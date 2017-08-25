За державу обидно: британцы обиделись на КНДР из-за турагентства в России

Северная Корея приглашает российских туристов. Казалось бы, при чем здесь Великобритания? Тем не менее британцев открытие в Москве специализированного турбюро задело.

"Сталинская автократия" открыла свое первое туристическое агентство в Москве. Так британская Daily Mail прокомментировала новость о выдаче лицензии северокорейской компании, которая займется организацией туров в КНДР для российских путешественников.

Казалось бы, при чем здесь Великобритания? И почему на новость, которая касается исключительно взаимоотношений Москвы и Пхеньяна, обратило внимание британское издание? Все дело в том, что говоря о поездках в КНДР, представители туркомпании заявили, что это "безопаснее, чем прогулка по вечернему Лондону".

Вероятно, услышать такое в свой адрес британцам было обидно. Но возразить что-то трудно. Особенно если вспомнить серию терактов, которая произошла в последнее время в Великобритании. Последний из них – в июне. Исламисты на Лондонском мосту направили микроавтобус на прохожих, а затем, выйдя из автомобиля, нападали на людей с ножами. Эта атака унесла жизни восьми жителей британской столицы.

Что касается безопасности в Северной Корее, то слышали ли вы когда-нибудь о терактах в Пхеньяне? К КНДР и деятельности ее лидера Ким Чен Ына можно относиться по-разному, но факт остается фактом. И в плане террористической угрозы эта страна действительно может считаться сегодня одной из самых безопасных. Конечно, все можно списать на то, что Северная Корея – самая закрытая страна в мире, и новости оттуда тщательно фильтруются. Но тогда почему попытки приоткрыть эту страну – воспринимаются так остро? Возможно, потому что ничего не могут поделать ни с ними, ни с собой.

Daily Mail пишет, что российским путешественникам предлагают групповые и индивидуальные туры, во время которых они смогут посетить буддийские храмы, природные заповедники, познакомиться с местными фермами и фабриками, а также отдохнуть на пляже и даже побывать на пивном фестивале. При этом британское издание предупреждает, что перед поездкой потенциальных отдыхающих ждет обязательная проверка. Кроме того, во время пребывания на территории КНДР им придется передвигаться только в сопровождении гида. Туристам запрещается снимать военные и стратегические объекты, а долгие беседы с местными жителями "не рекомендованы". И вообще в Daily Mail сомневаются, что это направление будет пользоваться спросом. Ведь для россиян привычнее Европа, Турция и Таиланд.

Разумеется, привычнее. Но россияне не довольствуются тем, к чему уже привыкли – и открывают для себя новые направления. Потому как у них есть для этого и возможности, и желание. А чего у них нет – так это привычных для "автократий" застывших навеки идеологических схем. Которые во всей красе продемонстрировала заметка в Daily Mail.

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik

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