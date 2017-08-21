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На том же месте тот же джаз. Субъективные заметки с Koktebel Jazz Party

13:1321.08.2017
(обновлено: 13:15 21.08.2017)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкУчастница коллектива Double Bass Project голландская певица Хиске Остервик во время выступления на фестивале Koktebel Jazz Party 2017Участница коллектива Double Bass Project голландская певица Хиске Остервик во время выступления на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В этом году погода решила испытать участников и зрителей фестиваля на прочность. И на верность "всему этому джазу". Испытала. И отступила, сменив гнев на милость. Потому что джаз в Коктебеле – это именно то, что нужно. И это, наверное, уже навсегда.

В Крыму состоялся джазовый фестиваль. Причем состоялся уже в 15-й раз. Да, проходит в Крыму. Да, в оргкомитете – солидные фигуры. Да, среди участников простой обыватель вряд ли увидит мегаизвестные имена. Но, во-первых, мы же говорим про джаз – музыку, которая далеко не для каждого. А во-вторых, поговорить хотелось бы не об этом.

Певец Митя Фомин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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"На том же месте тот же джаз". Именно под таким девизом проходил фестиваль в этом году. И, казалось бы, ну подобрали забавное созвучие с фразой из известной джазовой советской песни – и ладно. Мало ли таких каламбуров гуляет по Сети? Но тут все же нельзя не вспомнить, что после того, как Крым воссоединился с Россией, фестиваль раздвоился, и на Украине тоже есть свой джазовый  фестиваль. С блэкджеком и трубами. Кстати, блэкджек и трубы достойные – состав участников, имею в виду. Вот только насколько уместно проводить в Одесской области мероприятие с названием "Коктебель"? Ясно, что бренд раскручен и было бы обидно терять еще и фестиваль с полуторадесятилетней историей. Так что есть теперь два Коктебель-Джаза. Один в Коктебеле, другой – то в Затоке, то в Черноморске. Впрочем, оргкомитет можно понять, Затока Джаз Пати – звучит не очень. Черноморск Джаз – ну, получше, да. Но зачем создавать новый бренд, зачем вкладывать силы в креатив, если можно талдычить, что Коктебель – он вот тут, под Одессой?

Ну да ладно, пусть упираются. Джаза много не бывает, и чем больше фестивалей, тем лучше для музыкантов, для поклонников музыки, для джаза, в конце концов. Хотят упираться рогами в ворота – да пусть. Ворота, кстати, они вот тут же, рядом с Коктебелем, неподалеку от Кара-Дага – настоящие, Золотые. Хотя не удивлюсь, если и "настоящие" тоже где-нибудь под Черновцами, а эти – "фальшивые" и "оккупированные". В конце концов, зачем верить фактам, если в "правильных" пабликах в соцсетях так сказано?

Но вернемся к креативу. Организовано в Коктебеле все достойно. Да, есть, к чему стремиться. Да, есть вопросы и непонимания. Да и погода подкачала, начисто смыв первый день фестиваля грозой, которая будто бы перебралась из июньских Москвы или Питера. Но шторм ограничился одним лишь днем. А выступлениям молодых исполнителей на малой – Волошинской – сцене никакой дождь не помешал.

А вот кому помешали – так это некоторым приглашенным музыкантам. И помешал совсем не дождь. К сожалению, не все помнят, что музыка – это не политика.

Вот, к примеру, блистательный трубач Артуро Сандоваль. Ему пришло письмо из госдепартамента о том, что поездка в Крым нежелательна и чревата санкциями. Артуро попросил у оргкомитета прощения и не приехал. И его можно понять. Если Scooter и лично Эйч. Пи. Бакстер могут позволить себе отмахнуться от назойливых претензий, как от мух, то в джазе люди не такие раскрученные и предпочитают никого не провоцировать. Хотя очень зря, поскольку все коллективы из других стран – а приехали исполнители из Германии, Англии, США, Франции, Швейцарии – все получали шквальные аплодисменты, не только выходя на сцену, но и во время пресс-конференций. Причем шквальные во всех смыслах слова, учитывая бурную пятничную крымскую погоду.

Солист группы Scooter Эйч Пи Бакстер в аэропорту города Симферополь, Крым. 3 августа 2017
© Фото : Simferopol International Airport
Крымский политик: с удовольствием пойду вечером на выступление Scooter'а
А вот Джо Лэсти и его ансамбль. Абсолютно аутентичные темнокожие джазмены. Им тоже пришло письмо из госдепартамента США. Письмо было отправлено в мусорную корзину, а сами музыканты отправились в Коктебель. Где пользовались безумной популярностью и у зрителей, и у журналистов.

А еще американский ударник Грегори Хатчинсон, который приехал на фестиваль по приглашению коллектива, в котором ранее не играл ни разу. Но ради возможности выступить перед любителями джаза, не раздумывая, согласился. В этом джаз-банде, кстати, играют представители Франции, России, Италии, Голландии и Соединенных Штатов. Эдакая "Большая восьмерка" в миниатюре. Вот только согласия среди музыкантов куда больше, чем в этой международной организации.

Президент России Владимир Путин, который был с поездкой в Крыму, не упустил возможности заехать в Коктебель, чтобы поприветствовать участников, зрителей и напомнить, казалось бы, простой и понятный факт: политики не должны совать свои нечистые санкции и запреты туда, где играет музыка. Владимир Владимирович, кстати, смягчил формулировку. Вышеупомянутый ударник Грег Хатчинсон и злобствующих политиков назвал словом покрепче, и действия их назвал словом, которое в эфире не произносят.

 В общем, пока большие дяди в Киеве запрещали поездки в Крым, дяди поменьше строчили статью за статьей о том, почему "настоящий Коктебель" – на Украине, музыканты играли свою музыку. Которую, кстати, транслировали в интернете в формате 360 градусов. И играли по видеомосту вместе с армянскими коллегами. Это к слову о креативе, кстати.

Помните, лет семьдесят назад в СССР шутили: "Сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст"? Видимо, поговорку перевели на английский, и она в ходу и в 2017 году. Но уже не в кабинетах политбюро, а в кабинетах госдепартамента. Видимо, действительно считается, что музыкант, променявший Коктебель поддельный на Коктебель настоящий, и звездно-полосатое знамя легко променяет на просто полосатый флаг Крыма. Цвета, кстати, те же.

Автор Алексей Красильников, радио Sputnik

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