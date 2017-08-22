"Русская рулетка" европейских терактов: раскол в Старом Свете

Последние теракты в Европе убеждают Варшаву в правильности отказа принимать мигрантов, заявил шеф польского Бюро национальной безопасности Павел Солох. В эфире польского телевидения он сказал: "Убеждаемся мы на примере последних терактов, что там, где есть большое скопление мусульман, которые очень слабо интегрируется – а в Каталонии около полумиллиона мусульман – то это естественная база для террористов".
Однако Польша и Венгрия за последние два года не приняли ни одного мигранта в рамках брюссельских квот, а Чехия – полтора десятка человек.
Шеф польской нацбезопасности Солох согласен, что необходимо найти какое-то решение, но это не должно быть автоматическим и принудительным обязательством по искусственному расселению беженцев на нашей территории, подчеркивает он.
Впрочем, борьба с беженцами идет по всему европейскому фронту. Италия, которая наиболее пострадала от наплыва, в прямом и переносном смысле, беженцев из Африки лишила мигрантов права подавать апелляцию на отказ в убежище. А Франция существенно сократила список стран, куда мигрантам возвращаться опасно. Вот только не поздновато ли? Не слишком ли заигрались в толерантность? Поначалу думали, что это такая безопасная шутка типа конструктора "сделай сам", а на деле получилась русская рулетка. Причем, в барабане из шести не одна пуля, а пять.
Факты? Треть нынешних граждан Франции родились за рубежом или имеют родителей-мигрантов. Плюс к этому. В стране проживает только зарегистрированных 12 млн мигрантов – это в основном выходцы из бывших французских колоний. Они получают вполне приличные пособия, льготную медстраховку, бесплатный проезд на общественном транспорте. Мигрантке, родившей ребенка, выплачивается такая же субсидия, как любой другой француженке.
Другой пример – из соседней Бельгии. Там исламский радикализм уже добрался до детских садов. Некоторые маленькие мусульмане угрожают расправой своим "неверным" однокашникам, обзывая их "свиньями". Они отказываются подавать руку девочкам и пропускают занятия по пятницам, ссылаясь на религию. По данным МВД королевства и СМИ, радикальный ислам стремительно распространяется. Его идеи открыто проповедуются в 30 из 80 действующих на территории страны мечетей.
Восточные европейцы, еще не так пропитанные идеями толерантности, вовсю сопротивляются и мигрантов пускать не хотят. Правы они? Дискутировать можно долго. Но факт остается фактом: чужаков нигде не любят. Тем более чужаков, с которым тебе придется делиться своим хлебом и кровом. К тому же чужаков, который покушаются на твои традиции и символы веры.
Это даже власти толерантно-меркелевской Германии начали понимать. Еще бы! Выборы в бундестаг уже на носу, а согласно опросам, более 80% немцев выступают против миграционной политики Берлина. Правительство быстро смекнуло, чем может это обернуться на выборах, и резко стало ужесточать миграционную политику. Германия даже в этом вопросе выбилась, можно сказать, в лидеры. Власти страны в прошлом году отказали в предоставлении убежища почти половине из 700 тысяч. А в этом году, как ожидается, рекорд будет побит.
И в заявлениях польского шефа нацбезопасности Солоха нет, конечно, ничего оригинального. Один трезвый расчет. Нахлебники не нужны, тем более инородцы. Угрозы Брюсселя? Плевать! Они далеко, а свои, польские граждане – рядом. А они полностью поддерживают миграционную политику властей. И в этом залог будущих внутриполитических побед.
Конечно, самый интересный вопрос: а что же в России? Извлечет ли она правильные, а главное – своевременные уроки из ошибок Старого Света? Думается, извлечет, если об этом судить по жесткому миграционному законодательству. Причем, оно постоянно совершенствуется с учетом изменяющихся реалий. А скоро еще новоявленные граждане РФ будут клятву давать… Сейчас же, по мнению экспертов, главная задача – заставить мигрантов легализоваться. И для экономики хорошо, и правоохранителям лучше их будет контролировать.
В общем, европейский опыт в этом вопросе перенимать не будем. Учиться нам у них нечему. Пусть они сами на свои грабли наступают. А мы на их опыте будем ума набираться. Знаете, в чем главная разница между умным человеком и дураком? Она, в общем-то, небольшая, но существенная. Просто умный способен учиться на чужих ошибках, а дурак не учится даже на своих.
Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik
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