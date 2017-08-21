Киев страдает по русским пейзажам. Даже жалобу написал

Киев требует "вернуть" ему картины русских живописцев из крымского музея. Логика железная: дескать, картины бывали в гостях на территории Украины. Конкретно – в Мариуполе. А раз так – должны туда и вернуться.

Интерпол объявил в розыск 52 произведения русской живописи. Не сам, конечно, а по просьбам трудящихся – трудящихся украинской прокуратуры. Прошло три года, и те вдруг вспомнили: батюшки светы, из музея в Мариуполе незаконно вывезли драгоценные холсты! Вспомнили даже, когда это точно было – в марте 2014 года. А главное – куда именно вывезли: в Крым.

Не то чтобы прокуроры незалежной вдруг сильно полюбили русское реалистическое искусство XIX века: картины Шишкина, Левитана, Айвазовского, а именно такого уровня якобы похищенные картины. Просто очень хочется держаться в топе международных новостей. И не с какими-то там неприятными темами – Минские соглашения или украинский след ракетных двигателей в КНДР. Хочется "по-благородному", "по-культурному". Опять же удобный случай Россию оболгать и нагадить конкретно Крыму.

В Интерполе, конечно, прислушались к пенному шуму из Киева. Только что можно сделать, когда та же прокуратура ссылается на Музейный фонд Украины? А в Музейном фонде любой страны по пунктам расписано, где, что лежит и за кем числилось "от века". И в этом фонде черным по белому написано, что 52 картины – собственность Симферопольского художественного музея. В Мариуполе они были временно, на выездной выставке. Межмузейный обмен – обычное дело: привезли, показали, увезли обратно.

Но Киев жаждет разыграть международную карту. Ведь как "славно-то" вышло с выставкой "Золото и тайны Черного моря", которая на годы застряла в Нидерландах! Привозили экспонаты для выставки из крымских музеев, пока суд да дело – Крым стал российским. Украина теперь не согласна с возвращением экспонатов куда-либо, кроме Киева, и выставка в Амстердаме арестована. Вот если бы по такому же сценарию и симферопольский музей "прошерстить"! Или хотя бы слупить с России "оптовую" стоимость картин – 1,324 млн долларов.

Однако для осуществления украинской мечты надо, чтобы представители Интерпола приехали в Симферополь, пришли в музей и затем отчитались перед прокурорами: "Нашли!". То есть как минимум – оформили бы российскую визу и посетили Крым. Не факт, что после такого вояжа на той же Украине их самих не объявили бы в какой-нибудь розыск – за посещение "оккупированной территории", нарушение государственного закона незалежной и косвенного признания Крыма российским (наличием отметки в паспорте). Замкнутый круг!

Между тем не стоит недооценивать возможности Интерпола и культурный кругозор его сотрудников. Известно же, например, что в гениальном произведении искусства художник как бы достигает единства с создаваемым образом. В случае с русскими пейзажами, которыми так интересуются на Украине, это натура, природа то есть. Отчего бы натурой прокуратуру и не удовлетворить? Если речь идет о конкретных полотнах, то это может быть, например, хворост с "Дороги в лесу" Шишкина или тина и жижа с картины Левитана "Болото". Хотя… в Киев могут потребовать и Луну – с картины "Лунная ночь" Айвазовского: с него и не таких чудес станется…

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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