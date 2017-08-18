Зигзаги смерти. Испания объявила трехдневный траур

Список становится все длиннее. По терактам изучается география. И не важно, какое именно орудие они выбирают. Все это – один бесчеловечный наезд на человечество с остановками по их требованию.

"Барселона! Звучат колокола. Барселона! Отвори свои врата. Если будет Богу угодно, мы останемся друзьями до самого конца. Виват! Барселона!". Их было очень много. Это туристический центр – самое пешеходное место. И, может быть, у кого-то из них именно здесь, на Рамбла, и именно в этот момент звучала именно эта музыка Фредди Меркьюри. Если не в наушниках, то в душе. В этом городе нельзя иначе. Здесь все время хочется петь. И жить.

Но фургон уже разгонял свои кровавые зигзаги. 80 километров в час. Десятки жертв в секунду. Смерть растянулась на невообразимые и бесконечные 600 метров. Вместо следов – люди.

"Барселона! Как великолепен горизонт. Барселона! Как бриллиант, сияющий на солнце. Ради тебя я стану чайкой, парящей над твоим прекрасным морем". 13 человек не допели и не дожили. Еще сто уже никогда не станут прежними. И им совсем неважно, отделяется Каталония от Испании или нет. Будет референдум, не будет. Им все равно, что "Барса" как-то очень неприлично проиграла "Реалу" Суперкубок с общими 1:5. Это осталось в другом измерении. Хотя это, конечно, еще будет иметь значение. Потом. Сегодня здесь совсем иной счет. И не в пользу сборной всего мира. На тротуаре лежали граждане 18 стран. Их убивали не по паспорту. Убивали всех одинаково.

И ведь догадывались, что это обязательно случится. И даже догадывались, где. По крайней мере, теперь и в ЦРУ говорят, что предупреждали, и в европейских спецслужбах тоже. Но еще взрывы в Альканаре и попытка повторить Барселону в Камбрильсе. Массированная атака. Это как нападение на Париж в 2015. Или на Брюссель, Берлин и Ниццу в 2016… Или на Лондон в нынешнем марте… Или на Манчестер в мае… Список становится все длиннее. По терактам изучается география. И не важно, какое именно орудие они выбирают. Все это – один бесчеловечный наезд на человечество с остановками по их требованию.

И по-прежнему никто не знает, где и по кому они еще захотят проехаться. Хотя, может быть, и знают, только скажут об этом, когда уже опять зазвучат соболезнования. Сегодня говорят, что это удар в самое сердце Барселоны. Сегодня здесь и самое сердце Европы. Но в каком именно месте это сердце окажется в следующий раз? И сколько сердец перестанет биться там? Зато известно, сколько их – бессердечных. 3000 террористов – они уже в Старом Свете. Ждут своей очереди. И подкрепления. Посчитали, что примерно такого же по численности…

И время не лечит. Не успевает. Оно, как плохой врач, залечивает. Это когда вроде бы что-то прописывают, что-то принимают и даже какие-то операции проводят, а становится только хуже. И все-таки… "Барселона! Пусть зазвучат песни. Пусть рождаются они. Пусть играет музыка". Но только через три дня. В Испании траур…

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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