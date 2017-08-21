Игра на обострение: США открыли визовый "козырь"

США приняли решение приостановить выдачу неиммиграционных виз россиянам, продолжая конфронтационные усилия. Но Россия – особое государство, и общие подходы к ней бессмысленны. Да и у Москвы уже нашелся достойный ответ.

Очередной ответ на ответ. Вашингтон раз за разом подталкивает российско-американские отношения в воронку, из которой будет очень непросто выбираться. А придется, рано или поздно. В этот раз США решили "ударить" по гражданам России, въезжающим в Соединенные Штаты. Либо к родственникам, либо по делам, либо в туристических целях, либо на лечение или учебу. То есть – на время, а не на ПМЖ (постоянное место жительства), как когда-то говорили. И приостановили выдачу неиммиграционных виз россиянам. Ну что ж, американская экономика не досчитается энного количества денег. Формально эта мера объясняется недавним вынужденным решением Москвы сократить персонал американской дипмиссии.

Во всяком случае, так поясняют американские представители. Хотя всем специалистам понятно, что с задачей справились бы и те почти полсотни американских дипломатических сотрудников, что остались в России. Технологии "пробивки" въезжающих в США давно доведены до автоматизма, и этой работой занимаются далеко не только дипломаты. Тем не менее, с 23 августа по 1 сентября визы выдаваться не будут. После этого процедура возобновится. Впрочем, только в Москве. Ранее разрешение на въезд в США можно было также получить в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. В Госдепе сообщили, что для оформления визы россиянам придется около трех месяцев ждать вызова на собеседование. Ну что ж, ждать, так ждать. Вот только удар был нанесен по людям, которые как минимум лояльно настроены к Америке. В известной степени по ее симпотизантам.

Очевидно, что никакого политического эффекта эта мера иметь не будет. Если уж три с лишним года бесконечных западных санкций не заставили Москву "прогнуться" и отказаться от суверенной внешней политики, то и искусственные затруднения с выдачей виз ничего не изменят. Другой вопрос, для чего Вашингтон пошел на этот шаг. Только ли из примитивных соображений, что, дескать, нельзя оставлять безответными любые действия Москвы, дабы не прослыть слабаками? И это, конечно, тоже. Но есть тут и конспирологическая подоплека. О ней рассказал глава российского МИД Сергей Лавров. Министр считает, что США пытаются вызвать недовольство граждан России действиями своих властей. И это находится в логике организаторов "цветных революций". Не секрет, что их задача – вбивать клинья между обществом и властью. И внутри элиты тоже.

Не случайно персональные санкции вводятся против представителей крупного российского бизнеса и высокопоставленных чиновников. Расчет на то, что они как минимум перестанут поддерживать Кремль. Такие сценарии неоднократно срабатывали в разных странах. Но Россия – особое государство с особыми взаимоотношениями внутри общества и между его различными сегментами. Общие подходы к ней бессмысленны. Ровно по Тютчеву: "Умом Россию не понять, Аршином общим не измерить"… Так что механистический подход американцев почти гарантированно не сработает. Зато жизнь многим людям в связи с возникшими визовыми сложностями будет затруднена. В год США россиянам выдавали порядка 150 тысяч виз. Россия американцам – больше 100 тысяч. Не очень много, но и не сказать, что совсем мало. Впрочем, далеко не факт, что Москва ответит симметрично. Хотя, скорее всего, ответит. По словам Сергея Лаврова, новая инициатива Вашингтона будет изучена, а затем последует то или иное решение. При этом, по словам главы ведомства, Москва не будет "срывать зло" на американских гражданах. Прежде всего, потому, что зла никакого нет.

Есть сложности. Хочется надеяться, временные. Возможно, что-то изменится, когда Дональд Трамп, наконец, докажет населению и истеблишменту США, что он "чист" и не куплен Кремлем. Правда, этот процесс не обещает быть коротким. А пока в сложившихся жестких условиях в Америке приступит к работе новый российский посол: Анатолий Антонов, ранее занимавший должность заместителя министра иностранных дел. А еще раньше – замминистра обороны. Назначение опытного, кадрового дипломата с огромным жизненным и профессиональным багажом, а также, что называется, с характером, не говоря уже о виртуозном умении вести диалог с Западом – выверенное и абсолютно своевременное решение Москвы. Это и есть ее ответ на конфронтационные усилия Вашингтона. Только в этом ответе нет и тени намерения идти на дальнейшее обострение. Просто пора расставлять некоторые точки над "i". А Антонов умеет это делать.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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