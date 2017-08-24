Дорогое удовольствие: французы узнали, сколько стоит красота Макрона

Двадцать шесть тысяч евро. Такую сумму президент Франции Эммануэль Макрон потратил за три месяца на услуги визажиста. Французские журналисты обнаружили два счета на 10 и 16 тысяч евро, которые предназначались его личному стилисту по имени Наташа М. По некоторым данным, она работала с Макроном еще во время его избирательной кампании. И он сам настоял на том, чтобы она перешла с ним на работу в Елисейский дворец.
То есть на поддержание своей красоты французский лидер тратит более 8500 тысяч евро в месяц. И это только на уход за лицом и макияж. При этом неизвестно, сколько стоит его стрижка. Как, собственно, и то, входит ли в эту стоимость услуги визажиста для супруги президента – Брижит.
То есть, правду говорят: красота требует жертв. Вот только жертвовать на красоту французских президентов должны французские же налогоплательщики. И тут не угадаешь, содержание какого главы государства обойдется дешевле: молодого и красивого или того, что не очень.
В любом случае, со стороны нынешнего президента Франции, которого называют чуть ли не новым секс-символом мировой политики, тратить столько денег на внешний вид как-то "не комильфо". Ведь он всех призывает к жесткой экономии: урезал военный бюджет и на треть планирует сократить государственный аппарат. В общем, экономит на всем, только не на себе.
Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik
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