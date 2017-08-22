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Украинские женщины все еще готовы рожать? Ну они за это заплатят

13:5522.08.2017
(обновлено: 14:00 22.08.2017)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкМама с ребенком в послеродовом отделении регионального перинатального центра в Калининграде.Мама с ребенком в послеродовом отделении регионального перинатального центра в Калининграде.
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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С каждой украинки, которая соберется рожать, украинское государство с 2019 года будет взимать солидную денежную сумму. То ли налог, то ли штраф. Хотя, конечно, на бюрократическом языке это будет называться иначе.

Украина без украинцев. О том, что это главная цель нынешних киевских властей, эксперты говорят уже не первый день. Да и сами власти изо всех сил демонстрируют это стремление. Одни только тарифы ЖКХ чего стоят. А уж регулярные жалобы на то, что было бы счастье, да с народом не повезло, слышны из всех высоких кабинетов. И едят граждане Украины много, и счастья своего от продажи земли иностранцам не понимают, и за лес цепляются всеми силами, не понимая, сколько денег на этом можно заработать. Ну и, конечно, раздражает сопротивление, которое встречают в обществе предстоящие медицинская и пенсионная реформы. 

Люди с флагом Украины в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Но если голосование по пенсионной реформе Верховная рада перенесла на осень, то медицинская первое чтение уже прошла. И в украинские СМИ просочились некоторые подробности. Оказывается, уже с 2019 года в рамках преобразований, плановые роды будут переведены в платную сферу услуг.  Действовать будет система стопроцентной предоплаты. Не конкретному доктору или медучреждению, а через Национальную службу здоровья. Если у роженицы денег нет или роды начались раньше времени, ну или по безденежью она вообще на протяжении всей беременности не обращалась к врачам, роды, разумеется, примут. В рамках оказания экстренной медицинской помощи. Но на большее женщина может не рассчитывать. И в отдельную палату ее никто не положит. Ибо не положено. И, видимо, эти правила коснутся не только рожениц. 

Сомневаться в том, что народные избранники одобрят эту реформу, не приходится. Ведь министр социальной политики Украины Андрей Рева – тот самый, который обвинил украинцев в том, что они слишком много едят – уже предупредил, что украинское здравоохранение уже сейчас фактически никого лечить не может из-за низкого финансирования. Денег в бюджете хватает лишь на оплату дорогостоящих услуг чиновников.  А на рядовых граждан их нет и не предвидится. Так что такими темпами Украина действительно очень скоро останется без украинцев. 

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik 

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