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Страшные буквы: что ужаснуло патриотов Латвии в визите российского министра

10:0019.08.2017
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© Twitter / Министерство транспорта ЛатвииЦеремония открытия совещания Латвийско-русской межправительственной комиссииЦеремония открытия совещания Латвийско-русской межправительственной комиссии
© Twitter / Министерство транспорта Латвии
Гадкие русские с некоторых пор стали что-то себя совсем гадко вести. Не везут свои грузы через независимую Латвию. С этим что-то надо делать. И уже совсем было придумали, и все вроде продумали. Промашка была только одна. Но какая!

Латвия – страна хоть и независимая, но маленькая. Россия – страна хоть и отвратительная, но огромная. Настолько, что это внушает страх даже тогда, когда она вроде ничего не делает и тихо дремлет. Даже когда она просто дышит, мы чувствуем, как скрипят наши границы. Поэтому, поймите нас правильно, мы хотим, чтобы эта страна перестала дышать. Это неприятно, но еще полбеды. Любой вменяемый прибалтийский человек понимает, что рано или поздно этот вулкан проснется и встанет не с той ноги. Поэтому мы здесь в Латвии вовсю готовимся к отражению российской агрессии. 

Военнослужащий на международных военных учениях Summer Shield XIV в Латвии
© Sputnik / Сергей Мелконов
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Не хочешь оборонять Латвию от России? Ладно, будешь должен

Но есть еще моменты. Поскольку Россия, повторюсь, огромная, за ее счет можно неплохо жить. Нам много не надо. Вагончики, цистерночки, уголек, мазутик на продажу в Европу – это пожалуйте через нас. Российские грузы чудесно пополняют наш независимый от всякого дурацкого производства бюджет. Поэтому отражаем мы российскую агрессию в духе современности – гибридно. То есть, война войной, а транзит – по расписанию. 

Но гадкие русские с некоторых пор стали что-то себя совсем гадко вести. Порты свои строят, трубы идиотские на дно кладут, рыбу пугают, травку мнут, ветки ломают, в общем, мучают природу и тревожат прогрессивную общественность. Заодно тревожатся и наши специалисты по бюджету. И в последнее время – не на шутку. Поэтому на правительственном уровне поставили задачу: возродить деятельность межправительственной комиссии. Мол, давайте работать вместе, а то нам без вас и не работается и не зарабатывается. 

Старый город в Риге
© Sputnik / Оксана Джадан
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В Латвии в русских школах обнаружили апартеид

Обставили все красиво, приехал министр транспорта России, посидели, поговорили, подписали что-то, поулыбались. Мы, мол, вам совсем не враги, а вполне себе партнеры. Если уж совсем честно: мы знаете, какие партнеры? Мы ух какие! Мы прям добрососедские добропартнеры. Если надо, если тесно, если узко – то и расширим, то и углубим. Вагончик тронется, перрон останется, бюджет наполнится. 

В общем, встреча прошла в доверительной обстановке. Но наши СМИ, которые, как и ваши грузы, ездят по рельсам, а также многие настоящие патриоты почувствовали какой-то неприятный мазутный осадок. Нет, ну деньги стране нужны… но зачем с русскими ручкаться? Зачем на их языке встречу вести? Ну да, все знают, что наши министры говорят по-русски, но зачем же это демонстрировать? Какой это пример подрастающему поколению? Они ведь этот ваш русский не учат. И вообще, чего все так обрадовались, что даже стыдно? Что-то тут не то. 

Города мира. Рига
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Латыш – это звучит гордо. Премьер Латвии угадал мелодию с трех нот

И что-то не то сразу почувствовало наше главное патриотическое заведение, которое существует за госсчет (а значит, частично и благодаря транзиту) – Центр Госязыка. Глазастые парни сразу обратили внимание, что таблички на столе во время брифинга после заседания межправительственной комиссии были на… русском языке! В центре Риги, в министерстве, на столе стояли бумажки, на которых – кириллицей! – были написаны не только фамилии министров, но пояснения к ним: "министр транспорта России" и "министр сообщения Латвии". 

Патриоты из Центра сразу поняли, что настал их черед и мгновенно отреагировали. "Центр государственного языка попросит Министерство сообщения разъяснить использование карточек с именами на русском языке во время пресс-конференции министра сообщения Латвии Улдиса Аугулиса и министра транспорта России Максима Соколова. По словам представителя ЦГЯ Виестура Разумовскиса, это неправильные действия с точки зрения организации и с позиций языковой политики. Закон о госязыке предусматривает только две категории языков – государственный и иностранные, безо всякой иной градации. Латвия была принимающей стороной во встрече министров и карточки с именами должны были быть на латышском языке".

Мэр Риги Нил Ушаков
© AFP 2017 / Ilmars Znotins
С русскими – по-русски. В Латвии появился мэр-рецидивист

Как говорится, кто о чем, а Центр о главном. Конечно, чиновников министерских за такую промашку надо гнать желтыми тряпками. Как минимум показать им тоже карточку соответственного цвета, в зависимости от степени злодеяния – либо предупреждение, либо удаление. Ведь если всерьез задуматься, то эти карточки или таблички важнее всяких грузов и денег им сопутствующих. Тут как в спорте – главное, что написано на табло. На них устремлены сотни и тысячи глаз патриотов. Они смотрят – а там русский на белом. И сразу пропадает пьянящее ощущение независимости от России.  

Ну что было бы, если бы написали на карточках по-государственному? Ведь для русских бы точно ничего не изменилось, эти лопухи на такие важные для нас вещи внимания не обращают – у них страна огромная. Поэтому в следующий раз надо эту ошибку исправить. Более того, я, как настоящий патриот, предлагаю идти дальше. Можно в следующий раз на табличке написать: "министр транспорта России – ….". Они все равно наш государственный не поймут, а патриотам будет не только приятно и смешно, но и в очередной раз найдется повод для гордости за независимость.

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия

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