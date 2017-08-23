Не мешайте бороздить. Адмиралу США дали по фуражке

Сейчас это был танкер. До этого – рыболовецкое судно и торговый корабль. Боевым кораблям Седьмого флота США в последнее время вообще не везет: их таранят и в Тихом, и в Индийском океанах. Но последний случай все-таки – особый.

Четыре столкновения для трехзвездного адмирала – это перебор. Так решило руководство ВМС США и уволило командующего своим Седьмым флотом Джозефа Окойна. Он и сам должен был уйти в сентябре. Но чашу терпения начальства переполнил очередной неприятный инцидент.

Приписанный к Седьмому флоту эскадренный миноносец с управляемым ракетным оружием и гордым названием "Джон Маккейн" столкнулся с танкером. Причем не на какой-то неизвестной водной глади, а в Тихом океане, который официально является его зоной ответственности. Немедленное увольнение с позором – "в связи с утратой доверия" – перечеркнуло все бывшие заслуги адмирала: потускнели заслуженные медали, звезды и кресты, возможно, пошатнется и профессорская степень. Как говорится, "позор, тоска, о, жалкий жребий мой".

Для семей погибших моряков, служивших на "Джоне Маккейне", этот итог – слабое утешение. Вряд ли их утешил и Джон Маккейн лично. Сенатор-республиканец поспешил первым высказать соболезнования, на что у него были особые "моральные полномочия". Во-первых, он все-таки председатель комитета сената США по вооруженным силам и, видимо, чувствует некоторую личную вину. Во-вторых, миноносец назван в честь его кровных родственников и полных тезок – отца и деда, бывших адмиралами. Возможно, Маккейн-человек даже почувствовал недомогание в тот момент, когда был протаранен борт "Маккейна"-миноносца. Ну и как сбитый летчик времен Вьетнамской войны Джон Маккейн еще не забыл, что это такое – физические и нравственные травмы.

Причины, по которым столкнулись два современных судна со всеми их радарами и системами предотвращения аварий, выясняются. Первым предположением в ВМС США стало, конечно, "кибервмешательство" против миноносца. Про "вероятных" хакеров и из какой они, вероятно, страны пока не говорят. Ждем-с, так сказать. Хотя в трех предыдущих "случаях на море" с участием американской военной техники строить конспирологическую теорию очень трудно. Ну, например: зачем звать кибервзломщиков, если нужно посадить корабль на мель? Это отлично сделает капитан судна без всякой посторонней помощи, как сделал капитан ракетного крейсера того же Седьмого флота "Энтитем" в Токийском заливе нынешней зимой. Или: ничего не придумывайте – просто меньше крутите головой, когда стоите в капитанской рубке, и тогда вас тюкнут в бок южнокорейское рыболовецкое судно и филиппинский торговый корабль. В первом случае бок был ракетного крейсера "Лейк Чемплен", во втором – эсминца "Фицджеральд".

Что же они так неприлично толкаются, эти гражданские суденышки? Разве они не слышали об американской исключительности? Если Седьмой флот США отвечает за покой и мир в частично Тихом и частично Индийском океанах, то не смейте туда заходить! Оплывайте или сидите на берегу. Не мешайте бороздить…

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!