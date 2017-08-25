Запретный плод. Главный соперник Меркель пошел на таран

Нужен Германии "американский ядерный зонтик" – или без него будет только спокойнее? Тем более сейчас, когда доверия к Вашингтону у немцев все меньше. Этот вопрос становится одним из главных перед выборами в бундестаг.

За месяц до выборов в бундестаг главный соперник Ангелы Меркель –кандидат на пост канцлера от СДПГ Мартин Шульц – пообещал закрыть "американский ядерный зонтик". Выступая на одном из предвыборных мероприятий в городе Трир, лидер социал-демократов заявил, что если станет канцлером, то добьется от Пентагона вывоза ракет и бомб США с немецкой территории.

Эта проблема давно беспокоит простых немцев. Однако нынешнее руководство упорно делает вид, что угрозы нет. И трактует ситуацию таким образом, что храня десятки авиабомб с ядерной начинкой, Германия, наоборот, остается самой безопасной страной в Европе. На днях заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер разъяснила, что пока в мире существуют страны, которые рассматривают ядерное оружие как средство для разрешения конфликтов, в Германии останется ядерный арсенал США. Мол, без ядерного устрашения, за которое в Европе отвечает НАТО – никуда. Но убедит ли такой подход избирателей

Наверняка, тем немцам, которые не хотят мириться с ядерным складом на своей земле и втягиваться в очередные авантюры заокеанского партнера, больше придутся по душе обещания Мартина Шульца, который строит свою кампанию на антиамериканской риторике. Симпатичны многим и его планы ограничить расходы на оборону. Если канцлер недавно все-таки "прогнулась" перед США и решила выделить еще 30 млрд евро на вооружение бундесвера, то Шульц намерен, как он выразился, пустить эти деньги на ремонт школ, развитие сельской местности и совершенствование инфраструктуры.

Возможно, если лидер СДПГ сядет в кресло канцлера, он об этих обещаниях сразу забудет. Но это уже дело второе. Главное сейчас – притормозить Меркель и перетащить на свою сторону часть электората. Ведь почти половина избирателей, как оказалось, еще не определилась, за кого голосовать на выборах в бундестаг. Значит, шансы Шульца вновь повышаются: еще можно переманить колеблющихся.

Пока отрыв альянса действующего канцлера ХДС/ХСС от СДПГ составляет солидные 14% . Были времена для социал-демократов и получше. В конце января, когда их только возглавил Мартин Шульц, они практически догнали своего главного оппонента, а в марте в отдельных опросах даже начали выходить вперед.

Именно тогда заговорили о конце "эры Меркель", но явно поспешили. Сегодня ей уже прочат уверенную победу. Но как бы опять предсказателям не оплошать. Предвыборная кампания началась в понедельник, за несколько дней успели выступить и Меркель, и Шульц. При этом рейтинг СДПГ подрос на 1%, а рейтинг ХДС на столько же упал. И, возможно, это только начало. Кто знает, что еще вынесет Шульц на всеобщее обсуждение. В Европе не все в порядке, и болезненных тем хватает. А чем ответит Меркель? Она ведь тоже уловила ветер перемен. На днях заявила, что Германия больше не хочет быть на поводке у США и в случае военного конфликта между Соединенными Штатами и КНДР Берлин может и не встать на сторону Вашингтона. Чего не скажешь перед выборами. Ведь у фрау канцлерин огромный политический опыт. Меркель так и сказала: чем дольше политик остается у власти, тем лучше он управляет. И этот аргумент ее оппонентам будет трудно оспорить, не переходя на личности. Чего они до сих пор вежливо пытались избежать. Но не будет забывать: предвыборная кампания только началась.

Автор Ольга Гаврилова, радио Sputnik