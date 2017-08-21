На том же месте тот же джаз. Субъективные заметки с Koktebel Jazz Party

В этом году погода решила испытать участников и зрителей фестиваля на прочность. И на верность "всему этому джазу". Испытала. И отступила, сменив гнев на милость. Потому что джаз в Коктебеле – это именно то, что нужно. И это, наверное, уже навсегда.

В Крыму состоялся джазовый фестиваль. Причем состоялся уже в 15-й раз. Да, проходит в Крыму. Да, в оргкомитете – солидные фигуры. Да, среди участников простой обыватель вряд ли увидит мегаизвестные имена. Но, во-первых, мы же говорим про джаз – музыку, которая далеко не для каждого. А во-вторых, поговорить хотелось бы не об этом.

"На том же месте тот же джаз". Именно под таким девизом проходил фестиваль в этом году. И, казалось бы, ну подобрали забавное созвучие с фразой из известной джазовой советской песни – и ладно. Мало ли таких каламбуров гуляет по Сети? Но тут все же нельзя не вспомнить, что после того, как Крым воссоединился с Россией, фестиваль раздвоился, и на Украине тоже есть свой джазовый фестиваль. С блэкджеком и трубами. Кстати, блэкджек и трубы достойные – состав участников, имею в виду. Вот только насколько уместно проводить в Одесской области мероприятие с названием "Коктебель"? Ясно, что бренд раскручен и было бы обидно терять еще и фестиваль с полуторадесятилетней историей. Так что есть теперь два Коктебель-Джаза. Один в Коктебеле, другой – то в Затоке, то в Черноморске. Впрочем, оргкомитет можно понять, Затока Джаз Пати – звучит не очень. Черноморск Джаз – ну, получше, да. Но зачем создавать новый бренд, зачем вкладывать силы в креатив, если можно талдычить, что Коктебель – он вот тут, под Одессой?

Ну да ладно, пусть упираются. Джаза много не бывает, и чем больше фестивалей, тем лучше для музыкантов, для поклонников музыки, для джаза, в конце концов. Хотят упираться рогами в ворота – да пусть. Ворота, кстати, они вот тут же, рядом с Коктебелем, неподалеку от Кара-Дага – настоящие, Золотые. Хотя не удивлюсь, если и "настоящие" тоже где-нибудь под Черновцами, а эти – "фальшивые" и "оккупированные". В конце концов, зачем верить фактам, если в "правильных" пабликах в соцсетях так сказано?

Но вернемся к креативу. Организовано в Коктебеле все достойно. Да, есть, к чему стремиться. Да, есть вопросы и непонимания. Да и погода подкачала, начисто смыв первый день фестиваля грозой, которая будто бы перебралась из июньских Москвы или Питера. Но шторм ограничился одним лишь днем. А выступлениям молодых исполнителей на малой – Волошинской – сцене никакой дождь не помешал.

А вот кому помешали – так это некоторым приглашенным музыкантам. И помешал совсем не дождь. К сожалению, не все помнят, что музыка – это не политика.

Вот, к примеру, блистательный трубач Артуро Сандоваль. Ему пришло письмо из госдепартамента о том, что поездка в Крым нежелательна и чревата санкциями. Артуро попросил у оргкомитета прощения и не приехал. И его можно понять. Если Scooter и лично Эйч. Пи. Бакстер могут позволить себе отмахнуться от назойливых претензий, как от мух, то в джазе люди не такие раскрученные и предпочитают никого не провоцировать. Хотя очень зря, поскольку все коллективы из других стран – а приехали исполнители из Германии, Англии, США, Франции, Швейцарии – все получали шквальные аплодисменты, не только выходя на сцену, но и во время пресс-конференций. Причем шквальные во всех смыслах слова, учитывая бурную пятничную крымскую погоду.

А вот Джо Лэсти и его ансамбль. Абсолютно аутентичные темнокожие джазмены. Им тоже пришло письмо из госдепартамента США. Письмо было отправлено в мусорную корзину, а сами музыканты отправились в Коктебель. Где пользовались безумной популярностью и у зрителей, и у журналистов.

А еще американский ударник Грегори Хатчинсон, который приехал на фестиваль по приглашению коллектива, в котором ранее не играл ни разу. Но ради возможности выступить перед любителями джаза, не раздумывая, согласился. В этом джаз-банде, кстати, играют представители Франции, России, Италии, Голландии и Соединенных Штатов. Эдакая "Большая восьмерка" в миниатюре. Вот только согласия среди музыкантов куда больше, чем в этой международной организации.

Президент России Владимир Путин, который был с поездкой в Крыму, не упустил возможности заехать в Коктебель, чтобы поприветствовать участников, зрителей и напомнить, казалось бы, простой и понятный факт: политики не должны совать свои нечистые санкции и запреты туда, где играет музыка. Владимир Владимирович, кстати, смягчил формулировку. Вышеупомянутый ударник Грег Хатчинсон и злобствующих политиков назвал словом покрепче, и действия их назвал словом, которое в эфире не произносят.

В общем, пока большие дяди в Киеве запрещали поездки в Крым, дяди поменьше строчили статью за статьей о том, почему "настоящий Коктебель" – на Украине, музыканты играли свою музыку. Которую, кстати, транслировали в интернете в формате 360 градусов. И играли по видеомосту вместе с армянскими коллегами. Это к слову о креативе, кстати.

Помните, лет семьдесят назад в СССР шутили: "Сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст"? Видимо, поговорку перевели на английский, и она в ходу и в 2017 году. Но уже не в кабинетах политбюро, а в кабинетах госдепартамента. Видимо, действительно считается, что музыкант, променявший Коктебель поддельный на Коктебель настоящий, и звездно-полосатое знамя легко променяет на просто полосатый флаг Крыма. Цвета, кстати, те же.

Автор Алексей Красильников, радио Sputnik

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