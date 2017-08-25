"В очередь!". Трамп будет принимать по записи. И Иванку тоже

Если советы – тоже лекарство, то и к ним следует относиться дозированно, принимать в соответствии с инструкцией и лучше после еды. На всякий случай, чтобы не портить аппетит. Глава аппарата президента США Джон Келли, конечно, не профессор Преображенский, чтобы рекомендовать Трампу не читать газет перед обедом. Но он вроде бы и не Шариков. "Бешеный пес" у них по другому департаменту проходит. Однако, во-первых, "Цербер" – это теперь именно его второе имя. А во-вторых, это же он почти изрек: "в очередь, сукины дети, в очередь!". Причем и дети тоже.
Но, получается, что еще и к нему самому. Распоряжение не касается лишь главной дочери страны. Но как дочь, а не как советника. То есть, Иванка может отвлечь отца без предупреждения, только если ей необходимо обсудить с ним семейные дела, а не политические вопросы. Очевидно, предполагается, что она по-честному не будет путать одно с другим. Как тогда, когда хотела поделиться с папой впечатлением от просмотра "фильма ужасов" – фантазий на тему "химических опытов" Асада, а вышло 59 "Томагавков".
Это чтобы Трамп не попадался на недостоверности. Вероятно, глава аппарата сомневается, что президент сам способен отделить ложь от правды. Его б, Келли, воля, он отделил бы самого Трампа и от того, и от другого. Меньше знает – лучше спит. Лучше спит – меньше беспокоит других. Сам же требует покончить с "утечками". А любой сантехник скажет, что самый эффективный способ борьбы с ними – это отключение воды. В общем, прописал Келли Трампу режим. Пропускной. Не карантин, но ограниченный доступ. Что вы хотите, большой начальник. Или пациент? К тому ведь тоже просто так не попадешь. Только в приемные часы.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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