США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Караван на автобане: Порошенко уже "поехал"

19:1324.08.2017
(обновлено: 19:15 24.08.2017)
060
© REUTERS / Gleb GaranichПрезидент Украины Петр Порошенко во время выступления на военном параде по случаю Дня Независимости Украины. 24 августа 2017Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на военном параде по случаю Дня Независимости Украины. 24 августа 2017
© REUTERS / Gleb Garanich
Как-то так получается: начнет руководитель Украины говорить про свою страну, а продолжит – непременно про Россию. Про то, насколько она Украине неинтересна и безразлична. И говорит, и говорит…

Нет никакой независимости до тех пор, пока есть сильная зависимость – произносить слова "Москва" и "Россия". Подсчитывать, сколько раз президент Украины произнес их во время праздничного спича по случаю Дня независимости перед парадом на майдане, бессмысленно.

Военнослужащие США на параде ко Дню Независимости Украины в Киеве. 24 августа 2017
© REUTERS / Gleb Garanich
Политолог о параде в Киеве: глава Пентагона устроил украинской армии смотр
России выступление было посвящено целиком. Мелкими "включениями" дважды сверкнул позитив: безвиз, само собой, и рост национального ВВП, но тут без цифр – так, вообще, рост и рост. Все остальное поздравление сограждан свелось к мрачному перечню провинностей россиян перед украинцами. Украинцы же, тем не менее, "на 26-м году вышли из глубокого шока, который причинила украинской экономике российская гибридная агрессия", подчеркнул Петр Порошенко. Не сморгнув!

Он был суров. Время от времени грозно поводил очами. Слегка потеплел только тогда, когда обрисовывал светлый путь своей страны на фоне желания России ни за что не видеть Украину успешной. "Собака лает, ветер носит, а караван, наш, украинский караван, идет", – строго молвил Порошенко. И потом уже на улыбочке пояснил: "Дорога у нас одна – широкий евроатлантический автобан, который ведет к членству в Европейском союзе и членству в НАТО".

Вот тут бы и перестать про Россию – тут бы хорошо легло про украинские перспективы, про жизнь, которая уже почти прекрасна. Ведь, вроде, и от "собаки" отмахнулся, и от тех, кто "сидит за поребриком", как выразился Порошенко про россиян, и уже на пятой минуте попытался резюмировать российскую тему в том духе, что неважно, что "у них там в голове", "пусть как хотят" и "что тут скажешь". Однако все говорил, говорил и говорил. Поддал "металлических ноток" в голос, когда объявлял минуту молчания "памяти погибших в войне, которую развязал российский агрессор", и на голубом глазу заявил: "Десять тысяч украинских жизней на совести агрессора". Как говорится, спасибо, что хоть совесть у агрессора признал. А со своей-то совестью давно ли Петр Алексеевич встречался? Или она у него уже летит по автобану впереди каравана?.. 

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik 

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
Акценты
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена