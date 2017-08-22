США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Президентские ляпы. Трамп продемонстрировал, как важно быть внимательным

15:4722.08.2017
(обновлено: 15:48 22.08.2017)
0700
© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Carolyn Kaster
То ли это был пост про "мерзавца", то ли про "каблук". А вообще-то – про трудный путь исцеления нации. А ведь всего одна буква разницы. Американцы учатся правильно писать слова вместе с Дональдом Трампом.

Президент США Дональд Трамп. 18 августа 2017
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Вашингтонская игра с престолом: сюжетный ход не в пользу Трампа
Как часто вы делаете опечатки, когда набираете текст на экране телефона, планшета или даже на клавиатуре компьютера? Вероятно, такое периодически происходит с каждым. В итоге получается либо тарабарщина, либо, наоборот, появляется совершенно новое слово, которое еще может и смысл фразы изменить. Иногда забавно, иногда не очень. В любом случае обычным людям это простительно, а вот когда такие опечатки делают люди знаменитые, да еще облеченные властью, это уже совсем другой разговор. Массовое внимание, шутки или даже глумление такому "везунчику" обеспечены.

На днях в числе таковых оказался президент США Дональд Трамп. Он имел несчастье опечататься при написании сообщения в своем аккаунте в социальной сети Twitter. В идеале его твит должен был выглядеть так: "Наша великая страна была разделена десятилетиями, но она снова объединится. Иногда, чтобы излечиться, нужны протесты, и мы излечимся!".  В первый раз глава Белого дома написал эту фразу с ошибкой, но очень быстро удалил, а через полчаса попытался еще раз. Заменил "десятилетие" на "десятилетия". А вот слово heal – "излечить" – по-прежнему написал как heel. Что в зависимости от контекста может значить и "каблук", и "мерзавец", и команду "к ноге". Наконец, через шесть минут Трамп написал твит без ошибок. Однако это не спасло его от лавины насмешек в интернете. 

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Трамп запустил "таракана". Для собственной пользы и России
К тому же это не первый ляп Дональда Трампа в Twitter. В конце мая президент США написал пост с неизвестным словом covfefe. Такого слова в английском языке нет. Вероятно, имелось в виду понятие coverage. Сообщение касалось того, как американская пресса пишет о деятельности Трампа, и слово можно перевести как "реакция" или "освещение". Опечатка всем настолько понравилась, что даже попала в юмористическое The Late Show на телеканале CBS. Ведущий Стивен Кольбер попросил актера Энди Серкиса, который сыграл Голлума в фильмах "Властелин колец" и "Хоббит", зачитать твиты президента голосом своего персонажа. И не только Кольбер шутил над неаккуратностью Трампа в написании постов. Так что проверяйте, что и как вы пишете. Так, на всякий случай. 

Автор Кирилл Бакеев, радио Sputnik 

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь! 

Комментировать
Акценты
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена