Девичья фамилия, или Как Ангела Меркель мусульманкой стала

Не прав тот, кто утверждает, будто Ангела Меркель у немцев только одна. Уже две.

В Германии это сегодня новость первой полосы. Ангела Меркель теперь Мухаммед. И совсем не только на протестных плакатах разгневанных миграционной политикой бюргеров. А по документу, удостоверяющему личность. Ее саму, правда, не спросили. Все равно не поймет. И даже не факт, что когда-нибудь оценит. Ведь кто знает, как здесь все повернется. Но сейчас о том, как она стала мусульманкой, лучше всего расскажут акушеры. Хотя и так ясно: она такой родилась. В этом смысле арабы ничем не отличаются от немцев. Ну, разве что конкретно эти, семья беженцев Мухаммед, больше немцев признательны канцлерин.

Их благодарность столь велика, что они нарекли свою новорожденную дочь не только именем лидера ФРГ, но и ее фамилией. А как иначе. Все же сходится. Родилась в Германии, стала в жизни переселенцев главным человеком, благодаря ей они теперь точно никуда отсюда не уедут и у нее самой все только начинается. Любой здесь скажет, что это – Ангела Меркель. Вот и они так сказали, когда у них спросили, как назовете малышку. В общем, не прав тот, кто утверждает, будто Ангела Меркель у них одна.

Ошибся и тот, кто решил, что она совсем одна. Ее унылый вид на отдыхе в Италии мог натолкнуть и на такие мысли. Там хоть и не панама, но у нее на фото все ж не лицо, а драма. Мало ли, взгрустнулось. Но пусть с Трампом у нее не складывается. Пусть Макрон юлит. Однако и у нее есть верные союзники. И в отличие от России, у которой их раз-два и обчелся: армия и флот, у канцлерин их в два раза больше. "Опыт, силы, любопытство и радость". Они-то, как сказала газете Bild, помогали и будут помогать. Так и победит в сентябре на выборах в бундестаг.

Ее ответы на вопросы читателей, конечно, нельзя назвать программным заявлением. Но в значительной степени они дают понять, какими окажутся ее следующие четыре года. Такими же, как и предыдущие двенадцать. Очередными. И напрасно ее обвиняют в том, что слушает только себя. Она охотно согласилась с той точкой зрения, что чем дольше политик у власти, тем лучше он управляет. Более того, она даже не обиделась бы, скажи ей еще конкретней: чем дольше Меркель у власти, тем лучше она управляет. Ведь и для нее нет предела совершенству. А значит, нет предела и сроку годности.

Западная политфилософия, правда, всегда склонялась к тому, что лидер не может править дольше 8-10 лет. Иначе он деградирует. Но в Германии местами уже не поймешь, где запад, где восток. Жаль, беженцы не голосуют. А турки могут. И тоже жаль, потому что могут и так, как сказал им Эрдоган. Против Меркель. Хотя если бы они всегда слушали Эрдогана, они бы жили в Турции, а не в Германии. Но в их же семьях не называют девочек Ангелами Меркель. И мальчиков – Конрадами Аденауэрами. Это с него в 60-х начался их массовый переезд в ФРГ. Значит, считают, что благодарить не за что.

Ну а что касается Ангелы Меркель Мухаммед, то с таким именем девочку в этой стране может ждать большое будущее. А может, даже и с такой фамилией. Вдруг, когда она подрастет, большинство опять захочет Ангелу Меркель, но уже свою. И в отличие от тезки фото на нудистском пляже по молодости лет в ее архиве точно не будет.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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