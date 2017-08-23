Почем концерт? Что получит Scooter за выступление в Крыму

Не работа – мечта. На работу ходишь, деньги получаешь, а делать ничего не надо. Так в Киеве и работают не покладая рук прокурор и правительственный уполномоченный по вопросам Крыма и Севастополя. А в Херсоне – постпред президента Украины в Крыму.

Концерт немецкой группы Scooter в Крыму не дает покоя Киеву. Теперь украинские власти намерены просить в Германии международной правовой помощи. Об этом сообщил прокурор несуществующей "Автономной республики Крым" Гюндуз Мамедов. Киев не желает признавать российскую принадлежность полуострова и продолжает делать вид, что держит его в зоне своего влияния. В столице незалежной сидят прокурор и правительственный уполномоченный по вопросам Крыма и Севастополя, а в Херсоне – постпред президента Украины в Крыму. И еще масса чиновников, которые за счет бюджета занимаются, по сути, не пойми чем. Но громкими заявлениями регулярно пытаются оправдать свое существование за счет налогоплательщиков.

От Германии Киев для начала деликатно просит проведения проверки: действительно ли группа Scooter побывала в Крыму? Новостных сюжетов в СМИ и фотографий в соцсетях Киеву недостаточно, чтобы понять, были музыканты на полуострове или нет. Господин Мамедов заявил это открытым текстом. Это вам не российская певица Юлия Самойлова. Тут украинские власти самоуправством заниматься боятся. Хотя уголовное дело на членов коллектива уже завели. Им грозит до восьми лет по украинскому законодательству за незаконное пересечение границы. И по словам все того же прокурора, украинская сторона даже готова передать дело немецким коллегам для проведения следствия по месту, так сказать, прописки подозреваемых, и даже допроса.

Это не первая попытка добраться до группы Scooter за концерт в Крыму. Украинский посол в Германии Андрей Мельник уже обращался к руководству телеканала RTL с просьбой осудить поступок музыкантов и исключить солиста группы из жюри шоу "Германия ищет суперзвезду". Правда, крик души украинского дипломата отклика в черствых немецких сердцах не нашел. Ему в письменном виде сухо ответили, что выбор места и организация выступлений Эйч Пи Бакстера в качестве музыканта находятся исключительно в компетенции самого исполнителя и его менеджеров. Поэтому телеканал не комментирует эту ситуацию. Да и немецкие правоохранители вряд ли будут допрашивать артистов с пристрастием. И вообще, желающих посетить Крым в Германии предостаточно. От обычных граждан до депутатов. Что же, их всех за решетку? Камер не хватит.

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik

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