Я б в захватчики пошел… НАТО хочет научиться брать города

Стратеги в Брюсселе не делают секрета из того, что НАТО не имеет достаточных навыков и необходимого оснащения для ведения боевых действий в мегаполисах. А руки-то чешутся. И так хочется, что не терпится.

У меня растут года. Мне уж не 17. Семь десятков скоро, да-ааа…Чем бы мне заняться? Быть альянсом хорошо, но угрозой лучше. Я б в захватчики пошел, пусть меня научат. Эти строки вполне сошли бы за эпиграф к новой "Концепции военных операций НАТО в условиях города". Именно так. НАТО хочет брать большие города. Пока, правда, полковникам никто не пишет. Генштаб Североатлантического блока лишь объявил официально, что ищет организацию, которая подготовит его батальоны к боям в условиях густонаселенных улиц.

Что они там забыли – понятно, военная тайна. Но стратеги в Брюсселе не делают секрета из того, что союз 29 государств не имеет достаточных навыков и необходимого оснащения для маневров в мегаполисах. А руки-то чешутся. И так хочется, что не терпится. Концепцию планируют испытать уже в феврале-марте следующего года. Где и как – молчат. Не исключено, что это будет тот же самый полигон в Северной Каролине, где морпехи США буквально только что учились избавлять русских от русских под русскую речь, песни Земфиры и запах навоза.

Правда, это было типа село. Так что для смычки города и деревни здесь надо расширить улицы, забить их автомобильными пробками, выстроить многоэтажные декорации. И вместо пальм, что остались от освобождения иной географии, "высадить" березки. Ну, и помнить, что есть еще и "Тополь". "М". Впрочем, не надо думать, что "городская доктрина" НАТО направлена против какой-то конкретной страны. Это касается всех. Как следует из преамбулы, "сегодня на планете около пяти миллиардов человек живут в крупных населенных пунктах". Стало быть, каждый из этих пяти миллиардов гипотетически может оказаться на линии по-дружески натовского огня.

У них же есть такая профессия – родины отбирать. Но в этом ремесле они такие неловкие. За что ни возьмутся, все в выжженную землю превращают. Им бы друг у друга, как Бендер у Кисы так, по-доброму, спросить, как военный военного: "А вы воевать-то умеете? Или так, широкими мазками, в смысле побомбить?". Авиаснаряды, артиллерия, ракеты – это, конечно, тоже дело. Но с ними как-то не по-людски получается, что ли. Нет никакого морального удовлетворения. И никакой благодарности. Некому благодарить.

Взять, например, Мосул. Взяли. Это у НАТО из последнего. Был штурм. Ну, как штурм. Освобождали от всего живого. Коалиция во главе с США с октября по июль долбила с воздуха "вторую столицу" Ирака и не оставила от нее камня на камне. По данным The Independent, погибли около 40 тысяч мирных жителей. Остальные сбежали. А город-то хочется покорить, чтоб цветы и чепчики, чтоб овации и раболепие. Чтоб "матка, курки, млеко, яйки. Шнель-шнель". Надо полагать, их именно такой боевой опыт интересует?

Будь иначе, знали бы, к какой военной "организации" обратиться. У нее и концепция есть, веками проверенная. "Наука побеждать" называется. Там, кстати, и про крупные населенные пункты есть. "Смелость города берет". Так то смелость, разочарованно скажут в НАТО. Им-то хочется как-нибудь без нее. К тому же они так стараются забыть, что уже, наверное, и забыли, кто и ради них пол-Европы прошагал и полземли. А может, потому и не обращаются за советами, что бояться услышать только один. "Даже не думайте!". И вместо эпилога. Книгу переворошив, намотай себе на ус: все работы хороши, лишь захватчик – трус.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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