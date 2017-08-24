Караван на автобане: Порошенко уже "поехал"

Как-то так получается: начнет руководитель Украины говорить про свою страну, а продолжит – непременно про Россию. Про то, насколько она Украине неинтересна и безразлична. И говорит, и говорит…

Нет никакой независимости до тех пор, пока есть сильная зависимость – произносить слова "Москва" и "Россия". Подсчитывать, сколько раз президент Украины произнес их во время праздничного спича по случаю Дня независимости перед парадом на майдане, бессмысленно.

России выступление было посвящено целиком. Мелкими "включениями" дважды сверкнул позитив: безвиз, само собой, и рост национального ВВП, но тут без цифр – так, вообще, рост и рост. Все остальное поздравление сограждан свелось к мрачному перечню провинностей россиян перед украинцами. Украинцы же, тем не менее, "на 26-м году вышли из глубокого шока, который причинила украинской экономике российская гибридная агрессия", подчеркнул Петр Порошенко. Не сморгнув!

Он был суров. Время от времени грозно поводил очами. Слегка потеплел только тогда, когда обрисовывал светлый путь своей страны на фоне желания России ни за что не видеть Украину успешной. "Собака лает, ветер носит, а караван, наш, украинский караван, идет", – строго молвил Порошенко. И потом уже на улыбочке пояснил: "Дорога у нас одна – широкий евроатлантический автобан, который ведет к членству в Европейском союзе и членству в НАТО".

Вот тут бы и перестать про Россию – тут бы хорошо легло про украинские перспективы, про жизнь, которая уже почти прекрасна. Ведь, вроде, и от "собаки" отмахнулся, и от тех, кто "сидит за поребриком", как выразился Порошенко про россиян, и уже на пятой минуте попытался резюмировать российскую тему в том духе, что неважно, что "у них там в голове", "пусть как хотят" и "что тут скажешь". Однако все говорил, говорил и говорил. Поддал "металлических ноток" в голос, когда объявлял минуту молчания "памяти погибших в войне, которую развязал российский агрессор", и на голубом глазу заявил: "Десять тысяч украинских жизней на совести агрессора". Как говорится, спасибо, что хоть совесть у агрессора признал. А со своей-то совестью давно ли Петр Алексеевич встречался? Или она у него уже летит по автобану впереди каравана?..

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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