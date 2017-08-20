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Где мы?! Страны Прибалтики не находят себе места. На карте

10:0020.08.2017
(обновлено: 10:03 20.08.2017)
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© Fotolia / ghaziiМужчина держит в руках глобусМужчина держит в руках глобус
© Fotolia / ghazii
Литва, Латвия и Эстония втайне мечтали об этом давно. Оказаться не там, где были раньше, а в совсем другом месте. В хорошем смысле. Нет, речь не о Евросоюзе – с ним-то все ясно. А вот с ними – нет.

Это крайне неприятно, когда тебя рассматривают через увеличительное стекло. Особенно если есть, что скрывать. Сразу ощущаешь себя какой-то несимпатичной букашкой. А ко всему прочему есть опасность, что проткнут булавкой и выставят на всеобщее обозрение. И тут какой-нибудь досужий наблюдатель рассмотрит тебя во всех мелких подробностях, да и воскликнет: "Да эта букашечка, оказывается, вовсе не то, за что она себя выдавала!". 

Швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung пристально присмотрелось к странам Балтии на предмет соответствия претензий Латвии, Литвы и Эстонии на их принадлежность к Северной Европе. Не к Восточной, а именно к Северной. То есть, не к странам бывшего соцблока, а держи выше – если смотреть по карте. 

Здание Европейского парламента в Страсбурге, Франция
© Flickr / European Parliament
В Европарламенте хотят осудить страны Балтии за нацизм. Сумеют ли?

А что: поставить себя в один ряд со Швецией, Норвегией, Данией и Финляндией – это действительно круто. В этих странах достигнут высокий уровень социального обеспечения, образования и здравоохранения, а их зарплатам и пенсиям не завидует только тот, кто об этом не знает. Тут, правда, надо заметить, что все это далось гражданам этих стран не как манна небесная, а тяжелым трудом и борьбой трудящегося люда за свои права. Очень постепенно, кирпичик за кирпичиком сложилось здание общества, в котором права человека, равно как и его обязанности, находятся в равновесии и одобрены всеми, кто в этом обществе живет. 

На это же обращает внимание автор материала в Neue Zürcher Zeitung Рудольф Херманн: "Северное государство всеобщего благосостояния предлагает своим гражданам широкий спектр услуг, которые позволяют заниматься карьерой, организацией досуга и семейной жизнью. Поскольку все это обходится очень дорого, то для того, чтобы механизм перераспределения доходов и оказания услуг продолжал функционировать, необходимо, чтобы как можно больше граждан работали и платили относительно высокие налоги со своего дохода. Таким образом, ключ к скандинавской модели общества заключается в принципе выравнивания доходов и солидарности".

Солдаты США в Латвии
© Flickr / The U.S. Army
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Ясно, что все это – совсем не про Латвию, Литву и Эстонию. Они в данном случае больше напоминают небогатых туристов, делающих селфи внутри дорогого магазина, на покупки в котором денег у них нет. Но проблема не одна, их на самом деле несколько. И деньги здесь не самое главное, хотя по уровню социального расслоения страны Прибалтики являются одними из лидеров в Европейском союзе. А любые попытки привести в некое разумное соответствие доходы бедных и богатых вызывают отторжение у элит общества. Исходя и из этого тоже, по мнению швейцарского журналиста, у этих стран нет оснований причислять себя к североевропейскому клубу. Во всяком случае, пока они не изменят свой менталитет. 

Модель развития прибалтийских стран автор публикации в Neue Zürcher Zeitung считает антисоциальной, ксенофобской и националистической, а это априори не может стоять в одном ряду со скандинавской моделью общества. Он пишет: "Прежде всего, Латвия и Эстония должны постараться включить в общественную жизнь существенное число русскоговорящих меньшинств и жителей, которые до сих пор не получили или не хотят получать гражданские права. В скандинавском понимании, если должно возникнуть реальное доверие, государство должно стать представителем всех граждан в их нуждах и заботах". 

Смысл всего вышесказанного заключается в том, что если хочешь жить как благополучный человек – первым делом приведи в порядок свои образ мыслей. Перестань ненавидеть тех, кто на тебя не похож, и начинай, в конце концов, работать над своим будущим. А не только фотографируйся на фоне благополучной жизни других.

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония

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