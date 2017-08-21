Плевок в лицо трезуба. Почему Варшава считает Киев "хамски неблагодарным"

Слова в Варшаве были произнесены вроде как обидные для Украины. Но не настолько, чтобы Киев решил обидеться. Известно, что нынешняя дружба Киева и Варшавы очень крепка, ведь это дружба против России.

Звонкую словесную оплеуху залепил Ярослав Качиньский Петру Порошенко. И не как частному лицу, а как главе государства – "лицу трезуба". На встрече в Варшаве президент Украины узнал от лидера польской правящей партии "Право и справедливость", что отличительная черта незалежной – "хамская неблагодарность".

Обидно? Наверное. Но не очень. Во-первых, в данном случае уместно вспомнить про "плюнь в глаза – все божья роса". Плевок в сторону Украины был польский – значит, в основном дружественный. Известно, что сегодняшняя дружба Украины и Польши очень крепка, ведь это дружба против России. А во-вторых, сглотнуть неприятное словцо Петру Порошенко помогло и то, что он… просто привык это делать. Повод-то для раздражения у поляков не меняется. Почитай с зимы из Варшавы в Киев идут одни и те же "месседжи": перестаньте героизировать ОУН-УПА*.

"Мы не согласны с прославлением тех, кого считаем преступниками", – говорил президент Польши Анджей Дуда. "С Бандерой украинцы в Европу не пройдут", – настаивал и настаивает Ярослав Качиньский. (Что характерно, сам он за милую душу выкрикивал на киевском Майдане 2014 года оуновский клич "Слава Украине!"…). Вот и на неофициальной встрече с Порошенко Качиньский с возмущением высказывался об украинском возвеличивании негодяев-националистов. Да так ловко завернул, что вроде как и Россия тут виновата.

Пан лидер партии снова вспомнил о катастрофе польского самолета над Смоленском, в которой погиб его брат-близнец – на тот момент, 2010 год, президент Польши Лех Качиньский – и снова и снова, невзирая на итоги объективного расследования, заговорил об убийстве. Якобы русские убили Леха за его поездки в Грузию и поддержку Виктора Ющенко. "А Украина на такую жертву отвечает героизацией УПА", – резюмировал Ярослав Качиньский ну и выпалил про хамскую неблагодарность. Правда, непонятно, при чем тут самолет, и как и за что в связи с его крушением Украина должна была благодарить Польшу, но, как говорится, оплеуха уже полетела. И наверное, не последняя, пока бандерофилы и шухевичеманы придумывают для украинцев национально-историческую идентичность.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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