По акции устрашения. США и Южная Корея решили "взять" КНДР со "скидкой"

Ким Чен Ын с Дональдом Трампом отошли от общения в формате "сам дурак". По крайней мере, слова первого о том, что он еще понаблюдает за, как он выразился, "глупым поведением янки", второй назвал "мудрыми". Но от учений отказываться не стал.

Эти 10 дней, наверное, тоже слегка потрясут мир. Но, возможно, все-таки его не уничтожат. Хотя именно за это время США и Южная Корея планируют "взять" КНДР. Как бы понарошку. Без КНДР. Однако нужно совсем не знать Ким Чен Ына, чтобы идти на него "буром", не страшась "ответки". Ведь по правде или нет, но сегодня союзники начали "захват" его территории так, как они начали бы это и в реальных условиях. Он именно так и понимает эти учения Ulchi-Freedom Guardian. А вместе с ним и вся его Северная Корея.

Ее СМИ уже предупредили, что ситуация из-за маневров может дойти "до ядерной войны". Но сделали это как-то уж очень "дежурно". Да и сам правитель пока молчит. Значит, выказывают робкую надежду эксперты, не все так плохо. А некоторые так и вовсе твердят о результативности неких закулисных контактов Вашингтона и Пхеньяна. На самом же деле вероятность атомного обмена между ними уступила первую строчку в топе новостей. Да и Ким с Трампом отошли от общения в формате "сам дурак". По крайней мере, слова первого о том, что он еще понаблюдает за, как он выразился, "глупым поведением янки" их президент назвал "мудрыми".

Но от учений все-таки отказываться не стал. В конце концов, это только военная репетиция, каких здесь было уже много. Причем даже не самая генеральная, если судить по количеству участников. Сеул, как и в прошлом году, выставил 50 тысяч военных. Но США-то вместо 25 тысяч тогда отрядили только 17,5. Чем не "жест доброй воли". К тому же Ким Чен Ын сам сказал, что еще посмотрит на американцев, прежде чем решится на атаку их Гуама. А как он посмотрит, если они себя никак не будут вести. Поэтому эта демонстрация силы – она и для него. Мол, сиди и смотри.

Вряд ли, впрочем, его устроит простое созерцание. Догадывается же, что это они по его душу собрались. И если с английской частью их названия все более или менее понятно уже всему миру – там, где США становятся Freedom Guardian, то есть "стражем свободы", век свободы и не видать – то с Ulchi даже у самих корейцев разночтения. На юге говорят, что это "оборонительный характер". На севере это же считают отработкой вторжения и попыткой "подлить масла в огонь конфликта".

Однако и без погружения в особенности местных политических диалектов очевидно, что в наименовании маневров, собственно, и есть суть проблемы полуострова. Сеулу мало своего слова – ему для верности и храбрости необходимо еще и американское подкрепление. И с Вашингтоном ему найти общий язык гораздо проще, чем с теми, кто говорит так же. Пусть и думает иначе. Но Соединенные-то Штаты не думают вообще. О том, что тот же Сеул в случае чего падет первым. Ведь и противоракетные системы американцы прежде всего расставляют по периметру своих военных баз.

Конечно, хорошо, что Пентагон сократил на треть участие в этих корейских "гастролях". Но так это – грамотный бизнес-расчет. Она хоть и устрашения, но все-таки акция. Поэтому и скидка по акции в 30%. Авось Пхеньян и купится. А нет – Штатам, если что, и этого вполне хватит, чтобы "убить" сразу две Кореи по цене одной.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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