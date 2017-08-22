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Девичья фамилия, или Как Ангела Меркель мусульманкой стала

16:5322.08.2017
(обновлено: 16:55 22.08.2017)
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© AFP 2017 / Thomas KienzleКанцлер Германии Ангела Меркель получила в подарок лейку во время митинга в ХейльброннеКанцлер Германии Ангела Меркель получила в подарок лейку во время митинга в Хейльбронне
© AFP 2017 / Thomas Kienzle
Не прав тот, кто утверждает, будто Ангела Меркель у немцев только одна. Уже две.

В Германии это сегодня новость первой полосы. Ангела Меркель теперь Мухаммед. И совсем не только на протестных плакатах разгневанных миграционной политикой бюргеров. А по документу, удостоверяющему личность. Ее саму, правда, не спросили. Все равно не поймет. И даже не факт, что когда-нибудь оценит. Ведь кто знает, как здесь все повернется. Но сейчас о том, как она стала мусульманкой, лучше всего расскажут акушеры. Хотя и так ясно: она такой родилась. В этом смысле арабы ничем не отличаются от немцев. Ну, разве что конкретно эти, семья беженцев Мухаммед, больше немцев признательны канцлерин. 

Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции c президентом Франции Эммануэлем Макронм. 13 июля 2017
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Это я куда попала? Меркель, выйдя из отпуска, не узнает свою страну
Их благодарность столь велика, что они нарекли свою новорожденную дочь не только именем лидера ФРГ, но и ее фамилией. А как иначе. Все же сходится. Родилась в Германии, стала в жизни переселенцев главным человеком, благодаря ей они теперь точно никуда отсюда не уедут и у нее самой все только начинается. Любой здесь скажет, что это – Ангела Меркель. Вот и они так сказали, когда у них спросили, как назовете малышку. В общем, не прав тот, кто утверждает, будто Ангела Меркель у них одна. 

Ошибся и тот, кто решил, что она совсем одна. Ее унылый вид на отдыхе в Италии мог натолкнуть и на такие мысли. Там хоть и не панама, но у нее на фото все ж не лицо, а драма. Мало ли, взгрустнулось. Но пусть с Трампом у нее не складывается. Пусть Макрон юлит. Однако и у нее есть верные союзники. И в отличие от России, у которой их раз-два и обчелся: армия и флот, у канцлерин их в два раза больше. "Опыт, силы, любопытство и радость". Они-то, как сказала газете Bild, помогали и будут помогать. Так и победит в сентябре на выборах в бундестаг. 

Ее ответы на вопросы читателей, конечно, нельзя назвать программным заявлением. Но в значительной степени они дают понять, какими окажутся ее следующие четыре года. Такими же, как и предыдущие двенадцать. Очередными. И напрасно ее обвиняют в том, что слушает только себя. Она охотно согласилась с той точкой зрения, что чем дольше политик у власти, тем лучше он управляет. Более того, она даже не обиделась бы, скажи ей еще конкретней: чем дольше Меркель у власти, тем лучше она управляет. Ведь и для нее нет предела совершенству. А значит, нет предела и сроку годности. 

Западная политфилософия, правда, всегда склонялась к тому, что лидер не может править дольше 8-10 лет. Иначе он деградирует. Но в Германии местами уже не поймешь, где запад, где восток. Жаль, беженцы не голосуют. А турки могут. И тоже жаль, потому что могут и так, как сказал им Эрдоган. Против Меркель. Хотя если бы они всегда слушали Эрдогана, они бы жили в Турции, а не в Германии. Но в их же семьях не называют девочек Ангелами Меркель. И мальчиков – Конрадами Аденауэрами. Это с него в 60-х начался их массовый переезд в ФРГ. Значит, считают, что благодарить не за что.

Ну а что касается Ангелы Меркель Мухаммед, то с таким именем девочку в этой стране может ждать большое будущее. А может, даже и с такой фамилией. Вдруг, когда она подрастет, большинство опять захочет Ангелу Меркель, но уже свою. И в отличие от тезки фото на нудистском пляже по молодости лет в ее архиве точно не будет.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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