"Русская рулетка" европейских терактов: раскол в Старом Свете

Восточную Европу от Западной сразу можно отличить – по беженцам из Азии и Африки. В Восточной Европе их просто нет. Потому что не едут. Потому что туда их просто не пускают. И Брюссель – не указ.

Последние теракты в Европе убеждают Варшаву в правильности отказа принимать мигрантов, заявил шеф польского Бюро национальной безопасности Павел Солох. В эфире польского телевидения он сказал: "Убеждаемся мы на примере последних терактов, что там, где есть большое скопление мусульман, которые очень слабо интегрируется – а в Каталонии около полумиллиона мусульман – то это естественная база для террористов".

Между тем, Еврокомиссия в конце июля запустила санкционную процедуру в отношении Польши, Чехии и Венгрии за отказ принимать мигрантов. Эти страны бойкотируют квоты по приему беженцев, одобренные Евросоюзом. В соответствии с планом, предполагается в течение двух лет расселить в 23 из 28 стран сообщества, помимо ранее согласованных 40 тысяч просителей убежища, еще 120 тысяч беженцев.

Однако Польша и Венгрия за последние два года не приняли ни одного мигранта в рамках брюссельских квот, а Чехия – полтора десятка человек.

Шеф польской нацбезопасности Солох согласен, что необходимо найти какое-то решение, но это не должно быть автоматическим и принудительным обязательством по искусственному расселению беженцев на нашей территории, подчеркивает он.

Впрочем, борьба с беженцами идет по всему европейскому фронту. Италия, которая наиболее пострадала от наплыва, в прямом и переносном смысле, беженцев из Африки лишила мигрантов права подавать апелляцию на отказ в убежище. А Франция существенно сократила список стран, куда мигрантам возвращаться опасно. Вот только не поздновато ли? Не слишком ли заигрались в толерантность? Поначалу думали, что это такая безопасная шутка типа конструктора "сделай сам", а на деле получилась русская рулетка. Причем, в барабане из шести не одна пуля, а пять.

Факты? Треть нынешних граждан Франции родились за рубежом или имеют родителей-мигрантов. Плюс к этому. В стране проживает только зарегистрированных 12 млн мигрантов – это в основном выходцы из бывших французских колоний. Они получают вполне приличные пособия, льготную медстраховку, бесплатный проезд на общественном транспорте. Мигрантке, родившей ребенка, выплачивается такая же субсидия, как любой другой француженке.

Дальше – больше. Не так давно во Франции состоялся суд, в котором трех французов арабского происхождения обвинили ни много ни мало в расизме в отношении белых. Они избили парижанина, обзывая его "вонючим французом" и "грязным белым". Уже есть термин – "антибелый расизм". И его хорошо знают многие аборигены сверхтолернатного Старого Света.

Другой пример – из соседней Бельгии. Там исламский радикализм уже добрался до детских садов. Некоторые маленькие мусульмане угрожают расправой своим "неверным" однокашникам, обзывая их "свиньями". Они отказываются подавать руку девочкам и пропускают занятия по пятницам, ссылаясь на религию. По данным МВД королевства и СМИ, радикальный ислам стремительно распространяется. Его идеи открыто проповедуются в 30 из 80 действующих на территории страны мечетей.

Восточные европейцы, еще не так пропитанные идеями толерантности, вовсю сопротивляются и мигрантов пускать не хотят. Правы они? Дискутировать можно долго. Но факт остается фактом: чужаков нигде не любят. Тем более чужаков, с которым тебе придется делиться своим хлебом и кровом. К тому же чужаков, который покушаются на твои традиции и символы веры.

Это даже власти толерантно-меркелевской Германии начали понимать. Еще бы! Выборы в бундестаг уже на носу, а согласно опросам, более 80% немцев выступают против миграционной политики Берлина. Правительство быстро смекнуло, чем может это обернуться на выборах, и резко стало ужесточать миграционную политику. Германия даже в этом вопросе выбилась, можно сказать, в лидеры. Власти страны в прошлом году отказали в предоставлении убежища почти половине из 700 тысяч. А в этом году, как ожидается, рекорд будет побит.

И в заявлениях польского шефа нацбезопасности Солоха нет, конечно, ничего оригинального. Один трезвый расчет. Нахлебники не нужны, тем более инородцы. Угрозы Брюсселя? Плевать! Они далеко, а свои, польские граждане – рядом. А они полностью поддерживают миграционную политику властей. И в этом залог будущих внутриполитических побед.

Конечно, самый интересный вопрос: а что же в России? Извлечет ли она правильные, а главное – своевременные уроки из ошибок Старого Света? Думается, извлечет, если об этом судить по жесткому миграционному законодательству. Причем, оно постоянно совершенствуется с учетом изменяющихся реалий. А скоро еще новоявленные граждане РФ будут клятву давать… Сейчас же, по мнению экспертов, главная задача – заставить мигрантов легализоваться. И для экономики хорошо, и правоохранителям лучше их будет контролировать.

В общем, европейский опыт в этом вопросе перенимать не будем. Учиться нам у них нечему. Пусть они сами на свои грабли наступают. А мы на их опыте будем ума набираться. Знаете, в чем главная разница между умным человеком и дураком? Она, в общем-то, небольшая, но существенная. Просто умный способен учиться на чужих ошибках, а дурак не учится даже на своих.

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

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