Гулять – так на последние! Украина нашла уголь на краю земли

Глава украинского МИД Павел Климкин считает условия поставок угля из США "очень конкурентными". Видимо, это уже в традициях – чем хуже для Украины, тем лучше для ее власти.

США везут на Украину первую партию своего угля по цене почти в два раза выше, чем можно было бы купить в Донбассе.

О поставках угля из Пенсильвании стороны договорились во время июньского визита президента Украины Петра Порошенко в Вашингтон. Тогда, видимо, окрыленный личной встречей с самим Трампом, Порошенко заявлял, что незалежная готова купить у США миллионы тонн угля, да еще и СПГ в придачу. Может, и сболтнул лишнего, но не был бы Трамп бизнесменом, если бы тут же не ухватился за столь выгодное предложение

Сотни миллионов долларов даже для американской казны лишними не бывают, да и для угольной промышленности Штатов подспорье. Отрасль переживает не лучшие времена. Уголь не выдерживает конкуренции с природным газом, который заменяет его на тепловых электростанциях. Добыча сокращается, шахты закрываются. Но наша история не об этом.

Выгода американцев очевидна, да и не привыкли они торговать по дешевке. А учитывая, что Украине уголь нужен, а президенту Порошенко нужно было сделать что-нибудь приятное для президента Трампа, Киев согласился на все условия США. В том числе и на цену в 113 долларов за тонну. Пока. Цена будет варьироваться от поставки к поставке.

Впрочем, глава украинского МИД Павел Климкин считает условия поставок "очень конкурентными". Видимо, это уже в традициях – чем хуже для Украины, тем лучше для ее власти. Одна доставка со всеми ее нюансами влетит Киеву в копеечку. А где ее взять? Откуда "Центрэнерго" – именно эта украинская компания будет покупать уголь – возьмет деньги для закупки американского топлива? Ведь на это потребуется 200-300 млн долларов. Опять кредиты – и по старой схеме. Так, к примеру, "Нафтогаз" покупает реверсный газ в Европе на выданные европейцами транши, которые надо будет потом отдавать с процентами. Теперь такой же фокус будет проделан и с американским углем.

Впрочем, может быть, скоро надобность в угле на Украине отпадет. Киев частично уже решил проблему, "убивая" в стране промышленное производство, из-за чего топлива требуется все меньше. Если темпов не сбавлять, скоро излишки появятся. А их потом можно будет выгодно "загнать" за полцены. Такой бизнес по-украински.

Автор Ольга Гаврилова, радио Sputnik