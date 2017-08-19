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Курам не до смеха: морпехи США "освобождают Украину"

14:0019.08.2017
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© AFP 2017 / Daniel MihailescuМорпехи США во время военных учений. Архивное фотоМорпехи США во время военных учений. Архивное фото
© AFP 2017 / Daniel Mihailescu
Американские морпехи, рискуя жизнями, освободили от врага украинскую деревеньку. В Северной Каролине. Типичная такая деревенька: с мазанками, курами и русской речью.

"Помогите, спасите! Убили, убили! Кого-то. Убили. Там!..".  Это слова из сценария военных учений. Звучат они на чистом русском языке истерическим женским криком. Между тем учения проводят морпехи США на собственной базе в Северной Каролине. По легенде они действуют в некоей деревушке, населенной русскоязычными жителями.

Жителей набрали из русских эмигрантов. Массовка как может ведет свою "рольку". Вот группа растрепанных женщин жмется к американским военным в полной амуниции. Слова такие: "Нам надо домой. Наш дом вон там. Корова не доена. Собака не кормлена". Военные не понимают, но держатся уверенно, в то время как их явно обманывают. Коровы нет. Собаки тоже. Зато есть муляжи осликов. Из живых очевидцев деревенской жизни привезли только кур. Пеструшки сидят в клетках. Молчат, не несутся. Видимо, понимают свою высокую роль.  

Военные на грузино-американских учениях Достойный партнер, которые проходят на военном аэродроме Вазиани
© AP Photo / Shakh Aivazov
Я б русский бы выучил…, или Зачем США язык вероятного противника

Так что же должно быть понятно этим курам и всем, кто участвует в "спектакле", а также снимает его на 167 камер в разных ракурсах и затем показывает и комментирует? Над миром нависла угроза третьей мировой войны – с Россией. Не больше и не меньше. Во всяком случае, одно из американских изданий снабдило учебный ролик именно таким заголовком: "Симулятор, обучающий морских пехотинцев на случай третьей мировой войны с Россией".

Россия представлена чем-то вроде украинских хаток из глины, покрытых соломенными дерюжками. Дома не только жилые – есть и общественного назначения. С вывесками на русском: "Пекарня", "Поликлиника", "Ресторан". С американской точки зрения это важнейшие, видимо, пункты в русской деревеньке. А чтобы было понятно, что "действие происходит в наши дни", из одного дома доносится радиомузыка – песня Земфиры с очень подходящим названием "Искала". Морпех входит в дом буквально под припев: "Ты – совсем, как во сне!..". 

Американский военный во время учений в Германии, архивное фото
© Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos/Pablo N. Piedra
Эксперт: "русскоговорящие статисты" на учениях армии США – полная дикость

Чей это сон-бред и что ищут бравые янки в неаккуратно сляпанных декорациях, где вместо кустиков средней полосы – комнатные пальмы на белом песке? Бред – их собственный. Поэтому и поиск, что бы они ни искали, бесплодный. Впрочем, цель им все-таки формулируют. По словам ветерана морской пехоты Грега Джексона, вся эта "конкретика" обучения дана на тот случай, "если на местах на Украине будут развернуты взводы морской пехоты США". Именно "на Украине", сказал Грэг. Стало быть, деревенька украинская. 

Но кто же тогда "условный противник" этого готового ко всем случаям офицера в отставке – неужели украинец, которого почему-то не нашли для массовки на базе? На учениях это странный штатский в камуфляжных штанах и спортивной майке. Он условно убит в условном доме – с коврами на полу и самоткаными половиками на столиках. Однако автомат рядом с ним – самый настоящий калашников. 

… В России про такие спектакли говорят – "людям некуда деньги девать". Никакой реальной угрозы третьей мировой войны со стороны России США не видят, это ясно даже подвезенным с каролинских ферм курам. Иначе было бы не до развлечений с ароматическим генератором запаха навоза (и такое тоже на базу подвезли!). Но разве может Пентагон отказаться от приятной пухлости бюджетной строчки? Вот и резвится с муляжными осликами.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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