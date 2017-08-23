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Как звать? Роберт Ли?! Посиди-ка лучше в сторонке

16:2923.08.2017
(обновлено: 16:43 23.08.2017)
0600
Гол Клинта Демпси в ворота сборной Португалии на матче ЧМ по футболу в БразилииГол Клинта Демпси в ворота сборной Португалии на матче ЧМ по футболу в Бразилии
Американский телеканал отстранил комментатора от работы на футбольном матче из-за того, что его имя полностью совпадает с именем генерала армии конфедератов. Но карьера в целом вроде как не под угрозой. А вот памятник генералу уже снесли.

Спортивный комментатор телеканала ESPN Роберт Ли не сможет освещать матч по американскому футболу в городе Шарлоттсвилль. Не то чтобы он был непрофессиональный журналист или плохой человек.  Просто до этого в городе снесли памятник генералу Роберту Ли, который командовал армией южан во время Гражданской войны в США. Это привело к волнениям, и теперь, видимо, людям с такой фамилией – что живым, что в виде памятников – там не рады.

Акции протеста в Шарлоттсвилле (штат Виргиния)
© REUTERS / Joshua Roberts
Дональд Трамп: испытание конфедератами
В заявлении канала сказано, что решение устроило всех, и это должно помочь избежать беспорядков во время игры.

Интересно, как живется остальным однофамильцам? Не могут ли под этим предлогом, например, попросить удалиться из Госдепа журналиста Мэтью Ли, который любит ставить в тупик представителей департамента своими острыми вопросами?

Если Борегаров в США, скорее всего, немного, то Дэвисов и Джонстонов наверняка достаточно. Как бы не начали их увольнять с работы Линкольны, Шерманы и Скотты. Для кого-то фамилия, фигурирующая в истории войны Севера и Юга, может обернуться проклятием, а кто-то сумеет извлечь выгоду из совпадения. Особенно если образ, связанный с именем, соответствует взглядам его обладателя.

В романе Ремарка "Жизнь взаймы", например, был второстепенный персонаж Губерт Геринг, которой на вывеске своей заправки нарочно не указывал полного имени, а только первую букву – в надежде, что его спутают с тем самым.

Так, может, и убежденные конфедераты Джонстоны начнут носить именные футболки, а то и специально под это дело менять фамилию. И повторится история вновь – с другими предпосылками, но теми же действующими лицами.

В США ведь довольно трепетное отношение к именам. Дональд Трамп, который обещает возвеличить имя своей страны, сам вполне себе удачно назван. Его фамилию можно перевести как "козырь", "славный малый" и "человек, облеченный властью". В общем, все в той или иной степени соответствует действительности. Не знаю, правда, как это относится к госсекретарю Рексу Тиллерсону, чья фамилия означает "сын земледельца". Или к сенатору Джону Маккейну: вторая часть его фамилии – это имя библейского Каина. В общем, может, и правда стоит мистеру Ли держаться подальше от Шарлоттсвилля. А то мало ли, подействует магическая сила имени, и закрутится там все с новой силой.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik 

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