Вашингтонская игра с престолом: сюжетный ход не в пользу Трампа

Спойлер – это не только пиратское раскрытие сюжета. Это еще и тормоз на крыльях самолета. Чтобы кое-кто высоко не улетал и от коллектива не отрывался.

"Ну удиви меня". Этими словами сегодня вечером Америка встретит появление своего президента на телеэкранах в прайм-тайм. Ведь, как она думает, все, что он ей скажет, она уже знает. И не только в принципе. Но и по данному конкретному вопросу. По новой стратегии США в Афганистане. Трамп вряд ли что-то слышал о братьях Стругацких. Однако в этом деле у него тоже понедельник начался в субботу. Впрочем, его история – это скорее не про сатирическую антиутопию, а про фэнтези.

Хотя раскрыть тезисы президентского обращения к армии и народу – это, конечно, не то же самое, что новую серию седьмого сезона "Игры престолов" за пару дней до премьеры в сеть выложить. Но это значит, что игра с престолом в Соединенных Штатах продолжается. И не в его пользу. И ведь вроде бы Стивен Бэннон с пятницы уже не работает первым стратегом администрации. А именно его Трамп назвал главным виновником торжества "утечек". Но по-прежнему здесь все течет и ничто, кроме персонала, не меняется. 19 августа Белый дом анонсировал выступление его хозяина 21 числа сего месяца. А 20-го все были в курсе, что он имеет им предложить.

СМИ постарались. Точнее, их пресловутые источники. Они-то и предупредили, что президент США объявит об отправке в Афганистан еще четырех тысяч военных и пригрозит Пакистану давлением из-за предоставления убежища террористам. Короче говоря, выйдет у Трампа, как с испорченным анекдотом. Создавал интригу, захватывал внимание, подводил к неожиданной развязке. И вдруг кто-то из толпы: "а, это про то, как американцы хотели выйти из Афганистана, да не вышло". И уже не смешно. Хотя тут, скорее, наоборот. Он-то думает, что способен серьезно что-то изменить. А получается у него, что опять без меня меня же "слили".

Впрочем, кое-что и ему оставили. Растолковать "анекдот" тем, кто все равно ничего не понял. Он может, например, объяснить, почему подкрепление – это четыре тысячи солдат. Но может и не объяснять. Сказать, что все просто, как дважды два. Четыре же. А не три, а не пять. Это надо знать. А вот то, что давление собирается оказывать на тот самый Пакистан, с которым США очень неплохо ладили, когда снабжали оружием моджахедов, знать и не обязательно. И пусть талибы вышли не из них, но и недалеко от них ушли.

Кстати, вероятно, именно их открытое письмо вынудило Трампа форсировать события. Наглецы. Потребовали от него освободить их от американского присутствия. Если, мол, не хочет, чтобы они освободились от него сами. Вот и решил: послушать талибов и срочно объявить, что сделает наоборот. Но, как говорится, не откладывай в США на завтра то, что все узнают вчера. И не от тебя. На самом деле, не нужно быть стратегом, чтобы понять, что у Трампа в Афганистане только два пути: "из" и "в". Первое – позорно, второе – бессмысленно. По крайней мере, в нынешнем составе. А дополнительные четыре тысячи – это как раз "и не туда, и не сюда".

Что до Пакистана, то, может, Трампу просто уже неинтересно "бодаться" с КНДР, и он решил нажить себе признанного ядерного противника. Опять же Индии давление на Исламабад должно понравиться. Потому что враг моего врага – мой друг. Китаю, правда, не очень. По той же причине. В смысле, враг врага моего врага – и мне не товарищ. Китаю в последнее время вообще все реже нравится то, что нравится Индии. И США. Значит, и это – в кассу. Иными словами, информация "утекла", а интриги остались. Кстати, спойлер – это не только пиратское раскрытие сюжета. Это еще и тормоз на крыльях самолета. Чтобы кое-кто высоко не улетал и от коллектива не отрывался.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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