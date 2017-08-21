Плевок в лицо трезуба. Почему Варшава считает Киев "хамски неблагодарным"

Звонкую словесную оплеуху залепил Ярослав Качиньский Петру Порошенко. И не как частному лицу, а как главе государства – "лицу трезуба". На встрече в Варшаве президент Украины узнал от лидера польской правящей партии "Право и справедливость", что отличительная черта незалежной – "хамская неблагодарность".
Пан лидер партии снова вспомнил о катастрофе польского самолета над Смоленском, в которой погиб его брат-близнец – на тот момент, 2010 год, президент Польши Лех Качиньский – и снова и снова, невзирая на итоги объективного расследования, заговорил об убийстве. Якобы русские убили Леха за его поездки в Грузию и поддержку Виктора Ющенко. "А Украина на такую жертву отвечает героизацией УПА", – резюмировал Ярослав Качиньский ну и выпалил про хамскую неблагодарность. Правда, непонятно, при чем тут самолет, и как и за что в связи с его крушением Украина должна была благодарить Польшу, но, как говорится, оплеуха уже полетела. И наверное, не последняя, пока бандерофилы и шухевичеманы придумывают для украинцев национально-историческую идентичность.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik
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