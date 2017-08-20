"Веселый Роджер" над Украиной. Кто бросил вызов СБУ?

Иногда это "частные детективы", в другой раз – "неустановленные лица". Служба безопасности Украины уверена – за ее сотрудниками ведется плотная слежка. Неясно лишь, кто именно следит. Какая интересная история, правда?

В Киеве предотвратили покушение на руководство Службы безопасности Украины, сообщают местные СМИ со ссылкой на реестр судебных решений. В материалах дела утверждается, что в 2016 году неустановленные лица создали террористическую группу, которая планировала взрывы, поджоги и нападения на сотрудников СБУ. В октябре прошлого года в Киеве задержали троих вооруженных людей, у которых обнаружены удостоверения сотрудников полиции и участников АТО. Они под видом частных детективов следили за руководителями СБУ.

Возникает сразу масса вопросов. Причем отнюдь не риторических. В деле фигурируют некие "неустановленные лица". Кем они могут быть? Какие цели преследуют?

Далее. Эти "неустановленные лица" следили за спецслужбой. Задумаемся: а такое практически возможно без соответствующих санкций сверху? И отсюда напрашивающийся сам собою вывод-вопрос: а может быть, это какая-то параллельная структура, созданная кем-то в руководстве Украины?

Вопросов, как видите, много. Ответов гораздо меньше. Почти нет. Если исходить из логики противостояния в киевских коридорах власти, возможно все. Даже самое невероятное. Турчинов и Аваков – их имена уже давно стали символами. Людей, поощряющих внесудебные действия и расправы. Причем они, как крестные отцы мафии действуют чужими руками. И застукать их на месте преступления практически невозможно. Аль Капоне, например, смогли обвинить лишь в неуплате налогов.

Но Турчинов с Аваковым – это видимая часть айсберга. Есть еще ведь Порошенко, Луценко… Доказательств нет никаких, или почти никаких. Но неугодные как-то подозрительно самоустраняются, самоубиваются. Губернаторы уходят в отставки, журналисты подрываются в автомобилях, олигархи вынуждены кормиться "горьким хлебом чужбины".

Правда, западные правозащитники говорят, что репрессии на Украине проводятся постоянно. Даже есть секретные тюрьмы СБУ. Но все это как-то проговаривается невнятно. Словно боятся критикой навредить победной поступи молодой украинской демократии…

Ладно, киевские политики делят между собой власть и будущие виллы. А что внизу?

Вот накануне народ порадовали очередным монументальным "шедевром" – памятником погибшим бойцам ВСУ (заметьте, установили, а не снесли!). Тем, что убивали мирных жителей в Донбассе. Не будем говорить о художественных достоинствах монумента, поговорим о живых ветеранах АТО. В местной прессе все чаще появляется информация, что эти "герои", не получив от властей сполна причитающиеся "гонорары" за убийства в Донбассе, нашли другой способ заработка – налеты на фермерские хозяйства. Или отбирают у селян десятину, как во времена феодализма, либо предлагают хозяину сельхозпредприятия свои услуги. И тот никак не может отказаться от услуг "человека с ружьем". Хотя, думается, дороговато он фермеру обходится. Ну, конечно, ветераны и откровенным рейдерством и хищениями занимаются.

Причем ветераны-то эти прикрываются удостоверениями МВД. Как известно, часть бойцов "добровольческих отрядов" после подвигов в Донбассе была принята в ряды органов внутренних дел. Или козыряют "корочками" каких-то неведомых силовых структур. Они создаются то там, то здесь на Украине. И простые украинцы должны сказать спасибо за появление таких "защитничков" в своих селах и городах киевским властям. Ведь все началось с добровольческих батальонов. А доброволец что? Это ж гуляй-поле! Новый батька Махно. Хочу – стреляю по чужим, хочу – граблю своих. И власть мне не указ. Я сам власть!

"– У нас это называется: ы.. к…конь… Тимка, как?!

– Коньфиксация!".

Я не зря привел этот диалог из телефильма "Адъютант его превосходительства". Там еще есть один монолог, батьки Ангела, который весьма точно объясняет суть происходящего и сто лет назад, и сейчас:

"Вы там по железным дорогам бьете друг друга, а у меня тут свои владения. Я тут могу воевать тыщу лет. Но и железную дорогу проверяем, когда надо".

В переводе на современный язык это звучит так: вы там в Киеве все никак власть и деньги МВФ не поделите. Так не мешайте и нам, ветеранам, свой "трудовой" кусок хлеба зарабатывать. Грабежи и рейдерство? А мы ничего другого не умеем. Поэтому и подняли "Веселого Роджера" над украинскими просторами…

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

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