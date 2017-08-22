Президентские ляпы. Трамп продемонстрировал, как важно быть внимательным

То ли это был пост про "мерзавца", то ли про "каблук". А вообще-то – про трудный путь исцеления нации. А ведь всего одна буква разницы. Американцы учатся правильно писать слова вместе с Дональдом Трампом.

Как часто вы делаете опечатки, когда набираете текст на экране телефона, планшета или даже на клавиатуре компьютера? Вероятно, такое периодически происходит с каждым. В итоге получается либо тарабарщина, либо, наоборот, появляется совершенно новое слово, которое еще может и смысл фразы изменить. Иногда забавно, иногда не очень. В любом случае обычным людям это простительно, а вот когда такие опечатки делают люди знаменитые, да еще облеченные властью, это уже совсем другой разговор. Массовое внимание, шутки или даже глумление такому "везунчику" обеспечены.

На днях в числе таковых оказался президент США Дональд Трамп. Он имел несчастье опечататься при написании сообщения в своем аккаунте в социальной сети Twitter. В идеале его твит должен был выглядеть так: "Наша великая страна была разделена десятилетиями, но она снова объединится. Иногда, чтобы излечиться, нужны протесты, и мы излечимся!". В первый раз глава Белого дома написал эту фразу с ошибкой, но очень быстро удалил, а через полчаса попытался еще раз. Заменил "десятилетие" на "десятилетия". А вот слово heal – "излечить" – по-прежнему написал как heel. Что в зависимости от контекста может значить и "каблук", и "мерзавец", и команду "к ноге". Наконец, через шесть минут Трамп написал твит без ошибок. Однако это не спасло его от лавины насмешек в интернете.

К тому же это не первый ляп Дональда Трампа в Twitter. В конце мая президент США написал пост с неизвестным словом covfefe. Такого слова в английском языке нет. Вероятно, имелось в виду понятие coverage. Сообщение касалось того, как американская пресса пишет о деятельности Трампа, и слово можно перевести как "реакция" или "освещение". Опечатка всем настолько понравилась, что даже попала в юмористическое The Late Show на телеканале CBS. Ведущий Стивен Кольбер попросил актера Энди Серкиса, который сыграл Голлума в фильмах "Властелин колец" и "Хоббит", зачитать твиты президента голосом своего персонажа. И не только Кольбер шутил над неаккуратностью Трампа в написании постов. Так что проверяйте, что и как вы пишете. Так, на всякий случай.

Автор Кирилл Бакеев, радио Sputnik

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