе и памятники их солдатам-освободителям. Все какое-никакое удовлетворение. Хотя бы уже моральное, если деньгами не получится.

А не получится. Берлин и после Мачеревича все сказал. Вопрос закрыт окончательно и бесповоротно. На самом деле, в августе 1953 Варшава по всем статьям юридически отказалась от компенсаций. Но теперь в ней хотят декоммунизировать еще и это, намекая на то, что лично Мачеревич, Шидло и прочий Качиньский со всем его "Правом и справедливостью" ничего подобного не подписывали. Стало быть, отсчитайте нам как следует за нашествие ваше фашистское.

И все понимают, что во главе все же не репарации, а трепарации. От слова "треп". Ясно же, что Меркель не захочет еще раз проиграть войну. Причем не за себя, а за того парня. Разозлится, расстроится, может, даже выйдет из себя. О том, что Польша и сама на большее не рассчитывает и не очень-то верит в финансовый успех своего предприятия, говорит хотя бы то, что речь не идет о каких-то конкретных суммах. Последний раз ущерб от Второй мировой здесь оценивали лет 13 назад и то лишь в Варшаве. По поручению столичного мэра эксперты тогда насчитали 45 млрд долларов.

А ведь если начнется перерасчет, то и самой Польше могут кое-что предъявить. Был же и у нее свой пакт Пилсудского – Гитлера. И они с Третьим рейхом неплохо ладили. Вместе с Венгрией на троих нормально так Чехословакию "сообразили". Не подумали, что будут следующими. Они, кстати, и теперь не первые. Греки же пытались встать в позу: потребовали у Берлина возмещения за агрессию. Где встали, там и отстали. Германия – она же только войны проигрывала, а что касается бумаг, договоров там всяких, в этих делах они – педанты, не придерешься.

Ну а что до Польши, теперь хотя бы понятно, почему ее власти не могут простить Москве освобождения от фашистов. Чем дольше они бы здесь хозяйничали, тем выше была бы сумма репарации. Ну, или Польша была бы Германией. То есть, сразу получила бы от нее по полной. Как размышляет Великий Питон у Фазиля Искандера, "кролик, переработанный удавом, превращается в удава. Значит, удавы — это кролики на высшей стадии своего развития… Они – это будущие мы".

Хотя развитие этих "кроликов", похоже, задержалось. Для них будущее так и не наступило. И это еще большой вопрос, как все эти мачеревичи показали бы себя в 1939. Судя по радости, с которой они сейчас сдают страну американской армии – с удовольствием. Есть, правда, между этими оккупациями две большие разницы. Во-первых, немцы вошли без спроса. А во-вторых, на этот раз мы Польшу точно освобождать не станем.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!