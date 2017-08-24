Дорогое удовольствие: французы узнали, сколько стоит красота Макрона

Президент Франции всех призывает к жесткой экономии и планирует на треть сократить госаппарат. В общем, экономит на всем. Но, как выясняется, только не на себе.

Двадцать шесть тысяч евро. Такую сумму президент Франции Эммануэль Макрон потратил за три месяца на услуги визажиста. Французские журналисты обнаружили два счета на 10 и 16 тысяч евро, которые предназначались его личному стилисту по имени Наташа М. По некоторым данным, она работала с Макроном еще во время его избирательной кампании. И он сам настоял на том, чтобы она перешла с ним на работу в Елисейский дворец.

То есть на поддержание своей красоты французский лидер тратит более 8500 тысяч евро в месяц. И это только на уход за лицом и макияж. При этом неизвестно, сколько стоит его стрижка. Как, собственно, и то, входит ли в эту стоимость услуги визажиста для супруги президента – Брижит.

Впрочем, Эммануэль Макрон – не рекордсмен по такого рода тратам. Парикмахер Франсуа Олланда, предыдущего хозяина Елисейского дворца, на протяжении нескольких лет ежемесячно получал зарплату в размере почти 10 тысяч евро. Впрочем, сам Олланд это отрицал. Хотя официальный представитель французского правительства Стефан Ле Фоль эту цифру подтвердил.

То есть, правду говорят: красота требует жертв. Вот только жертвовать на красоту французских президентов должны французские же налогоплательщики. И тут не угадаешь, содержание какого главы государства обойдется дешевле: молодого и красивого или того, что не очень.

В любом случае, со стороны нынешнего президента Франции, которого называют чуть ли не новым секс-символом мировой политики, тратить столько денег на внешний вид как-то "не комильфо". Ведь он всех призывает к жесткой экономии: урезал военный бюджет и на треть планирует сократить государственный аппарат. В общем, экономит на всем, только не на себе.

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik

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