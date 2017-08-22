Выхода нет. Дональд Трамп отказался сделать вывод из Афганистана

"Великое солнечное затмение" Дональд Трамп наблюдал с балкона Белого дома. Так они и смотрели друг на друга. Две звезды, две светлых повести. Судьбы их тоже чем-то похожи. И он вроде бы как "великий", потому что на всей территории США. Но и его в разных штатах видят по-разному. А в некоторых и вовсе не замечают. Хотя в этой "перестрелке" даже солнце скрыло от него свое единственное око, чтобы не ослепнуть. А он решительно отказался от очков. Говорят, это влияет не только на зрение, но и на психику. Вероятно, не так быстро, как хотели бы его враги.
В 2011 году рекомендовал Обаме завершить возню с талибами, как "напрасную трату жизней и денег". В 2013 призвал уйти из Афганистана и заняться США. В августе 2017 году объявил, что выхода нет, а стало быть, и он не способен сделать правильный вывод. "Последствия вывода войск неприемлемы – это создаст вакуум, который заполнят террористы". То, что их размножение не остановил даже стотысячный контингент, Трампу, видимо, не доложили. Зато получилось, как в песне: "Затменье солнца какое-то нашло, ты не волнуйся – все будет хорошо". Хорошо, когда не знаешь, что будет. Ничего хорошего и не ждешь. А значит, не ждешь и разочарований.
"И больше я вам ничего не скажу", – мог бы по-партизански завершить президент. Для того ведь и собрал народ и армию, чтобы объявить им, что отныне боевые задания контингента и его численность – это военная тайна. Его, видимо, и тут не предупредили, что все уже в курсе, что восемь с половиной тысяч плюс четыре тысячи будет двенадцать с половиной тысяч. Вероятно, чтобы не расстраивался и не отходил от текста. А то, как в прошлый раз, объявил бы вдруг "огонь и ярость", и что потом с этим делать. "Жечь" и злиться? Оттого, что "жечь" – лишь в вербальном смысле слова.
Ему для пущей полишинельности секрета еще бы не уточнять, о какой стране идет речь. Формула "войти и не выйти" – она же для любой географии подходит. На этом внешняя политика США стояла и на том стоять будет. И Трамп – не исключение. Хоть и сказал, что его армия не станет строить демократию вдали от родины, но в том же Афганистане усиливает ее полномочиями. Однако злые языки все равно зачесались. Говорят, что его здоровье теперь точно надо проверить. Есть основания. Он же смотрел на затмение невооруженным взглядом. А того им не понять, что не видел, а чувствовал в солнце родственную душу. Ведь и его должны бы просто благодарить за то, что есть. Но только и делают, что ищут на нем пятна.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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