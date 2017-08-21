США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Игра на обострение: США открыли визовый "козырь"

19:2221.08.2017
(обновлено: 19:26 21.08.2017)
0100
© Fotolia / weimВиза в СШАВиза в США
© Fotolia / weim
США приняли решение приостановить выдачу неиммиграционных виз россиянам, продолжая конфронтационные усилия. Но Россия – особое государство, и общие подходы к ней бессмысленны. Да и у Москвы уже нашелся достойный ответ.

Очередной ответ на ответ. Вашингтон раз за разом подталкивает российско-американские отношения в воронку, из которой будет очень непросто выбираться. А придется, рано или поздно. В этот раз США решили "ударить" по гражданам России, въезжающим в Соединенные Штаты. Либо к родственникам, либо по делам, либо в туристических целях, либо на лечение или учебу. То есть – на время, а не на ПМЖ (постоянное место жительства), как когда-то говорили. И приостановили выдачу неиммиграционных виз россиянам. Ну что ж, американская экономика не досчитается энного количества денег. Формально эта мера объясняется недавним вынужденным решением Москвы сократить персонал американской дипмиссии.

Флаги России и США у здания американского посольства в Москве
© AFP 2017 / Mladen Antonov
Политолог: приостановка выдачи виз – попытка США "отомстить" России

Во всяком случае, так поясняют американские представители. Хотя всем специалистам понятно, что с задачей справились бы и те почти полсотни американских дипломатических сотрудников, что остались в России. Технологии "пробивки" въезжающих в США давно доведены до автоматизма, и этой работой занимаются далеко не только дипломаты. Тем не менее, с 23 августа по 1 сентября визы выдаваться не будут. После этого процедура возобновится. Впрочем, только в Москве. Ранее разрешение на въезд в США можно было также получить в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. В Госдепе сообщили, что для оформления визы россиянам придется около трех месяцев ждать вызова на собеседование. Ну что ж, ждать, так ждать. Вот только удар был нанесен по людям, которые как минимум лояльно настроены к Америке. В известной степени по ее симпотизантам.

Здание американского посольства в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Джабаров: приостановка выдачи виз в России – довольно неуклюжий шаг США

Очевидно, что никакого политического эффекта эта мера иметь не будет. Если уж три с лишним года бесконечных западных санкций не заставили Москву "прогнуться" и отказаться от суверенной внешней политики, то и искусственные затруднения с выдачей виз ничего не изменят. Другой вопрос, для чего Вашингтон пошел на этот шаг. Только ли из примитивных соображений, что, дескать, нельзя оставлять безответными любые действия Москвы, дабы не прослыть слабаками? И это, конечно, тоже. Но есть тут и конспирологическая подоплека. О ней рассказал глава российского МИД Сергей Лавров. Министр считает, что США пытаются вызвать недовольство граждан России действиями своих властей. И это находится в логике организаторов "цветных революций". Не секрет, что их задача – вбивать клинья между обществом и властью. И внутри элиты тоже. 

Пресс-секретарь посольства Италии о причине задержки выдачи виз
© РИА Новости . Додонова Анастасия
Эксперт: я бы не рассматривал решение США по визам как серьезный шаг

Не случайно персональные санкции вводятся против представителей крупного российского бизнеса и высокопоставленных чиновников. Расчет на то, что они как минимум перестанут поддерживать Кремль. Такие сценарии неоднократно срабатывали в разных странах. Но Россия – особое государство с особыми взаимоотношениями внутри общества и между его различными сегментами. Общие подходы к ней бессмысленны. Ровно по Тютчеву: "Умом Россию не понять, Аршином общим не измерить"… Так что механистический подход американцев почти гарантированно не сработает. Зато жизнь многим людям в связи с возникшими визовыми сложностями будет затруднена. В год США россиянам выдавали порядка 150 тысяч виз. Россия американцам – больше 100 тысяч. Не очень много, но и не сказать, что совсем мало. Впрочем, далеко не факт, что Москва ответит симметрично. Хотя, скорее всего, ответит. По словам Сергея Лаврова, новая инициатива Вашингтона будет изучена, а затем последует то или иное решение. При этом, по словам главы ведомства, Москва не будет "срывать зло" на американских гражданах. Прежде всего, потому, что зла никакого нет.  

Заместитель главы МИД Анатолий Антонов посетил Госдуму РФ. 18 мая 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Эксперт: Антонов вполне может стать "антикризисным послом" России в США

Есть сложности. Хочется надеяться, временные. Возможно, что-то изменится, когда Дональд Трамп, наконец, докажет населению и истеблишменту США, что он "чист" и не куплен Кремлем. Правда, этот процесс не обещает быть коротким. А пока в сложившихся жестких условиях в Америке приступит к работе новый российский посол: Анатолий Антонов, ранее занимавший должность заместителя министра иностранных дел. А еще раньше – замминистра обороны. Назначение опытного, кадрового дипломата с огромным жизненным и профессиональным багажом, а также, что называется, с характером, не говоря уже о виртуозном умении вести диалог с Западом – выверенное и абсолютно своевременное решение Москвы. Это и есть ее ответ на конфронтационные усилия Вашингтона. Только в этом ответе нет и тени намерения идти на дальнейшее обострение. Просто пора расставлять некоторые точки над "i". А Антонов умеет это делать. 

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

Комментировать
Акценты
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена